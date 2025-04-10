PolitiFi tokenleri, Trump’ın gümrük vergileri savaşını hafifletmesiyle yükseldi: DOGE ve PATRIOT %35’e kadar yükseldi

Bitcoin’in 82.000 dolara hızlı bir şekilde geri dönmesinin ardından dijital token’lar son bir günde etkileyici yükselişler yaşadı.

Donald Trump, karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir ara vermeyi onayladıktan sonra son dönemdeki artışları tetikledi.

Altcoin’ler Bitcoin’in yükselişini takip ederken, siyaset temalı token’lar sahneyi çaldı.

Coingecko verilerine göre PolitiFi token’larının değeri son bir günde %6’dan fazla artarak 1,8 milyar doları aştı.

Source – Coingecko

24 saatlik işlem hacminin 748 milyon doları aşması, siyasi bağlantılı kripto paralara olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor.

Enflasyon verilerinin riskli varlıkları desteklemesiyle birlikte, önümüzdeki seanslarda siyasi gelişmelere duyarlı tokenların nasıl performans göstereceği dikkat çekiyor.

Öte yandan, en popüler siyasi akım olan TRUMP’ın düşük performans göstermesiyle hakim eğilimler bir değişimi doğruluyor.

Resmi Trump günlük grafikte yaklaşık %4 değer kazanırken, Hükümet Verimliliği Bakanlığı ve Patriot gibi rakipleri bu zaman diliminde yaklaşık %35 oranında yükseldi.

DOGE artan duygular arasında uçuyor

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Elon Musk’ın başlattığı Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na bağlı kripto paralar, Musk’ın kurumla doğrudan herhangi bir kripto bağlantısı olduğunu açıkça reddetmesine rağmen siyasi gelişmelere karşı oldukça tepkili olmaya devam ediyor.

Trump’ın geçici gümrük vergisi durdurma kararı almasının ardından Hükümet Verimliliği tokeni sert bir şekilde toparlandı.

DOGE günlük fiyat grafiğinde yaklaşık %35 artışla 0,01156 dolardan işlem görüyor.

Chart by CoinMarketCap

Etkileyici 24 saatlik işlem hacmi, yatırımcıların altcoine olan ilgisini yansıtıyor ve olası geri çekilmelerden önce daha fazla kazanım sinyali veriyor.

Kripto projesinin Elon Musk veya yeni ajansla bir ilgisi yok.

Ancak temel prensipleri giderleri azaltmaktır.

Örneğin, DOGE satın almak, transfer etmek ve satmak için herhangi bir ücret ödenmez.

Ayrıca proje sahibi, merkeziyetsizliği güçlendirmek için kontrolü topluluğa devretti.

Ayrıca, kıtlığı ve artan talebi hedef aldığı için likidite sağlayıcı coin’leri dolaşımdan kaldırıyor.

Vatanseverlik madeni parası: Vatanseverlik mirasının onurlandırılması

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PATRIOT, son 24 saatte %20’nin üzerinde yükseliş kaydettikten sonra 0,0003687 dolardan işlem görüyor.

Günlük işlem hacmindeki %65’lik artış, meme token’a olan alıcı ilgisinin yenilendiğini gösteriyor.

Chart by Coinmarketcap

Donald Trump’ın gümrük vergilerini durdurma kararı, ABD Başkanı Trump ile yakın ilişkileri nedeniyle Patriot’u destekledi.

Patriot, Donald Trump’ın Amerikan toplumunda onurunu güvence altına alma mücadelesini onurlandırmak için başlatılan bir kripto projesidir.

Geçtiğimiz günlerde etkileyici yükselişler gören diğer siyasi temalı token’lar arasında PTRUMP (+%14), TOOKER (+%13) ve KEKIUS (+%20) yer aldı.

Daha geniş kripto piyasası

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Kripto para piyasasının hakim görünümü, siyasi temalı token’ların uzun vadeli kazanımlarını destekliyor.

Gümrük vergilerinin askıya alınmasının yanı sıra, ABD’deki son enflasyon verileri ekonominin iyileştiğine işaret ediyor.

Böyle bir ortam riskli varlıklara olan ilgiyi artırıyor ve bu da fiyat hareketlerinin istikrarlı olmasına neden oluyor.

Mart ayı normal TÜFE’si yıllık bazda %2,4 seviyesinde gerçekleşerek analist tahminlerinin biraz altında kalırken, çekirdek TÜFE (gıda ve enerji sektörleri hariç) ise %3’lük tahminin altında %2,8 olarak gerçekleşti.

Rakamlar, yaklaşık dört yılın en düşük rakamlarını temsil ediyor.

Bitcoin makroekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ederken, analist Michael van de Poppe iyimser bir bakış açısına sahip.

Özellikle son dönemdeki olumlu gelişmeler ışığında 80.000 dolar seviyesinin üzerinde fiyat hareketinin devam etmesinin boğa ayrışmasına yol açabileceğini ve kripto paranın trendini yukarı yönlü çevirebileceğini belirtti.