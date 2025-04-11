Altın fiyatları , ABD-Çin arasındaki artan ticaret gerginliğinin de desteğiyle Cuma günü ilk kez ons başına 3.200 dolar seviyesini aştı.

Yazının yazıldığı sırada COMEX’te Haziran ayı altın kontratı ons başına %1,8 artışla 3.233,97 dolardan işlem görüyordu.

Kontrat, işlem seansının erken saatlerinde ons başına 3.240,20 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

FXstreet’in döviz editörü Lallalit Srijandorn, bir raporda, “ABD Doları’nın (USD) düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasındaki artan ticaret savaşı, altın fiyatının güvenli liman cazibesini artırmaya devam ediyor” dedi.

ABD dolarının değeri diğer önemli para birimlerine kıyasla yaklaşık yüzde 1 oranında düşüş yaşadı.

Doların değerindeki bu düşüş, altının fiyatını doğrudan etkileyerek, Amerika dışında yaşayan alıcılar için daha uygun hale getirdi.

Tarifeler

Copy link to section

ABD ile Çin arasındaki gerginlik, Başkan Donald Trump’ın Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’e çıkarmasıyla tırmandı.

Pekin’in bu hamlesi, Trump’ın tarife artışlarına benzer şekilde misillemeyle karşılandı ve ABD mallarına mevcut %84’lük oranın üzerine çıkacak vergiler getirebileceği endişesini doğurdu.

İki büyük ekonomi arasındaki artan ticaret savaşı, küresel piyasalarda dalgalanma etkisi yarattı ve önemli borsa endekslerinde düşüşlere neden oldu.

Trump’ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırma kararı, ticarette sertleşme sinyali verirken, aynı zamanda çok sayıda başka ülkeye yönelik daha önce duyurulan gümrük vergilerinin 90 gün süreyle askıya alınacağını duyurdu.

Bu geçici erteleme, diğer cephelerde ticaret gerginliğinin azalması yönünde bir umut ışığı yarattı ancak odak noktası ABD ile Çin arasındaki tırmanan çatışma olmaya devam etti.

Trade Nation’ın kıdemli piyasa analisti David Morrison şunları söyledi:

Altının kazanımları Başkan Trump’ın tarife indirimlerinin ardından gelmedi. Aslında, altın bu duyurunun hemen ardından satıldı.

İki ülke arasındaki karşılıklı gümrük vergilerindeki artışlar, küresel tedarik zincirlerini bozabilecek, ekonomik büyümeyi engelleyebilecek ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açabilecek uzun süreli bir ticaret savaşı endişelerini artırdı.

Ticaret anlaşmazlığı ve bunun olası sonuçları etrafındaki belirsizlik, piyasa oynaklığına ve yatırımcı kaygısına katkıda bulundu.

Altının geri çekilmesi yeni alımları teşvik ediyor

Copy link to section

Morrison, altın piyasasında geçen hafta yaşanan satış dalgasının yatırımcılar arasında yeni alımlara yol açtığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları, hisse senetleri ve diğer emtialarla birlikte düşüş yaşadı ve bir ay içinde ilk kez kısa süreliğine 3.000 doların altına geriledi.

Altın fiyatları o tarihten bu yana bu hafta boyunca istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetti.

Morrison, “Bu, altının rekor seviyelerden düşerek 2.950 doların hemen üzerindeki desteği test ettiği geçen perşembe gününden bu yana yaşanan geri çekilmenin, yeni alımları teşvik etmek için yeterli olduğunu gösteriyor” diye ekledi.

Günlük MACD’nin (hareketli ortalamaların yakınsama ve ıraksama) aşırı alım seviyelerinden aşağı çekilmesine kesinlikle yardımcı oldu.

Ancak Morrison, altın fiyatlarındaki bu haftaki yükselişin güçlü bir pozisyondan başlamadığını söyledi.

Boğa piyasası yatırımcıları, daha uzun bir konsolidasyon dönemi izlemiş olsalardı, son piyasa kazanımlarına daha fazla güven duyacaklardı.

Morrison, “Başka bir deyişle, bu haftaki yükseliş kırılgan görünüyor” dedi.

Faiz indirimi beklentileri

Copy link to section

Yatırımcılar, ticaret gerginlikleri ve jeopolitik istikrarsızlığın yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimi beklentilerini de yakından takip etti.

Veriler, ABD tüketici fiyatlarının Mart ayında beklenmedik şekilde düştüğünü, ancak enflasyon risklerinin devam ettiğini ve yukarı yönlü olduğunu gösterdi.

Bunun sonucunda yatırımcılar artık Fed’in Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğine ve 2025 yılı sonuna kadar faiz oranlarını tam bir puan düşürebileceğine bahse giriyor.

OANDA piyasa analisti Zain Vawda, “Piyasalar son zamanlarda faiz oranı beklentilerini inanılmaz bir hızla değiştiriyor” dedi.

“Tarifeler ve etkileri etrafındaki gelişmeler devam ederken, faiz indirimi beklentilerinin dalgalanmaya devam etmesini bekliyorum. Fed’in herhangi bir hamle yapma konusunda rahat hissetmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacak,” diye belirtti Vawda.

Öte yandan spot gümüş fiyatları cuma günü yüzde 1,5 artışla ons başına 31,225 dolara çıktı.

Morrison, “Gümüş sağlam bir yukarı yönlü ilerleme kaydetmekte zorlanmaya devam ediyor. Ancak günlük MACD şu anda aşırı satılmış görünüyor” diye ekledi.

Bu yılın geri kalanında kesinlikle takip edilmesi gereken bir durum.