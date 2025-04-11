Avrupa hisseleri oynak haftayı karışık tamamladı: FTSE 100 inç yükseldi, DAX düştü

Avrupa piyasaları, ABD ile Çin arasındaki giderek yoğunlaşan tarife gerginliğinin küresel yatırımcı güvenini sarsmaya devam etmesiyle, Cuma günü çalkantılı bir haftayı ılımlı kayıplarla kapattı.

Avrupa genelinde Stoxx 600 endeksi, Perşembe günü Mart 2022’den bu yana en güçlü seansını kaydetmesinin ardından %0,1 düşerek hafifçe geri çekildi.

İngiltere’nin FTSE 100 endeksi, Şubat ayına ilişkin beklenenden iyi gelen GSYH verilerinin ardından %0,64 yükselirken, orta ölçekli şirketlerin FTSE 250 endeksi yatay seyretti.

Almanya’nın DAX endeksi yüzde 0,9, Fransa’nın CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Avro, avro bölgesindeki ekonomik dayanıklılığa ilişkin iyimserliğin etkisiyle güçlenmeye devam etti ve ABD doları karşısında %1,3 değer kazanarak Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,134 dolara ulaştı.

Sektör bazında, riskten kaçınma duygusu belirginliğini korudu. Endüstriyel, teknoloji ve enerji hisseleri baskı altında kalırken, kamu hizmetleri ve dayanıklı tüketim malları gibi savunma sektörleri alıcıları cezbetti.

Trump’ın gümrük tarifesi gerginliği piyasa söylemine hakim

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Oturum, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri rejimini çevreleyen politika belirsizliğinin körüklediği aşırı oynaklığın yaşandığı bir haftanın sonunda gerçekleşti.

Beyaz Saray’ın yaklaşık 90 ülke ve bölgeye yüksek “karşılıklı tarifeler” uygulama yönündeki ilk hamlesi, hafta ortasında geri çekildi ve yerine, Çin hariç olmak üzere, müzakerelere olanak tanımak için 90 gün boyunca %10’luk genel bir vergi getirildi. Çin’in ise %145’lik bir ithalat vergisi var.

Buna karşılık Pekin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini %84’ten %125’e yükselterek küresel ticaret akışında uzun süreli bir aksaklık yaşanacağı yönündeki endişeleri artırdı.

Bu gelişmelere rağmen Avrupa hisseleri ABD hisselerine kıyasla daha dayanıklı çıktı.

S&P 500 endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık %11 düşerken, Stoxx 600 endeksi yalnızca %4,4 düştü.

Fransa’nın CAC 40 endeksi %4 düştü, FTSE 100 endeksi yaklaşık %3 düştü ve İtalya’nın FTSE MIB endeksi sadece %0,9 düştü.

Almanya’nın DAX endeksi, 2025’te şimdiye kadar %2,4 artışla aykırı bir tablo çiziyor.

Analistler, bu göreceli üstün performansı, ABD öncülüğündeki ticaret anlaşmazlığının Avrupa’daki ekonomik etkilerinin daha az şiddetli olacağı beklentisine bağlıyor.

Bazı Wall Street bankaları, Avrupa’nın çeşitlendirilmiş ihracat tabanının, Çin dışındaki Asya ile daha güçlü ticaret bağlantılarının ve daha muhafazakar para politikası tepkilerinin etkiyi hafifletebileceğini belirtti.

Cuma günü ABD hisse senetleri

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Güne kırmızıda başlayan ABD hisse senetleri, yatırımcıların gümrük vergisi manşetleri ve ekonomik verilerle geçen dalgalı bir haftanın ardından toparlanmaya çalışmasıyla Cuma günü hafif yükseldi.

S&P 500 endeksi %0,5, Dow Jones Sanayi Endeksi 140 puan veya %0,4, Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,7 yükseldi.

Hisse senetlerine baskı yapan tüketici güveni verilerindeki gerilemeye rağmen yükseliş hareketi gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi’nin nisan ayı tüketici güveni endeksi beklenenden fazla düştü ve haneler arasında artan huzursuzluğa işaret etti.

Michigan Üniversitesi’nin son tüketici güveni anketi, güvende keskin bir düşüş olduğunu gösterdi; endeks Mart ayındaki 57 seviyesinden Nisan ayında 50,8’e geriledi.

Bu, pandemi dönemindeki en düşük seviyelerden bu yana en düşük okumalardan biri olup, enflasyon endişeleri ve artan ticaret gerginlikleri arasında tüketiciler arasında artan kaygıyı vurguluyor.

Özellikle tüketicilerin yıllık enflasyon beklentilerinin 1981’den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, genel enflasyon göstergelerinin azalma belirtileri göstermesine rağmen fiyat baskılarının devam edebileceği endişelerini artırdı.