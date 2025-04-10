Avrupa borsaları yılların en iyi gününü kaydetti: DAX %4’ün üzerinde yükseldi, FTSE %3 sıçradı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, devam eden ticaret gerginlikleri ortasında, çoğu ticaret ortağına yönelik karşılıklı tarifeleri geçici olarak durduracağını duyurmasının ardından, Avrupa hisse senetleri Perşembe günü sert bir şekilde toparlandı.

Ancak ABD borsaları önceki seanstaki ivmesini sürdüremedi ve tekrar negatif bölgeye geriledi.

Avrupa hisseleri için yılların en iyi günü

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Stoxx 600 endeksi yüzde 3,7 yükselerek son üç yılın en güçlü seansını gerçekleştirdi.

Kazançlar geniş tabanlıydı ve tüm sektörler yeşil bölgede kapandı.

Bankacılık, sanayi ve teknoloji hisseleri sırasıyla %5,15, %4,9 ve %4,5 artışla yükselişe öncülük etti.

Almanya’nın DAX endeksi yüzde 4,67 yükselerek Avrupa’daki önemli borsalar arasında yükselişe öncülük etti.

Fransa’nın CAC 40 endeksi %3,8 yükselirken, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %3,04 değer kazandı.

Almanya’nın, ülkeye yaptığı ihracatın büyüklüğü nedeniyle ABD’nin yeni tarifelerinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

Bu yükseliş, endeksin bir gün önce Ocak 2024’ten bu yana en düşük seviyeden kapanmasına tanıklık eden dalgalı bir haftanın ardından geldi.

Trump’ın Çarşamba akşamı yaptığı duyuru, ABD’nin çoğu ticaret ortağı için yeni gümrük vergilerinde 90 günlük bir ara verilmesi yönündeki açıklaması, gümrük vergilerinin yürürlükte kalacağı yönündeki daha önceki duruşundan bir sapma niteliğindeydi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin de müzakerelere yer açmak amacıyla ABD’ye karşı uyguladığı karşı tarifeleri 90 gün süreyle durduracağını söyledi.

AB’nin üye ülkelerin güçlü desteğiyle karşı önlemlerini tamamladığını ancak bunların uygulamaya konulmasının gecikeceğini kaydetti.

Görüşmelerden tatmin edici bir sonuç alınamaması halinde tarifeler yürürlüğe girecek.

ABD piyasaları Perşembe günü düşüşte

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Trump’ın bu hamlesinin ardından ABD hisse senetleri Çarşamba günü yükselişe geçti, S&P 500 endeksi yüzde 9’un üzerinde artış göstererek II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük üçüncü günlük yükselişini kaydetti.

Ancak coşku hızla azaldı. Perşembe günü, üç büyük endeksin hepsi keskin bir şekilde tersine döndü.

Nasdaq Composite 654 puan veya %3,8 düşerek 16.407,91’e geriledi. S&P 500 174,60 puan veya %3,2 düşerek 5.282,30’a gerilerken, Dow Jones Industrial Average 1.068 puan veya %2,6 düşerek 39.540,41’e geriledi.

Ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle yatırımcıların önceki günkü yükselişten elde ettikleri karı garantilediği görülüyor.

Yatırımcılar, Perşembe günü erken saatlerde açıklanan enflasyon verilerini çoğunlukla görmezden geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun Perşembe günü yayınladığı verilere göre, ABD’de enflasyon Mart ayında beklenenden fazla geriledi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mevsimsellikten arındırılmış bazda %0,1 azaldı ve yıllık enflasyon Şubat ayındaki %2,8’den %2,4’e geriledi.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon, Mart ayında %0,1 arttı ve yıllık bazda %2,8’e geriledi; bu, Mart 2021’den bu yana en düşük seviye.

Hem manşet hem de çekirdek enflasyon Wall Street beklentilerinin altında kaldı.

Dow Jones tahminlerine göre yıllık manşet enflasyonun %2,6, çekirdek enflasyonun ise %3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.