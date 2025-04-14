Avrupa hisseleri Pazartesi günü yükselişle kapandı: FTSE ve DAX %2’nin üzerinde yükseldi

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD’nin belirli teknoloji ürünlerine yönelik son geçici muafiyetine yanıt vermesiyle haftalardır süren gümrük vergilerinden kaynaklı oynaklığın ardından toparlanarak pazartesi günü keskin bir yükselişle kapandı.

Avrupa genelinde Stoxx 600 endeksi yüzde 2,7 yükselerek yılın en güçlü seanslarından birini gerçekleştirdi.

İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yüzde 2, Almanya’nın DAX endeksi yüzde 2,6, Fransa’nın CAC 40 endeksi ise yüzde 2,4 değer kazandı.

Ralli, 2025’te ham petrol fiyatlarının zayıflayacağı tahminlerine rağmen %3 sıçrayan petrol ve gaz hisselerinin öncülüğünde geniş tabanlıydı. Banka hisseleri de yaklaşık %3 değer kazandı.

İlaç devi Novo Nordisk, rakibi Pfizer’ın deneye katılan bir katılımcıda karaciğer hasarı olayı nedeniyle günlük zayıflama hapı geliştirmeyi bırakmasının ardından %3,7 yükseldi.

Lüks eşya devi LVMH, LSEG verilerine göre, Avrupa kapanışının ardından birinci çeyrek gelirlerinde %3 düşüş bildirdi. Analistlerin 21,2 milyar avroluk beklentisine karşın satışların 20,3 milyar avroya düşmesiyle tahminlerin altında kaldı.

Trump’ın tarife belirsizliği devam ediyor

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Piyasadaki toparlanma, Stoxx 600 endeksinin sadece nisan ayında %8’den fazla değer kaybetmesi ve aynı dönemde %4,43 düşen S&P 500’ün bile gerisinde kalmasıyla yaşanan çalkantılı dönemin ardından geldi.

Yatırımcılar, küresel hisse senedi piyasalarında aşırı oynaklığa yol açan ABD Başkanı Donald Trump’ın dengesiz gümrük vergisi kararlarına karşı temkinli olmaya devam ediyor.

Trump yönetimi hafta sonunda akıllı telefonları, bilgisayarları, yarı iletkenleri ve diğer elektronik cihazları cezalandırıcı tarifelerden geçici olarak muaf tuttu; bu karar, güncellenen ABD Gümrük ve Sınır Koruma kılavuzunda da doğrulandı.

Çin ithalatına uygulanan %125’lik yeni vergi ve diğer ülkelerden yapılan ithalata uygulanan %10’luk temel gümrük vergisinden yirmi ürün kategorisi muaf tutulurken, tüm Çin mallarına uygulanan %20’lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Trump, Pazar günü ithal yarı iletkenler için yeni bir gümrük vergisi oranının hafta içinde açıklanacağını belirterek, küresel teknoloji ve üretim sektörleri için belirsizliği daha da artırdı.

Wall Street Cuma günü erken kazanımlarını kaybetti

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ABD hisse senetleri Pazartesi günü karışık bir seyir izledi. ABD’de sürpriz bir gümrük vergisi muafiyetinin etkisiyle başlayan yükseliş öğleden sonra hızını kaybetti.

Dow Jones Sanayi Endeksi, gün içi zirvesinde 500 puandan fazla artış kaydetmesinin ardından 138 puan veya yüzde 0,4 yükseldi.

S&P 500 endeksi %0,4 yükselerek, erken dönemdeki %1,8’lik yükselişin çoğunu geri verdi.

Nasdaq Composite endeksi, kapanışa doğru yüzde 2,5’e kadar yükseldikten sonra yüzde 0,2 yükseldi.

Geri çekilme, piyasadaki sürekli temkinli tutumu yansıtıyor; yatırımcılar Çin ile çözülemeyen ticaret gerginliğinden ve herhangi bir politika ertelemesinin kalıcılığından endişe duyuyor.

Otomobil üreticisi hisseleri, Başkan Donald Trump’ın sektöre potansiyel destek sinyali vermesinin ardından pazartesi günü öğle saatlerinde yükseldi. Trump, üretimi ABD’ye kaydırma baskısıyla karşı karşıya olan “bazı otomobil şirketlerine yardım etmeyi” umduğunu söyledi.

Trump’ın otomobil üreticilerinin bu geçişi gerçekleştirmek için “biraz zamana ihtiyaçları olduğu” yönündeki açıklamaları, piyasa duyarlılığını artırdı ve Ford Motor, General Motors ve Stellantis hisselerini %1 ila %4 oranında yükselterek, daha önceki kayıpları veya durgun işlemleri tersine çevirdi.