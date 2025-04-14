Webull Corporation (NASDAQ:BULL) yatırımcıları pazartesi günü oldukça mutlu görünüyor.

Perakende odaklı yatırım platformu, geçen hafta Nasdaq’ta ilk kez piyasaya sürülmek üzere özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile birleşmesini tamamladı. Bugün, hisseleri şimdiden %500 gibi şaşırtıcı bir oranda arttı.

Ancak yatırımcılar, böylesine patlayıcı bir yükselişin ardından BULL hissesinden çekilmeyi değerlendirmeli, zira finansal hizmetler şirketi önümüzdeki günlerde ivmeyi sürdüremeyebilir.

Webull sadece spekülatif bir SPAC listesi olabilir

Copy link to section

Yatırımcıların, Webull’un boş çek aracıyla birleşmesinin ardından hisse senedi fiyatında yaşanan büyük artışın geçmişteki spekülatif SPAC listelemelerini anımsatması nedeniyle dikkatli olmaları önerilir.

Bunun en güzel örneği, 2020 yılında halka arz edilmek üzere VectolQ ile birleşmeyi seçen Nikola Corporation’dır.

Başlangıçta, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçları etrafındaki abartılı reklam nedeniyle hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde yükseldi.

Ancak Nikola o dönemde henüz satışa sunulmak üzere tek bir araç üretmediğinden, bu heyecan şirketin temellerinden büyük ölçüde kopuktu.

NKLA hisse senedi fiyatı daha sonra düştü ve şirket bu yıl Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu; bu durum spekülatif SPAC listelemelerinin beraberinde getirdiği riskleri gözler önüne serdi.

BULL’un hisse senedi fiyatı finansallarından kopuk görünüyor

Copy link to section

Nikola’nınki gibi Webull’un pazartesi günkü yükselişi de finansallarından kopuk görünüyor.

Yatırım platformunun 2023 yılı sonu itibarıyla 4,3 milyon fonlu hesapta yaklaşık 8,2 milyar dolarlık müşteri varlığı bulunuyordu.

Geçtiğimiz yıl da şirket yönetimi dünya çapında 20 milyon kullanıcıya ulaştığını doğrulamıştı.

Ancak BULL’un finansal performansı konusunda oldukça ketum davrandığı görülüyor.

Şirketin 2024 yılı geliri henüz açıklanmadı, bu da yatırımcıların şirketin gerçek değerini değerlendirmesini zorlaştırıyor.

Bu şeffaflık eksikliği, Webull hissesine yatırım yaparken dikkatli olunmasını gerektiren önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ayrıca Florida merkezli şirketin Robinhood ve eToro gibi köklü oyuncuların yoğun rekabetiyle karşı karşıya olması, şirketin pazar payının büyümesini de sınırlayabilir.

Webull yeni bir meme hissesi mi?

Copy link to section

Sonuç olarak, Webull hisse senedi fiyatında bugün yaşanan büyük artış, sağlam finansallar yerine tamamen perakende coşkusuyla ilgili olabilir ve bu da bir bakıma BULL’u bir meme hisse senedi haline getiriyor.

Dolayısıyla, Webull hisselerinin pazartesi günü yaklaşık 80 dolara fırladığı kadar hızlı bir şekilde düşüş yaşayabileceğine inanmak tamamen mantıksız değil.

Örneğin birkaç gün önce Newsmax’ta yaşananları düşünün.

Şirketin hisseleri halka arz sırasında 10 dolar seviyesinden başlayarak, halka arz sonrası 265 dolara kadar yükseldi.

Ancak NMAX, sonraki birkaç gün içerisinde sert bir düşüş yaşadı ve şu anda yalnızca 26 dolardan işlem görüyor.

Eğer aynı şey BULL hisseleri için de geçerliyse, onları şu anda işlem gördükleri 80 dolardan satmadığınız için kendinize kızmanız gerekir.