Elliott Investment’ın 1,5 milyar dolarlık hisse oluşturduğu bildirildikten sonra HPE hissesi yükseldi

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Elliott Investment Management, HewlettPackard Enterprise Co.’da (HPE) sessiz sedasız 1,5 milyar dolardan fazla değere sahip bir hisse satın alarak, ağ ve yazılım şirketinin en büyük beş hissedarından biri haline geldi.

Teknoloji sektöründeki agresif hissedar kampanyalarıyla bilinen aktivist yatırım fonunun, HPE’de hissedar değerini artıracak değişiklikler için baskı yapması bekleniyor ancak tam taleplerinin henüz bilinmediği belirtiliyor.

Elliott ve HPE ise gelişme hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bu hareket, HPE hisselerinin Salı günü erken saatlerde %8,8’e kadar yükselmesine ve ardından kazançların azalmasına neden oldu. Yazının yazıldığı sırada yaklaşık %4,6 oranında artmıştı.

Bu artışa rağmen hisse senedi yılbaşından bu yana yüzde 30’un üzerinde düşüşte kalmaya devam ediyor. Bu durum yatırımcıların şirketin yönü ve karlılığı konusundaki endişelerinin devam ettiğini gösteriyor.

Yapay zeka patlaması HPE’yi geride bırakıyor

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Yapay zeka dalgası sunuculara ve ağ donanımlarına yönelik güçlü bir talep yaratmış olsa da HPE, Dell Technologies gibi rakiplerine kıyasla bu ivmeden yararlanmakta zorlandı.

Şirket, Mart ayında gümrük vergileri, düşük sunucu marjları ve iç operasyonel sorunlar gibi sebeplerden dolayı yıl kârının önemli ölçüde düşeceği uyarısında bulunmuştu.

O dönemde 3.000 kişinin işten çıkarılacağı da duyurulmuştu.

Analistler eleştireldi. Bloomberg Intelligence’dan Woo Jin Ho, şirketin rehberliğinin “anlamlı verimsizliklere” işaret ettiğini söylerken, Deutsche Bank, HPE’nin birinci çeyrek performansını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

Şirket, bazı tarife yüklerini hafifleten ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) şartları uyarınca faaliyet göstermesine rağmen, karlılık konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.

Elliott’un dönüşümler elde etme konusundaki geçmiş performansı

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Elliott, Salesforce, SAP ve Citrix gibi şirketlerde değişim için başarılı çalışmalar yürütmüş, teknoloji sektöründe köklü bir üne sahip.

Citrix, 2022 yılında Elliott ve Vista Equity Partners liderliğinde 13 milyar dolarlık bir anlaşmayla özel sektöre devredildi.

Salesforce’ta, hedge fonu şirketin bir vekalet savaşından kaçınmasına yardımcı olan büyüme planlarını zorladı. SAP, Elliott’un dahil olmasının kamuoyuna açıklanmasından altı ay sonra CEO’sunu değiştirdi.

Şirketin ayrıca uzun süredir Dell’de hissesi bulunuyordu ve bu şirket o zamandan bu yana HPE’yi önemli ölçüde geride bıraktı.

Dell hisseleri 2018’de halka açıldığından bu yana yaklaşık %300 arttı.

Odak Juniper anlaşmasına ve liderliğine kayıyor

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2015 yılında HP Inc.’den ayrılan HPE’nin başında şu anda Antonio Neri bulunuyor.

Onun liderliğinde şirket aktif bir satın almacı oldu. Önemli satın alımlar arasında 2017’de Nimble Storage ve 2019’da Cray Inc. yer alıyor.

Şirketin bu yılın başlarında duyurduğu 14 milyar dolarlık Juniper Networks satın alımına ilişkin bugüne kadarki en büyük anlaşması düzenleyici engellerle karşılaştı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst gerekçesiyle birleşmeyi engellemek için dava açması, işlemin geleceği konusunda belirsizlik yarattı.

Temmuz ayında bir deneme planlandı. Anlaşma, artan AI ile ilgili altyapı talebinin ortasında HPE’nin ağ işini önemli ölçüde güçlendireceği için stratejik öneme sahip.

Elliott’un dahil olmasıyla birlikte, büyük operasyonel veya liderlik değişikliklerinin ufukta olabileceği yönünde spekülasyonlar artıyor.

Fon daha önce şirket yönetim kurullarını yeniden şekillendirmede ve hatta Crown Castle ve Johnson Controls’da görüldüğü gibi üst düzey yöneticileri görevden almada başarılı olmuştu.

Şimdilik yatırımcılar Elliott’un katılımı konusunda iyimser görünüyor ve bunun, düşük performans gösteren kurumsal dev şirkette büyümeyi ve disiplini yeniden canlandırabileceğini umuyorlar.