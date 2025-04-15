Salı günkü seansta sarsıntılı bir başlangıç yapan Tesla hissesi toparlanarak %1’in üzerinde yükselişle erken saatlerde 255 dolar civarında işlem gördü.

Bu hareket , daha geniş piyasa kazanımlarıyla uyumluydu; Dow Jones Sanayi Ortalaması 156 puan veya %0,4 yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,5’er yükseldi.

Üç büyük endeks de üst üste üçüncü kez yükselişe geçmeye hazırlanıyor.

Tesla hissedarları için bu mütevazı toparlanma, zorlu bir yıl geçiren şirketin bir nebze rahatlamasını sağlıyor.

Salı günkü artışa rağmen TSLA hissesi, ABD satışlarının zayıflaması, EV rekabetinin yoğunlaşması ve CEO Elon Musk’ın siyasi tartışmalarıyla bağlantılı sürekli oynaklığın devam etmesi gibi devam eden zorlukları yansıtarak yılbaşından bu yana %32 düşüşte kaldı.

Tesla Q1 önizlemesi

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Tesla’nın 2025 yılı birinci çeyrek mali sonuçlarını 22 Nisan’da piyasa kapanışının ardından açıklaması bekleniyor ve beklentiler açıklama öncesinde düşük.

Analistlerin ortak görüşü şirketin gelirinin 21,83 milyar dolar civarında, hisse başına kazancın ise 0,44 dolar olacağı yönünde.

Yatırımcılar, Tesla’nın bu ayın başlarında çeyreklik küresel üretim ve teslimat rakamlarını açıklamasıyla teyakkuza geçmişti.

Şirket, 362.615 adet araç üretti ve 336.681 adet araç teslim etti; bu da yıllık bazda sırasıyla %16 ve %13’lük düşüş anlamına geliyor.

Tesla’nın son üç yılın en zayıf çeyrek performansı gerçekleşti ve her iki ölçüt de Wall Street’in beklentilerinin altında kaldı.

Teslimat rakamları açıklandığına göre şimdi araç fiyatlandırma stratejilerinin, enerji ve hizmet işletmelerinin katkıları ile maliyet kontrol çabalarının karlılığı nasıl etkilediğine odaklanılacak.

Yavaşlayan hacimler, EV segmentinde yoğunlaşan rekabet ve devam eden fiyat baskıları, bu kazanç raporunun şirket için bir başka zorlu dönemi yansıtabileceği anlamına geliyor.

Analistler TSLA hissesinin geri dönüş yapacağını öngörüyor

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CNBC’nin haberine göre, Baird Salı günü Tesla için “Üstün Performans” notunu yineledi ancak kısa vadeli sorunları da göz ardı etmedi.

Şirket, beklenenden düşük teslimatlar ve Model Y üretim artışına ilişkin belirsizlik nedeniyle ilk çeyrek rakamlarının “karmaşık” olacağını kabul etti.

Baird’e göre Tesla’nın dört fabrikasında Model Y üretiminin yeniden artırılması muhtemelen devam ediyor ve bu durum ikinci çeyrek teslimat rakamları için ek risk oluşturuyor.

Aracı kurum, Tesla’nın ürün portföyü ve teknoloji gelişmeleri de dahil olmak üzere orta ve uzun vadeli katalizörleri konusunda yapıcı bir görüşe sahip olsa da, yılın ilk yarısındaki performans konusunda temkinli kalmayı sürdürüyor.

Pazartesi günü erken saatlerde Cantor Fitzgerald’dan Andres Sheppard, Tesla’ya yönelik “Aşırı Ağırlık” duruşunu yineledi ve şirketin operasyonel yapısının, ABD’nin araç ve otomobil parçaları ithalatına uyguladığı son gümrük vergilerinden nispeten yalıtılmış olduğunu belirtti.

Sheppard, araştırma notunda Tesla’nın agresif yerel tedarik stratejisi ve dikey entegrasyonunun, çok az otomobil üreticisinin eşleşebileceği bir tedarik zinciri avantajı sağladığını vurguladı.

ABD’de sattığı araçların parçalarının %61’ini yurt içinden tedarik eden Tesla, rakiplerine kıyasla olası ithalat vergilerine önemli ölçüde daha az maruz kalıyor.