Athens Exchange Group, Sui’deki zincir üstü emir defterinin teknik tasarımını tamamladı

Yunanistan’ın ulusal borsası Athens Exchange Group, Sui blok zincirinde yayına girecek sıfır bilgi destekli bağış toplama platformunun tasarımını tamamladı.

Sui Vakfı, 16 Nisan’da yayınladığı blog yazısında gelişmeyi duyurarak, Athens Exchange Group ile Mysten Labs arasındaki ortaklığa dikkat çekti.

Sui, teknik tasarımın tamamlanmasının gerçek dünya finansı için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ekibin ATHEX’i, tamamen zincir içi emir defteri sunan ilk borsa olmaya hazırlanırken övdüğünü söyledi.

Sui’de ZK destekli bir emir defteri

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Özellikle son gelişmeler, Mysten Labs ile ATHEX arasında daha önce yapılmış bir iş birliğinin ardından geliyor.

Mart 2024’te duyurulan ortaklıkta Athens Exchange Group ve Mysten Labs, temel ürünü ATHEX’in Elektronik Kitap Oluşturma olan ZK destekli bir bağış toplama platformu kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

EBB, müşterilerine akıllı sözleşmelerle desteklenen avantajlar sunmak için Sui’nin blok zincirinden yararlanacak.

Özellikle, ATHEX ve Mysten Labs, EBB’nin teklif verme sürecinin gizli teklifleri entegre etmesine olanak tanıyan bir ZKP mekanizmasına göz dikti. Bunun temel yönleri gizlilik ve güvenlik, şeffaflık ve denetlenebilirliktir.

Athens Exchange Group’un Baş İşletme Sorumlusu Nikos Porfyris, “EBB’ye dayalı gelişmiş bir sermaye artırma ürünü yaratmak için en son teknoloji blok zinciri ve kriptografik teknolojiden yararlanma yolunda bu önemli adımı atmaktan heyecan duyuyoruz” dedi. “Sıfır bilgi kanıtlarını entegre ederek, tüm piyasa katılımcıları için operasyonel verimliliği artırırken en yüksek uyumluluk ve veri bütünlüğü standartlarını korumayı hedefliyoruz.”

Ortaklar konsept kanıtına bakıyor

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ATHEX ve Mysten Labs, proje için bir kavram kanıtı (PoC) üzerinde çalışıyor ve önemli kilometre taşlarından biri de tamamen zincir üzerinde bir emir defterinin oluşturulması.

Yunan borsası, Sui’ye on-chain emir defterini getiren ilk borsa olmak istiyor.

Mysten Labs’ın baş kriptografı ve kurucu ortağı Dr. Kostas Kryptos Chalkios, “Gizliliği koruyan mekanizmalara odaklanma, Sui’nin benzersiz hızı ve güvenliğiyle birleştiğinde, sektör için yeni bir kıstas belirleyecek, tam teşekküllü bir zincir içi emir defterine dönüşebilen son teknoloji bir PoC oluşturmamızı sağlayacak” dedi.

Sui, gerçek dünyadaki varlıklar ve tokenleştirmenin yanı sıra oyun ve yapay zeka aracıları başta olmak üzere pazarın diğer segmentlerinde de gerçek bir ilgi görüyor.

Sui’deki oyunlar gündelik ve tamamen zincir üstü dünyaları içerir.

Bu arada, AI ajanları ile Web3’ün büyümesi büyük bir potansiyele sahip.

Sui blok zinciri, yapay zeka inovasyonunu ve benimsenmesini yönlendiren diğer kullanım örneklerinin yanı sıra gerçek zamanlı analizlere ve merkezi olmayan depolamaya olanak tanır.