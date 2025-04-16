Bitcoin’in 85.000 dolarlık kilit bölgenin üzerinde tutunamaması nedeniyle dijital paralar Çarşamba günü kırmızıda işlem gördü.

Belirsizlik ortamında, katman 1 blok zinciri Sui Network, DeFi yolculuğunda kritik bir dönüm noktasına ulaştı.

Sui, blockchain’indeki stablecoin USDC’nin piyasa değerinin 545 milyon doları aştığını duyurdu; bu, artan kullanıcı güvenini ve ekosistem olgunluğunu yansıtıyor.

Platformdaki USDC’nin hızlı büyümesi, Sui Ağı içindeki artan işlem hacimlerini, artan likiditeyi ve artan DeFi faydasını teyit ettiği için hayati bir gösterge teşkil ediyor.

Sui Network’ün stablecoin atılımı

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Sabit kripto paralar, yüksek oynaklığa sahip kripto para piyasasında fiyat istikrarını sağladıkları için merkezi olmayan uygulamalar (dApp’ler) için hayati öneme sahiptir.

Ticaret, getiri yaratma, borç verme ve borç alma gibi çeşitli faaliyetler için temel varlıklar olarak işlev görürler.

Dolayısıyla USDC’nin yarım milyar sınırını geçmesi, kullanıcıların projelerine olan güveninin arttığını göstermesi açısından önemli.

Özellikle USDC’nin yerel entegrasyonu Sui için önemli hale geliyor.

Köprülenmiş varlıklar verimsizliklere ve güvenlik risklerine yol açarken, Sui’deki yerel USD Coin, daha hızlı işlemler ve uygun ücretler sağlarken güvenlik açığını azalttı.

Bu, geliştiricilerin ve içerik oluşturucuların birinci sınıf finansal çözümler oluşturmasına ve kullanıcıların SUI blok zincirinde sorunsuz bir şekilde işlem yapmasına olanak tanır.

Bu arada, DeFi sektörü geliştikçe güvenli, uygun maliyetli ve hızlı altyapılar sunan platformlar ivme kazanıyor.

Sui’deki Native USD Coin, ağı finansal devrime hazır en iyi zincirler arasına yerleştiriyor.

Sui’nin mimarisi, stablecoin’lerin benimsenmesini teşvik ediyor

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Sui’nin teknik tasarımı stablecoin’lere olan ilginin artmasına katkıda bulunuyor.

Platform, yüksek verimli bir yürütme motoruna sahip ve kendine özgü bir nesne tabanlı programlama çerçevesinden yararlanıyor.

Bu, platformun işlemleri kronolojik olarak değil eş zamanlı olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyarak ölçeklenebilirliği ve hızı başka bir düzeye taşıyor.

Bu durum, kullanıcı dostu merkezi olmayan uygulamalar başlatmak isteyen girişimcileri ve geliştiricileri cezbetti.

Ayrıca Sui Vakfı’nın ekosistem ödülleri ve hibe programları gibi özellikleri de yenilikçi DeFi projelerinin ilgisini çekiyor.

Böylece USD Coin likiditesi, Sui’nin ölçeklenebilir ve güvenli altyapısı sayesinde getiri çiftçiliğini, merkezi olmayan sigorta ve borç vermeyi ve token takaslarını destekleyen kapsayıcı protokollere giriyor.

Sui, merkezi olmayan uygulamalar için tercih edilen bir platform olarak konumunu sürdürmektedir.

Yakın zamanda yeni Bitcoin staking protokolü Babylon ile entegre olacağı doğrulandı.

Sui Network, Bitcoin DeFi’ye yöneliyor

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Sui, Bitcoin’in eşsiz yeteneklerinden faydalanmasına olanak tanıyan son entegrasyonunu duyurdu.

İttifak, geliştiricilerin piyasa değeri 1,65 doların üzerinde olan en güçlü kripto ağından yararlanan ölçeklenebilir dApp’ler oluşturmasına olanak tanıyacak.

Duyuru, dijital varlık platformlarının dApp’leri desteklemek için Bitcoin’in güçlü altyapısını kullanmaları için yeni bir dönemin başlangıcını başlatması nedeniyle kripto para topluluğunda heyecan yarattı.

Babylon, Bitcoin ekosisteminde devrim yaratmak ve onu DeFi likiditesi ve PoS güvenliğinin temeli haline getirmek amacıyla bu haftanın başlarında piyasaya sürüldü.

Bu arada SUI’nin fiyatı bu iyimser gelişmelere tepki vermedi.

Altcoin, son 24 saatte yaklaşık %5 değer kaybettikten sonra 2,08 dolardan işlem görüyor ve bu durum genel piyasa zayıflığını yansıtıyor.