BNB Chain’in otomatik yakma programı blok üretimi ve fiyat hareketlerine göre ayarlanıyor.

The Chain, bugün 31. çeyreklik yakma işlemini tamamlayarak 916 milyon dolar değerinde BNB’yi dolaşımdan kaldırdı.

Bu hamle, BNB’nin otomatik yakma yaklaşımıyla toplam arzını 100 milyona düşürme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Son yakma işleminde 1,57 milyondan fazla token ortadan kaldırıldı ve bu durum BNB’nin potansiyel tepkisine ilgiyi artırdı.

Token yakma işlemleri, varlığa olan talebi artırmak için kıtlık yaratır.

BNB Chain’in otomatik yakma mekanizması

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Protokol, Binance Coin arzını yönetmek için belirgin bir deflasyonist model tanıttı.

Manuel yakmanın aksine, otomatik yaklaşım bağımsız olarak çalışır ve BNB’nin ortalama fiyatını ve bir çeyrekte üretilen blok sayısını kullanır.

Bu yaklaşım öngörülebilirliği ve şeffaflığı garanti altına alarak, yakmaları ağ kullanımı ve piyasa aktivitesiyle eşleştiriyor.

Platform, artan aktivite ve işlem hacmi üzerine daha fazla varlığı yok ederek Binance Coin arzını 200 milyondan 100 milyona düşürmeyi hedefliyor.

Özellikle, üç aylık yakma işlemi, varlığın deflasyonist etkisini artırmak için gerçek zamanlı olarak gaz ücretlerini yakan Zincirin BEP-95 güncellemesiyle tanıttığı ücret yakma mekanizmasından farklıdır.

BNB Chain’in 31. yakma işlemi 1,57 milyondan fazla token’ı yok etti

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BNB Chain, 16 Nisan’da son yakma işlemini tamamlayarak 1.579.207,716 token’ı (yaklaşık 916 milyon dolar değerinde) ölü bir adrese taşıdı.

Source: BSCscan

Bu büyük çaplı yakma, BNB’nin son çeyrekteki artan aktivitesini ve değer artışını teyit ediyor.

Bu arada altcoin’in arzı yaklaşık 140 milyon token’a geriledi ve bu, 100 milyon hedefine doğru önemli bir adım oldu.

Artan deflasyonist etki, BNB’nin uzun vadedeki fiyat performansını ve projenin genel token ekonomisini etkileyecektir.

BNB fiyat görünümü

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Binance’in yerel token’ı, geçtiğimiz hafta yaklaşık %4 değer kazandıktan sonra 577 dolardan işlem görüyor.

Chart by Coinmarketcap

Bitcoin 85 bin doların altında sıkışıp kaldığı için son bir günde %2 değer kaybetti.

BNB’nin mevcut performansı, kripto para piyasasındaki hakim ayı hakimiyetini yansıtıyor.

Ancak, 916 milyon doların üzerinde değere sahip BNB’nin son olarak geri çekilmesi, kısa ve orta vadede yükseliş yönlü fiyat hareketlerini hızlandırabilir.

Azalan varlık arzı, arz ve talebi etkilemek için önemli bir bileşen olan kıtlığı artırır.

Bu nedenle BNB Chain’in token yakma işlemleri Binance Coin’i önümüzdeki dönemde etkileyici fiyat hareketleri için konumlandırıyor.

Destekçileri BNB’nin mevcut fiyatının uygun olduğuna inanıyor.

Dip alıcıları altcoin’in 1.000 dolara kadar fırlamasını bekliyor, bu da mevcut fiyatlardan %70’in üzerinde bir artış anlamına geliyor.

BNB’nin fiyat performansı genel piyasa duyarlılığının insafına kalmış olsa da, stratejik token yakma işlemleri Binance ile ilgili platformlardaki yükseliş eğilimi üzerine BNB’yi rekor seviyelere taşıyabilir.

Binance’in Web3, DeFi ve NFT’lerle büyümeye devam etmesiyle birlikte, periyodik token yakma işlemleri, artan talep karşısında BNB’nin ivmesini pekiştirecek.

Bu nedenle Binance Coin, geniş tabanlı kripto rallileri sırasında üstün performans göstermeye hazır durumda kalmaya devam ediyor.