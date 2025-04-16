Tesla hissesi Çarşamba günü neden yaklaşık %2 düştü?

Tesla hisseleri Çarşamba günü erken işlemlerde yaklaşık %2 düşüşle 249 dolara gerilerken, genel piyasalar da baskı altında.

Dow Jones Endeksi 180 puan veya yüzde 0,4 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 0,97 ve yüzde 1,73 değer kaybetti.

Yatırımcılar gümrük vergilerine, protestolara ve gelecek kazançlara odaklanmaya devam ediyor ancak Başkan Donald Trump’ın ticaret politikalarının Tesla’nın Çin’deki faaliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler de mevcut.

Hisse senedi son aylarda dalgalı bir seyir izledi; CEO Elon Musk’ın başkanla yakın ilişkisi sayesinde, Trump’ın ikinci döneminin hisse senedini aya hızlandırabileceği yönündeki iyimserlikle seçim öncesi yaklaşık 250 dolardan haftalar sonra 480 dolara çıktı.

Ancak, ralli azaldı. Hisseler, zayıf birinci çeyrek teslimat rakamlarının Musk’ın siyasi faaliyetlerinin Tesla’nın itibarını olumsuz etkilediği yönündeki endişeleri artırmasının ardından 2 Nisan’da 280 doların biraz üzerine geriledi.

Tesla hissesi yılbaşından bu yana yüzde 34’ün üzerinde düşüş yaşadı.

TSLA hissesi bugün neden %2 düştü?

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Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin Tesla’nın belirli ürünlerin yurt içinde üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceği belirtildi.

Haberde, Tesla’nın Cybercab ve Semi elektrikli kamyonları için Çin’den ABD’ye parça gönderme planlarının, Başkan Donald Trump’ın devam eden ticaret anlaşmazlığı kapsamında Çin ithalatına gümrük vergilerini artırmasının ardından durdurulduğu belirtildi.

Bu karar, CEO Musk’ın şirket için kilit büyüme itici güçleri olarak tanıttığı, merakla beklenen modellerin seri üretimine yönelik Tesla takvimini sekteye uğratma tehlikesi taşıyor.

Tesla, %34’lük gümrük vergisiyle maliyetleri yönetmeye hazır olsa da vergiler daha da yükselince şirket sevkiyatları durdurdu.

Trump, 9 Nisan’da karşılıklı gümrük tarifesi oranını %84’e çıkardıktan sonra daha sonra %125’e çıkardı ve böylece Çin mallarına uygulanan toplam vergi %145’e yükseldi.

Analist Tesla hisse senedi fiyat hedefini düşürdü

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Çarşamba günü Piper Sandler, Tesla hissesi için hedef fiyatı 450 dolardan 400 dolara düşürdü ve Aşırı Ağırlık notunu korudu.

Bu ayarlama, şirketin birinci çeyrek sonuçları öncesindeki endişeleri yansıtıyor.

Şirketin analisti, Tesla’nın “Model 2″sine ilişkin ayrıntıların bulunmamasının teslimat büyümesiyle ilgili belirsizliği artırdığını belirtti.

Gelecek model için net özellikler veya fiyatlandırma olmadan, gelecekteki performansı tahmin etmek daha da zorlaştı.

Ancak analistler, hissenin uzun vadeli görünümünün olumlu olmaya devam ettiğini söyledi.

Ancak 2-3 aylık görünümümüz düşüşe meyilli olsa da, TSLA’nın ‘genel resim’ katalizörleri ortaya çıktığında keskin bir şekilde yükselebileceğini unutmayın.”

Otomotiv sektöründeki ticari gerginliklerin artmasıyla Wall Street’in Tesla’ya yönelik bakış açısı daha temkinli hale geliyor.

Geçtiğimiz hafta UBS, Goldman Sachs ve Mizuho analistleri, artan tarife risklerine, zayıflayan talebe ve kazanç revizyonları olasılığına dikkat çekerek şirket için fiyat hedeflerini düşürdüler.