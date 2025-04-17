AERGO kripto para biriminin fiyatı, 16 Nisan 2025’te Binance Futures’da listelenmesinden sonraki birkaç saat içinde %70’in üzerinde düşüş yaşadı.

6 Nisan’dan bu yana yüzde 1.200 artışla 0,6582 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan token, gün içi en düşük seviyesi 0,1202 dolara geriledi.

CoinMarketCap verilerine göre token yaklaşık 0,16 dolara yükselmiş olsa da, basın saatindeki dramatik düşüş piyasa değerini 307 milyon dolardan 79,01 milyon dolara düşürdü ve haftalardır elde ettiği kazanımları yok etti.

Kripto paranın işlem hacmi, çöküşün etrafındaki yoğun spekülatif aktiviteyi yansıtarak 24 saat içinde %150 artarak 1,76 milyar dolara çıktı.

AERGO’ya ne oldu?

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AERGO’nun düşüşü, X topluluğu üyelerinin olası piyasa manipülasyonuna işaret etmesiyle yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Düşüşün, Binance’in 15x kaldıraçlı AERGO/USDT vadeli işlemlerini duyurmasından sadece 12 saat sonra gerçekleşmesi, bu suçlamaları körükledi.

Şüpheleri daha da artıran bir diğer gelişme ise Binance’in, 28 Mart’ta AERGO’nun spot işlem çiftini borsadan çıkarması ve piyasanın en yoğun ilgi gösterdiği dönemde vadeli işlem platformunda yeniden sunmasıydı.

Crypto Gem Signals gibi analistler, Binance’in eylemlerini fırsatçı olarak nitelendirerek borsayı organize satışlardan kar elde etmekle suçladı.

Crypto Gem Signals’ın görüşleri, Binance’in AERGO’yu yeniden listelemesini şüpheli bulan CMO, COO ve teknoloji evangelisti Anastasiia Bobeshko tarafından da dile getirildi.

Vadeli işlem listelemesi karşısında hazırlıksız yakalanan Aergo ekibi, 17 Nisan’da önceden bilgilendirilmediklerini açıklayan bir açıklama yayınladı. O zamandan beri Binance’i fiyatları istikrara kavuşturmak için AERGO’nun spot ticaretini yeniden başlatmaya çağırdılar, ancak borsa henüz yanıt vermedi.

Bu arada, zincir üstü metrikler Bybit (%53), Gate.io (%50) ve MEXC (%71) gibi platformlarda açık faizin keskin bir şekilde düşmesiyle kasvetli bir tablo çiziyor.

Bybit’te -%3,000’den Bitunix’te -%1,600’e kadar değişen negatif fonlama oranları, yatırımcılar arasında baskın bir düşüş eğiliminin sinyalini veriyor.

AERGO’nun token dağıtımına ilişkin endişeler de ortaya çıktı; yatırımcı Altcoin Gordon, arzın %50’sinden fazlasının ekip, erken dönem yatırımcılar ve danışmanlar tarafından tutulduğunu belirtti.

Bu merkezi kontrol, içeriden kaynaklı fiyat dalgalanmaları konusunda korku yaratıyor ve bu durum, 13 Nisan’da Mantar’ın (OM) %90’lık çöküşüne benziyor.

Karmaşıklığa ek olarak, AERGO’nun sözleşme adresi yakın zamanda 0x91af0fbb28aba7e31403cb457106ce79397fd4e6’ya taşındı; bu teknik değişimin piyasadaki belirsizliğe katkıda bulunmuş olması mümkün.

Aergo ekibi kazadan etkilenmedi

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Aergo ekibi, yaşanan karışıklığa rağmen yaptığı açıklamada, kısa vadeli fiyat artışlarından ziyade uzun vadeli gelişime olan bağlılıklarını vurguladı.

Ekip, ani yükselişlerin ardından gelen sert düşüşlerin kripto para piyasasının doğal bir özelliği olduğunu kabul ederek, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli büyümeye odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.

Ekip, devam eden çalışmalarının, ağın ölçeklendirilmesi ve gelişmiş, yapay zeka entegreli iş yüklerinin karşılanması için Katman 2 yeteneklerinin genişletilmesine odaklandığını, aynı zamanda stratejik ortaklıklar ve gerçek dünya standartlarıyla uyumlu altyapı aracılığıyla kurumsal benimsemenin teşvik edildiğini söyledi.

Ancak şimdilik AERGO’nun geleceği, kripto topluluğunun Binance’in eylemlerinin manipülasyon mu yoksa kaldıraçlı ticaretin oynak doğasını mı yansıttığı konusundaki tartışmaları devam ederken, ekibin piyasa güvenini yeniden sağlayıp daha dengeli bir ticaret ortamı sağlayıp sağlayamayacağına bağlı.