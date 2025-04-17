Kripto para özeti 17 Nisan: Bitcoin 84 bin doların üzerinde kalırken RAY ve HYPE yükseliyor

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Written on Apr 17, 2025
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  • Bitcoin is looking to hold $84k as support despite market uncertainty.
  • RAY and HYPE lead top gainers as ETH faces resistance near $1,600.
  • OM’s outlook points to a potential drop toward the $0.3750 support level.

17 Nisan’daki Asya seansındaki kripto piyasası görünümü hem dayanıklılık hem de dikkate değer oynaklık gösterdi. Bitcoin (BTC) dış baskılara rağmen 84.000 doların üzerinde sabit kalırken, Raydium (RAY) ve Hyperliquid (HYPE) gibi altcoin’ler etkileyici çift haneli kazançlar kaydetti.

Bu arada, Ethereum (ETH) dirençle karşılaştı ve MANTRA (OM) ivme kazanmakta zorlandı. Küresel kripto piyasa değeri 2,66 trilyon dolara yakın seyretti, 24 saatlik hacim 75 milyar dolardı ve kripto korku ve açgözlülük endeksi 30’daydı, bu da korkuya işaret ediyordu.

Asya borsalarında güne ilişkin genel durum şöyle:

Kripto paraların bugün en çok kazananları/kaybedenleri

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CoinMarketCap’e göre, Asya seansında piyasa bazında en büyük 100 kripto para arasında bugün en çok kazananlar şunlar:

Raydyum +14%

Hipersıvı +11%

Helyum +9%

Kripto paraların bugün en çok geride kalanları

Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para birimi arasında en çok kaybedenler şunlar oldu:

MANTRA -%10

Hareket -%7

DeXe -%4

Bitcoin 84 bin doların üzerinde sabit kaldı

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Bitcoin, Çin hükümetinin el koyduğu kripto para varlıklarını tasfiye etmesinden kaynaklanan satış baskısını umursamadan Perşembe günü 84 bin doların üzerindeki seviyesini korudu.

Bu hamle, Beyaz Saray’ın Çin’in ABD’ye ihracatına %245’e kadar olası tarifeler duyurmasıyla artan jeopolitik gerginlikler ortasında geldi. Daha önce, küresel çip stokları, tarife eylemlerine piyasa tepkisi nedeniyle Çarşamba günü düşmüştü.

Bu olumsuzluklara rağmen BTC, 80 bin dolarlık psikolojik seviyenin üzerinde güçlü bir alıcı desteğiyle istikrar gösterdi. ETF yatırımcıları yılbaşından bu yana makroekonomik gürültüden büyük ölçüde etkilenmemiş durumda. Bloomberg’den Eric Balchunas, bunun Bitcoin fiyatının yükselmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Ethereum 1.600 dolarlık engeli aştı

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Ethereum (ETH), Perşembe günü erken Asya seansında %1 düşerek 1.600 dolar seviyesinin hemen altında seyretti.

En iyi altcoin’in 1.600 doları geçememesi, alıcılar arasında inanç eksikliği olduğunu gösteriyor. Fiyat 1.500 dolarlık destek seviyesine doğru düşerse, ETH son zamanlardaki en düşük seviyelere düşebilir. Yenilenen ilgiyi tetikleyecek katalizörler ortaya çıkarsa tablo değişir.

HYPE ve RAY çift haneli kazançlar görüyor

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Raydium (RAY), Raydium’un yeni meme coin lansman platformu LaunchLab’in duyurulmasının ardından 24 saat içinde %12 yükseldi.

Platform, Solana tabanlı DeFi ekosisteminde heyecanı ateşledi ve bu duygu RAY’in daha yüksek fiyatlanmasına yardımcı oldu. Yatırımcıların Raydium’un pazar payını ele geçirme yeteneğine olan güveni artarken, yerel token için yukarı yönlü ivme güçlü olabilir.

Bu arada, Hyperliquid (HYPE) da çift haneli kazançlar kaydetti. Son kar alımlarının ardından yükseliş yönlü bir geri dönüş sinyali verdi. 16$ civarında dirençle karşılaşmasına rağmen, HYPE’nin fiyat hareketi alıcı güveninin arttığını gösteriyor. Geri çekilmeler alım fırsatları sunabilir.

MANTRA baskı altında kalmaya devam ediyor

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MANTRA (OM) fiyatı 1 doların üzerinde bir toparlanmayı sürdüremeyerek aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalmaya devam etti.

Vurgulandığı gibi, temkinli alıcıların daha fazla geri çekilmeye başlamasıyla birlikte token sert bir dirençle flört ediyor.

Teknik göstergeler düşüş eğilimi gösteriyor; tüm hareketli ortalamalar aşağı yönlü eğimli, osilatörler ise kalıcı satış baskısına işaret ediyor.

Analistin X post üzerinden yaptığı yorum

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Kripto, X’te önemli bir sohbeti yakalamaya devam ediyor, piyasa hissiyatı ve olaylar hakim. Bunun ortasında, piyasa görünümünü özetleyen en iyi gönderi burada.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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