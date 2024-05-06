شركة هاينكن تستثمر 39 مليون جنيه إسترليني في إحياء الحانات في المملكة المتحدة، مما يخلق أكثر من 1000 فرصة عمل

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أعلنت شركة Heineken عن خطة استثمارية كبيرة بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني لتجديد وإعادة فتح العديد من الحانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ضمن سلسلة Star Pubs & Bars التابعة لها، مما يشير إلى انتعاش قوي في القطاع وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.

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تجديدات هاينكن لإحياء الحانات المحلية

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وكجزء من التزامها بتجديد شبكتها، تخطط هاينكن لتجديد أكثر من 600 حانة، أي ما يقرب من ربع سلسلتها المكونة من 2400 حانة.

يتماشى هذا القرار مع تغير سلوكيات المستهلكين، ولا سيما الانخفاض في التنقلات إلى وسط المدينة، حيث يعمل المزيد من الأشخاص من المنزل ويتطلعون إلى تقليل نفقات السفر.

وسيتم التركيز على تعزيز الحانات في مناطق الضواحي، وتحويلها إلى مؤسسات محلية متميزة.

معالجة الخسائر الفادحة للوباء

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واجهت صناعة الحانات في المملكة المتحدة تحديات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية، بدءًا من الإغلاق الإلزامي خلال جائحة كوفيد إلى الضغوط المالية المستمرة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفقًا لجمعية البيرة والحانات البريطانية (BBPA)، تم إغلاق معدل مثير للقلق يبلغ 500 حانة سنويًا بين عامي 2021 و2023.

وتهدف مبادرة هاينكن إلى إعادة عدد الحانات المغلقة في ممتلكاتها إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام، مع خطط لإعادة فتح 156 حانة منذ أوائل عام 2023.

الضغوط الاقتصادية وتعديلات السوق

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وتأتي استراتيجية التجديد التي تنتهجها شركة هاينكن في وقت يعاني فيه قطاع الضيافة من ضغوط تضخمية، ولا سيما على السلع الأساسية مثل الشعير والألمنيوم.

وكان الوضع الجيوسياسي، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ، سبباً في تفاقم تكاليف الطاقة والوقود والحبوب، الأمر الذي أثر على التكاليف التشغيلية وأسعار المستهلك.

على سبيل المثال، ارتفع متوسط سعر نصف لتر من الجعة في المملكة المتحدة إلى 4.71 جنيه إسترليني في مارس من 3.76 جنيه إسترليني في فبراير 2020.

إعادة فتح الحانات التاريخية

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ومن بين عمليات إعادة الافتتاح البارزة، خضعت السفينة الموجودة في وورسبره، والتي كانت مغلقة لأكثر من أربع سنوات، مؤخرًا لعملية تجديد بقيمة 370 ألف جنيه إسترليني ورحبت بالمستفيدين مرة أخرى في فبراير 2024. وبالمثل،

تم أيضًا تنشيط Ashford Arms في ديربيشاير، ضحية عمليات الإغلاق الوبائية، باستثمار مشترك بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني من Star Pubs وLongbow Venues، مما بث حياة جديدة في المجتمع الأساسي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.