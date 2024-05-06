حققت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في هونج كونج 230 مليون دولار في الأسبوع الأول، متفوقة على العقود الآجلة

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يمثل طرح صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) في هونج كونج إنجازًا هامًا، حيث جمع 230 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في الأسبوع الأول فقط، متجاوزًا نظيراتها من العقود الآجلة ويعكس اتجاهًا عالميًا أوسع نحو قبول العملات المشفرة.

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التراكم السريع للأصول تحت الإدارة

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كشفت بيانات بورصة هونج كونج أن إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية، والتي تشمل كلاً من بيتكوين وإيثريوم ، وصل إلى 273 مليون دولار.

ويتجاوز هذا الرقم بشكل ملحوظ الأصول المُدارة البالغة 152 مليون دولار أمريكي من صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية الآجلة بنسبة 80٪ تقريبًا، مما يؤكد اهتمام المستثمرين القوي بالتعرض المباشر للعملات المشفرة مقابل الاستراتيجيات القائمة على العقود الآجلة.

الأداء الرائد بين صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة

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ومن بين المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا، قادت شركة إدارة الأصول الصينية (China AMC) المجموعة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها التي حصلت على مبالغ مذهلة بعد وقت قصير من إطلاقها – 116 مليون دولار لبيتكوين و19 مليون دولار لإيثيريوم.

وقد شوهد أداء ملحوظ آخر من Bosera International وHashKey Capital، حيث جمعت صناديق Bitcoin ETF الخاصة بها 57 مليون دولار ونظيرتها Ethereum 11.6 مليون دولار.

وبالمثل، تمكنت شركة Harvest Global Investment من جذب حوالي 57 مليون دولار لصندوق Bitcoin ETF و11.5 مليون دولار لصندوق Ethereum ETF.

السياق من التطورات العالمية

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يعكس الحماس لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في هونغ كونغ الاتجاهات السائدة في الدول الأخرى حيث تم إطلاق منتجات مالية مماثلة.

على سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة اهتمامًا كبيرًا بأول صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين في عام 2021، على الرغم من أن السوق لا يزال ينتظر الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية بسبب العقبات التنظيمية.

أطلقت دول مثل كندا والبرازيل بنجاح صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية، وحظيت باهتمام كبير من المستثمرين، مما مهد الطريق للأسواق الأخرى لتحذو حذوها.

الآثار المترتبة على سوق العملة المشفرة

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يشير نجاح صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في هونج كونج في مرحلتها الأولية إلى أن السوق الناضجة تشعر براحة متزايدة مع الهياكل المالية التقليدية مثل صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار في الأصول الرقمية.

من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى قبول وتطبيع العملات المشفرة على نطاق أوسع في التمويل السائد، ليس فقط في هونغ كونغ ولكن على مستوى العالم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.