هل يجب عليك شراء Howmet Aerospace عند المستويات الحالية؟

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كشفت شركة Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) مؤخرًا عن أرقام أداء ممتازة للربع الأول من عام 2024. وقد تجاوز تقرير أرباح الشركة للربع الأول من عام 2024، والذي صدر في 2 مايو 2024، توقعات السوق عبر المقاييس الرئيسية، مما دفع أسهمها إلى مستويات جديدة تمامًا. أعلى مستوياتها الزمنية.

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مع إيرادات قوية تبلغ 1.82 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 14٪ على أساس سنوي، أعلنت الشركة عن ربحية للسهم (EPS) قدرها 0.57 دولار، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.05 دولار.

ويعزى هذا الارتفاع في الإيرادات في المقام الأول إلى الأداء المزدهر في قطاع الطيران التجاري، الذي شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 23%.

والجدير بالذكر أن صافي دخل الشركة ارتفع إلى 243 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 148 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. كما شهد هامش الدخل التشغيلي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 20.2%.

على خلفية هذه النتائج المالية الممتازة، قامت Howmet بمراجعة توجيهاتها للعام 2024 بأكمله صعودًا، مما يعكس نظرة متفائلة لآفاق النمو المستقبلية.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة ببرنامج بوينج 737 ماكس، بما في ذلك تباطؤ معدلات الإنتاج، إلا أن الشركة تظل مرنة وتتوقع زخمًا مستدامًا عبر أسواقها النهائية المتنوعة.

الآن، دعنا نتعمق في الرسوم البيانية للحصول على رؤى أعمق حول أداء سهم Howmet Aerospace وتقييم مساره المحتمل في أعقاب نتائج الأرباح الرائعة هذه.

لا يزال الاتجاه الصعودي طويل المدى قائمًا

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كان سهم Howmet في اتجاه صعودي طويل المدى منذ الارتفاع الذي أعقب أزمة فيروس كورونا. بعد انهياره إلى مستويات أقل من 10 دولارات خلال انخفاض السوق في أوائل عام 2020، ارتفع السهم إلى مستوى 80 دولارًا الحالي بدون توقف تقريبًا.

وقد ظل ضمن النطاق لفترة ما بين مايو 2021 وأكتوبر 2022، ولكن سرعان ما شهد اختراقًا وتحرك صعودًا. منذ أكتوبر 2023، شهد زخمًا صعوديًا قويًا نقله من مستويات أقل من 45 دولارًا إلى ما يقرب من 80 دولارًا حاليًا.

مخطط HWM بواسطة TradingView

نظرًا لأن الحركة كانت حادة ومفاجئة، فإن الدعم الرئيسي لـ Howmet على الرسوم البيانية طويلة المدى يقع بالقرب من 48 دولارًا. وطالما أنه لا ينخفض عن هذا المستوى أو يكسر خط الاتجاه الصعودي طويل المدى، يمكن للمستثمرين الاستمرار في الاحتفاظ بالسهم.

يجب أن تصمد مستويات الفجوة على المدى القصير

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على الرسم البياني للساعة قصير المدى، يبدو السهم قويًا للغاية في الوقت الحالي. جميع مؤشرات العزم تقع حالياً في المنطقة الإيجابية القوية. في هذه المرحلة، لا ينصح بشدة بتقصير السهم.

مخطط HWM بواسطة TradingView

يمكن للمتداولين الذين يرغبون في القيام بصفقة شراء أن يفكروا في فتح مركز عند المستوى الحالي مع هدف ربح بالقرب من 88 دولارًا. ومع ذلك، فإن وقف الخسارة الفوري لهذه الصفقة هو 73.8 دولارًا أمريكيًا، وإذا انخفض السهم إلى ما دون فتحة الفجوة الصعودية التي تم تحقيقها يوم الجمعة، فيجب عليهم بيع مراكزهم لأنه يمكن أن ينخفض بعد ذلك إلى مستويات قريبة من 65 دولارًا أمريكيًا بسرعة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.