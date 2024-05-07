تسجل مجموعة UBS إيرادات قوية للربع الأول من العام المالي 24 بقيمة 2.7 مليار دولار

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أصدرت UBS Group AG ، البنك الاستثماري السويسري متعدد الجنسيات وشركة الخدمات المالية، تقرير أرباحها الفصلية للربع الأول من السنة المالية 24 في 7 مايو 2024.

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سجلت الشركة أرباحًا صافية قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي وربحية أساسية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، مع نمو بنسبة 15٪ في الربع الأول في الإيرادات الأساسية، وانخفاض بنسبة 5٪ في نفقات التشغيل الأساسية على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى رافعة تشغيلية إيجابية كبيرة. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1,755 مليون دولار أمريكي.

بلغ إجمالي إيرادات UBS 2.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي الإيرادات الأساسية 12 مليار دولار. انخفضت النفقات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11٪ في هذا الربع إلى 10.257 مليون دولار، أو 5٪ للربع الأول على أساس أساسي إلى 9.236 مليون دولار.

يقول سيرجيو بي إيرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة UBS:

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“منذ ما يزيد قليلاً عن عام، طُلب منا أن نلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في الأنظمة المالية السويسرية والعالمية من خلال الاستحواذ على بنك Credit Suisse، ونحن نفي بالتزاماتنا. يمثل هذا الربع العودة إلى صافي الأرباح المُعلن عنها وزيادة رأس المال – وهو دليل على قوة أعمالنا وامتيازات عملائنا وقدرتنا على تحقيق تقدم كبير في خطط التكامل لدينا مع تحسين مواردنا المالية بشكل فعال.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.