حصلت AstraZeneca على تعزيز بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني بعد انسحاب اللقاح العالمي
- وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.6%، مما ساهم في تحقيق مستوى قياسي جديد لمؤشر FTSE 100.
- وأكدت شركة AstraZeneca أن اللقاح لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره.
- وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب الشركة الطوعي من ترخيص التسويق في الاتحاد الأوروبي.
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شهدت شركة AstraZeneca زيادة كبيرة في قيمتها السوقية، مضيفة أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني حيث أعلنت عن السحب العالمي للقاحها المضاد لفيروس كورونا.
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وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.6%، مما ساهم في تحقيق مستوى قياسي جديد لمؤشر FTSE 100.
الانسحاب لأسباب تجاريةCopy link to section
واستشهدت شركة الأدوية الأنجلو سويدية العملاقة بأسباب تجارية لسحب لقاحها، الذي تجاوزته اللقاحات الأحدث المصممة لمكافحة المتغيرات الناشئة.
وأكدت شركة أسترازينيكا أن اللقاح لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره، مما يمثل نهاية توفره في السوق.
التوقيت والامتثال التنظيميCopy link to section
تم اتخاذ قرار سحب اللقاح من السوق رسميًا في 5 مارس، على أن يدخل السحب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب السحب الطوعي للشركة لترخيص التسويق في الاتحاد الأوروبي، مما أدى فعليًا إلى وقف استخدام اللقاح في المنطقة.
التحديات القانونية والمخاوف الصحيةCopy link to section
ويأتي الانسحاب وسط ما تم الكشف عنه في وثائق المحكمة الأخيرة حيث اعترفت شركة AstraZeneca لأول مرة بأن اللقاح يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة وخطيرة.
وقد ألقى هذا الاعتراف بظلاله على ملف سلامة اللقاح، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المحددة لهذه الآثار الجانبية في الإعلان.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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