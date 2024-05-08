حصلت AstraZeneca على تعزيز بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني بعد انسحاب اللقاح العالمي

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على May 8, 2024
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  • وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.6%، مما ساهم في تحقيق مستوى قياسي جديد لمؤشر FTSE 100.
  • وأكدت شركة AstraZeneca أن اللقاح لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره.
  • وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب الشركة الطوعي من ترخيص التسويق في الاتحاد الأوروبي.

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شهدت شركة AstraZeneca زيادة كبيرة في قيمتها السوقية، مضيفة أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني حيث أعلنت عن السحب العالمي للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

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وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.6%، مما ساهم في تحقيق مستوى قياسي جديد لمؤشر FTSE 100.

الانسحاب لأسباب تجارية

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واستشهدت شركة الأدوية الأنجلو سويدية العملاقة بأسباب تجارية لسحب لقاحها، الذي تجاوزته اللقاحات الأحدث المصممة لمكافحة المتغيرات الناشئة.

وأكدت شركة أسترازينيكا أن اللقاح لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره، مما يمثل نهاية توفره في السوق.

التوقيت والامتثال التنظيمي

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تم اتخاذ قرار سحب اللقاح من السوق رسميًا في 5 مارس، على أن يدخل السحب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب السحب الطوعي للشركة لترخيص التسويق في الاتحاد الأوروبي، مما أدى فعليًا إلى وقف استخدام اللقاح في المنطقة.

التحديات القانونية والمخاوف الصحية

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ويأتي الانسحاب وسط ما تم الكشف عنه في وثائق المحكمة الأخيرة حيث اعترفت شركة AstraZeneca لأول مرة بأن اللقاح يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة وخطيرة.

وقد ألقى هذا الاعتراف بظلاله على ملف سلامة اللقاح، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المحددة لهذه الآثار الجانبية في الإعلان.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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