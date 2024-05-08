تركيا تغرم شركة ميتا 37.2 مليون دولار بسبب ممارسات تبادل البيانات

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فرض مجلس المنافسة التركي غرامة كبيرة قدرها 1.2 مليار ليرة (37.20 مليون دولار) على Meta Platforms يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين في أنشطة تبادل البيانات التي تقوم بها شركة التكنولوجيا العملاقة والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بما في ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp و الخيوط.

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تحقيقات في المواضيع وتكامل Instagram

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وركزت التحقيقات، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول، على الانتهاكات المحتملة لقانون المنافسة الناجمة عن دمج تطبيقي Threads وInstagram.

واستجابة لهذه المخاوف، نفذ مجلس المنافسة في مارس/آذار تدابير مؤقتة لمنع تبادل البيانات بين المنصتين.

وبناءً على ذلك، أعلنت ميتا عن الإغلاق المؤقت لـ Threads في تركيا الشهر الماضي امتثالاً لهذه الإجراءات.

تقسيم الغرامات

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وأوضح المجلس أن الغرامة تشمل 898 مليون ليرة لقضايا تتعلق بعملية الامتثال والتحقيقات عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة منفصلة قدرها 336 مليون ليرة خاصة على الانتهاكات المتعلقة بالخيوط.

موافقة المستخدم وشفافية استخدام البيانات

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وفقًا لقرار مجلس المنافسة، سيكون لدى المستخدمين الآن خيار دمج بياناتهم الشخصية عبر فيسبوك وإنستغرام وواتساب ولكن بموافقة صريحة فقط.

علاوة على ذلك، سيتم إعلام المستخدمين بكيفية استخدام بياناتهم وستتاح لهم الفرصة لضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهم لاحقًا عبر “مركز الحسابات” على كل منصة.

عقوبات إضافية لعدم الامتثال

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وفي تطور ذي صلة، كان مجلس الإدارة قد فرض سابقًا غرامة قدرها 160 ألف دولار على ميتا يوميًا في شهر يناير لفشلها في تقديم وثائق كافية في تحقيق آخر.

علاوة على ذلك، تم فرض غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة في مارس/آذار الماضي، فيما يتعلق برسالة إخطار حول ممارسات تبادل البيانات. تم الانتهاء من مجموعتي العقوبات اليومية في 3 مايو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.