تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ارتفع سعر سهم Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE) بنسبة 17.65٪ اليوم في وقت كتابة هذا المقال، ليصل إلى أعلى مستوى عند 1024.76 دولارًا للسهم هذا الصباح.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسهم الشركة من 857.88 دولارًا للسهم الواحد إلى أكثر من 1005 دولارات للسهم بين عشية وضحاها. لكن لماذا؟

سيتم إعادة شراء أكثر من 3 مليارات دولار من الأسهم

Copy link to section

في السادس من مايو، نشرت شركة Coca-Cola Consolidated أحدث أرباحها الفصلية.

في حين أن معظم النتائج المالية نفسها كانت ثابتة إلى حد ما (على سبيل المثال، زيادة بنسبة 5٪ فقط في دخل العمليات)، فإن الشركة تشارك أيضًا بعض الأخبار الرائعة في نفس الوقت: خطة إعادة شراء هائلة لأسهم الأسهم العادية.

قالت شركة Coca-Cola Consolidated إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي من قيمة أسهمها العادية من خلال عرض مناقصة “المزاد الهولندي” المعدل لما يصل إلى 2.0 مليار دولار أمريكي من أسهمها العادية واتفاقية شراء منفصلة للأسهم مع شركة تابعة لشركة Coca-Cola Consolidated. شركة كوكا كولا.

وقالت إنها تتوقع أن يتراوح النطاق السعري لعرض العطاء بين 850 دولارًا و925 دولارًا للسهم العادي.

وهذا يعني أن شركة Coca-Cola Consolidated وافقت على الشراء، كما وافقت إحدى الشركات التابعة لشركة Coca-Cola على بيع حصة قدرها 21.5% من الأسهم القائمة لشركة Coca-Cola Consolidated، بمجرد اكتمال العرض.

من هي شركة كوكا كولا الموحدة؟

Copy link to section

يجب عدم الخلط بينه وبين شركة كوكا كولا نفسها، شركة كوكا كولا الموحدة هي الشركة التي تقوم بتعبئة وتعبئة جميع منتجات شركة كوكا كولا، بالإضافة إلى المشروبات من العلامات التجارية الأخرى.

كان أداء شركة Coca-Cola Consolidated جيدًا مؤخرًا. كما ارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 22% في الأسبوع الماضي، وأكثر من 20% في الشهر الماضي.

ديون أكبر، لتحقيق ربحية أكبر في المستقبل

Copy link to section

قال جيه فرانك هاريسون الثالث، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة للشركة، عن هذه الخطوة:

يمنحنا أداؤنا القوي المستمر الثقة للإعلان عن إعادة الشراء المزمعة لما يصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي من أسهمنا العادية المستحقة. نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي للاستفادة من قوة ميزانيتنا العمومية من خلال الحصول على مبلغ حكيم من الديون لإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين وبناء قيمة طويلة الأجل.

بشكل أساسي، تقوم الشركة بتحمل الديون عن طريق إعادة شراء الأسهم، حتى تتمكن من زيادة ربحية السهم (EPS) للشركة في الفصول اللاحقة وبالتالي تعزيز جاذبية Coca-Cola Consolidated.

بناءً على أداء الـ 24 ساعة الماضية، يبدو أنه يعمل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.