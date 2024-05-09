يقفز سهم Warner Music Group (WMG) مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 7٪ في الربع الثاني

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Warner Music Group (NASDAQ:WMG) قفز السهم بنسبة 2% تقريبًا بعد أن أعلنت المجموعة عن أداء مالي قوي للربع المالي الثاني المنتهي في 31 مارس 2024، مما أظهر نموًا قويًا عبر أقسام الموسيقى المسجلة ونشر الموسيقى. في وقت النشر، 9 مايو 2024، الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، تم تداول سهم Warner Music Group (WMG) بسعر 35.65 دولارًا، بزيادة +0.56 (1.60٪) عن إغلاق السوق السابق.

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وقد أظهرت المجموعة، التي تتمتع بتاريخ غني يمتد على مدى قرنين من الزمن، المرونة والقدرة على التكيف في مشهد صناعة الموسيقى المتطور باستمرار.

الأداء المالي القوي

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في الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت WMG عن زيادة بنسبة 7% في إجمالي الإيرادات، مما يعكس مسار نمو ثابت عند تحليلها من حيث قيمة العملة الثابتة. والجدير بالذكر أن صافي الدخل ارتفع إلى 96 مليون دولار، وهي قفزة كبيرة من 37 مليون دولار المسجلة في الربع من العام السابق.

ومع ذلك، وعلى الرغم من نمو الإيرادات، شهد الدخل التشغيلي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4٪ ليصل إلى 119 مليون دولار، مما يشير إلى المجالات المحتملة للتحسين.

شهد OIBDA المعدل، وهو مقياس مهم يشير إلى الأداء التشغيلي، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9٪ ليصل إلى 312 مليون دولار، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع أرقام الربع من العام السابق حتى عند تعديله لمراعاة تقلبات العملة. يؤكد هذا التحسن على قدرة WMG على الحفاظ على الربحية والكفاءة وسط ديناميكيات السوق المتطورة.

الموسيقى المسجلة ونشر الموسيقى

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أعلن قسم الموسيقى المسجلة في WMG، والذي يشمل علامات تجارية شهيرة مثل Atlantic وElectra وParlophone وWarner Records، عن زيادة في الإيرادات بنسبة 4%. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بتدفقات الإيرادات الرقمية وإيرادات الترخيص، مما عوض الانخفاض في المبيعات المادية وخدمات الفنانين.

على الرغم من مواجهة رياح معاكسة مثل إنهاء اتفاقيات التوزيع وتعقيدات التجديد مع الشركاء الرقميين، أظهرت الموسيقى المسجلة مرونة، حيث عرضت مجموعة متنوعة من الأغاني الناجحة عبر مختلف الأنواع.

من ناحية أخرى، حقق قطاع نشر الموسيقى في WMG نموًا مذهلاً في الإيرادات بنسبة 19%، مدعومًا بالأداء القوي في تدفقات الإيرادات الرقمية والأداء والمزامنة. تؤكد الزيادة الكبيرة في الإيرادات الرقمية، إلى جانب الاستثمارات الإستراتيجية في كتالوج النشر، على قدرة القسم على الاستفادة من النظام البيئي الرقمي المتوسع وفرص الإيرادات الناشئة.

توقعات مجموعة وارنر ميوزيك (WMG) للربع الثالث

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وبالنظر إلى المستقبل، تظل WMG ملتزمة بمسار نموها طويل المدى، مع التركيز على تطوير الفنان وكاتب الأغاني باعتباره حجر الزاوية في استراتيجيتها.

سلط الرئيس التنفيذي روبرت كينكل الضوء على تفاني الشركة في اكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز الوظائف المستدامة، ودعم القيمة الجوهرية للموسيقى. علاوة على ذلك، ومن خلال اتباع نهج تطلعي، تهدف WMG إلى توسيع كتالوجها والاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة لدفع النمو المستقبلي.

أكد بريان كاستيلاني، المدير المالي لمجموعة Warner Music Group، على أهمية المشاركة المستمرة وخلق القيمة في استهلاك الموسيقى. وشدد على تركيز الشركة على تقديم قيمة للمساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية والتميز التشغيلي.

على الرغم من مواجهة التحديات مثل زيادة الأموال النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية، تظل WMG واثقة من قدرتها على التنقل في ديناميكيات السوق والوفاء بالتزاماتها المالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.