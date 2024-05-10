يحتاج Akamai إلى الاندماج مع Cloudflare: Jim Cramer

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تحتاج شركة Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) إلى الاندماج مع أمثال Cloudflare أو Fastly، وفقًا لجيم كريمر. وانخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في كامبريدج بنسبة 8.0٪ يوم الجمعة.

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يشارك Cramer وجهة نظره في Akamai Technologies

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أشاد مضيف Mad Money بوحدة الأمن السيبراني التابعة لـ $AKAM على برنامج ” Squawk Box ” على قناة CNBC اليوم.

وأضاف أن شبكة توصيل المحتوى الخاصة بها هي “من الطراز القديم” وبالتالي يجب تعزيزها. وأوصى بالسماح لماثيو برينس – الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare “بتولي المسؤولية”.

يتوقع جيم كريمر أن تكون شركة Akamai Technologies “تستحق الكثير إذا قمت بتفريغ القسم الفقير]”.

حتى أنه وصف أعمال الأمن السيبراني الخاصة بها بأنها “جوهرة التاج” وأعرب عن خيبة أمله من حقيقة أن شركة AKAM لا تحصل حاليًا على أي ائتمان لهذا القطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=-pJyw3qhvSA

أبرز نتائج أرباح Akamai للربع الأول

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تأتي تصريحات كريمر في أعقاب تقرير الأرباح الفصلية الذي نشرته شركة Akamai Technologies الليلة الماضية.

وشهدت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك انخفاض إيرادات التسليم بنسبة 11٪ على أساس سنوي، لكن إيرادات الأمن ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 21٪ لتصل إلى 491 مليون دولار في الربع الأول، وفقًا لبيانها الصحفي.

لاحظ أن أعمال الأمن السيبراني التابعة لـ $AKAM فازت مؤخرًا بعقد من الجيش الأمريكي للحصول على “الهوية التكتيكية كجزء من مبادرة الثقة المعدومة”.

انخفض سهم Akamari عند الكتابة أيضًا لأن أحد المحللين في Citi خفض السعر المستهدف له إلى 110 دولارات بعد أن قامت شركة التكنولوجيا بمراجعة سلبية لتوجيهاتها للعام بأكمله لتعكس “تعزيز الدولار الأمريكي، وعملاء كبير على وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بتحسين التكاليف وتباطؤ نمو حركة المرور عبر الصناعة” يوم الجمعة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.