شركة ألبيمارل والليثيوم: التحرر من القبضة الهبوطية؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

تعكس الرحلة الأخيرة لشركة Albemarle Corporation (NYSE: ALB) في سوق الأوراق المالية الرحلة المتقلبة لصناعة الليثيوم. من السيطرة على أكثر من 300 دولار للسهم إلى الانخفاض إلى حوالي 110 دولارات بين نوفمبر 2022 وأبريل 2024، ارتبطت ثروات الشركة بأسعار الليثيوم المتقلبة، والتي انخفضت من أكثر من 80 دولارًا للكيلوجرام إلى أقل من 20 دولارًا للكيلوجرام.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وفي الربع الأول من عام 2024، واجه ألبيمارل ربعًا ماليًا صعبًا. على الرغم من تفوقها على توقعات ربحية السهم بمقدار 0.03 دولار، انخفضت إيراداتها بنسبة مذهلة بلغت 47.26% على أساس سنوي، متجاوزة التقديرات بحوالي 2 مليون دولار. ويعود هذا الانخفاض الصارخ في المقام الأول إلى الانخفاض الحر في أسعار الليثيوم، مما أدى إلى ضرب صافي أرباح ألبيمارل بشدة.

وللتغلب على العاصفة، نفذت ألبيمارل تدابير ومبادرات لتوفير التكاليف لتحسين الكفاءة، مما أدى إلى توفير أكثر من 90 مليون دولار في هذا الربع. كما اتخذوا خطوات لتعزيز شفافية التسعير في سوق الليثيوم. وبالنظر إلى المستقبل، ألمحت الشركة إلى إمكانية خفض الإنفاق الرأسمالي إذا ظلت أسعار الليثيوم منخفضة.

ومع ارتباط مصير ألبيمارل ارتباطًا وثيقًا بأسعار الليثيوم، يتجه المستثمرون الآن إلى التحليل الفني لفك الاتجاه الذي قد يتجه إليه السهم بعد ذلك. دعنا نتعمق في الرسوم البيانية لنرى ما هي الأفكار التي قد تقدمها حول أداء Albemarle المستقبلي.

لم يتم كسر مستوى الدعم على الرغم من الاتجاه الهبوطي المستمر

Copy link to section

على الرسم البياني طويل المدى لشركة ألبيمارل، يمكننا أن نرى أنه بعد الحركة الصعودية القوية خلال ارتفاع ما بعد كوفيد مدفوعًا بارتفاع أسعار الليثيوم، كان السهم في اتجاه هبوطي مستمر بين نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023. يمكننا أيضًا أن نرى أن السهم تشكل نمط الرأس والكتفين خلال هذه الرحلة.





مخطط ALB بواسطة TradingView

يشير نموذج الرأس والكتف عادة إلى حركة هبوطية أخرى إذا تم كسر مستوى الدعم. ومع ذلك، لم يكسر السهم مستوى الدعم عند 105 دولارات ويتم تداوله في نطاق منذ نوفمبر 2023.

لم يكسر السهم أقل أو أعلى من نطاق التداول هذا بين 105 دولارًا و 145 دولارًا. بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون السهم بالفعل، طالما أن السهم لا يقل عن 105 دولارات، يمكنهم الاستمرار في الاحتفاظ به. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء السهم، يجب عليهم الانتظار قبل أن يتجاوز سعره 145 دولارًا ويغلق فوقه لمدة 2-3 أيام.

يمكن أن تنجح الصفقات قصيرة المدى القائمة على النطاق

Copy link to section

بأخذ الإشارات من الرسم البياني طويل المدى لـ Albemarle، يمكننا أن نرى أنه حتى على الرسم البياني لكل ساعة قصير المدى، كان السهم محدود النطاق لفترة طويلة. لا يوجد زخم قوي في أي من الاتجاهين – صعودا أو هبوطا.

مخطط ALB بواسطة TradingView

للاستفادة من هذه الحركة المحددة بالنطاق، يجب على المتداولين على المدى القصير الانتظار حتى يصل السهم إلى الحدود العليا أو السفلية لهذا النطاق. يمكنهم بيع السهم عندما يصل بالقرب من مستوى 145 دولارًا مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 152 دولارًا. يمكنهم جني الأرباح بالقرب من مستويات 105 دولارات – 110 دولارات.

على العكس من ذلك، يمكن للمرء شراء السهم بالقرب من 110 دولارات مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 103 دولارات وحجز الأرباح بالقرب من مستوى 140-145 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.