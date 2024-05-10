هل يستحق سهم Unity الشراء في ظل الرئيس التنفيذي الجديد؟

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خسرت شركة Unity Software Inc (NYSE: U) بالفعل أكثر من 40٪ هذا العام، لكن أحد محللي Benchmark يحذر من أنها قد تنخفض أكثر في الأشهر المقبلة.

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يمكن أن ينخفض سهم الوحدة إلى 16 دولارًا

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يكرر مايك هيكي تصنيفه “للبيع” لشركة تطوير برمجيات ألعاب الفيديو اليوم. يشير السعر المستهدف البالغ 16 دولارًا إلى انخفاض آخر بنسبة 30٪ من هنا.

وصلت مذكرته الأخيرة في أعقاب تقرير الأرباح الفصلية لشركة $U.

ويزيد النصف الأول الباهت من مخاطر التنفيذ في النصف الأخير من العام، مما يثير المخاوف بشأن قدرة يونيتي على تحقيق أهدافها السنوية.

أعلنت الشركة المدرجة في نيويورك عن انخفاض سنوي بنسبة 8.0٪ في إيراداتها وخسرت على أساس السهم الواحد أكثر مما كان متوقعًا في الربع المالي الأول. وبالتالي، انخفض سهم الوحدة بنسبة 6.0٪ يوم الجمعة.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZw_Gy50bio

سهم الوحدة يتراجع بسبب التوجيه الصامت

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مايك هيكي متفائل بشأن Unity Software Inc أيضًا بسبب التوجيهات المتواضعة للعام المالي 2024.

أعادت الشركة التي تبلغ قيمتها 9.0 مليار دولار ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة التأكيد على توجيهاتها للعام بأكمله الليلة الماضية، لكن محلل Benchmark وصفها بأنها غير كافية نظرًا لأن “الإجماع توقع الأداء فوق الحد الأعلى للنطاق”.

لا تدفع أسهم الوحدة حاليًا عائدًا للأرباح. لذا فإن هذا الجانب من قصتها ليس مثيرًا بشكل خاص أيضًا.

لاحظ أن شركة Unity Software عينت Matt Bromberg رئيسًا تنفيذيًا لها هذا الأسبوع أيضًا. وسيحل محل جيم وايتهيرست الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت في وقت لاحق من هذا الشهر. شغل برومبيرج مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في Zynga.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.