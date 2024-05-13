توقفت أسهم GameStop عدة مرات مع عودة Roaring Kitty إلى وسائل التواصل الاجتماعي

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شهدت أسهم GameStop زوبعة من النشاط في وقت مبكر من تداولات يوم الاثنين، مما أدى إلى توقف السهم ثلاث مرات بسبب التقلبات الكبيرة.

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وشهدت الأسهم، التي ارتفعت إلى 31.70 دولارًا لكل منها – بزيادة قدرها 81.6٪ – هذه التوقفات المؤقتة حيث تفاعل المتداولون والخوارزميات مع الارتفاع المفاجئ في الاهتمام وحجم التداول.

يمثل هذا المستوى أعلى مستوى لـ GameStop منذ يوليو الماضي، مما يعيد إحياء ذكريات هوس أسهم الميمات التي استحوذت على اهتمام السوق في عام 2021.

عودة أيقونة الأسهم ميمي

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بدأ هذا الجنون كيث جيل، المعروف بلقبه على الإنترنت Roaring Kitty، والذي كان له دور فعال في ارتفاع عام 2021 الذي وضع GameStop وأسهم الميم الأخرى في دائرة الضوء. نشر جيل لأول مرة منذ ثلاث سنوات على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي X الذي تم التحقق منه في 12 مايو.

تم تفسير المنشور، الذي يظهر صورة رجل يميل إلى الأمام على كرسي، على أنه إعادة مشاركة جيل في السوق.

على الرغم من أن المنشور لم يحتوي على أي نص أو إشارات محددة للأسهم، إلا أن التوقيت وتأييد جيل السابق لـ GameStop دفع الكثيرين إلى ربط النقاط مرة أخرى بمتاجر ألعاب الفيديو بالتجزئة.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

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يشير توقف التداول المتعدد في بورصة نيويورك إلى استمرار حساسية السوق وتفاعله مع تحركات الشخصيات المؤثرة في ظاهرة الأسهم الميمية.

كان منشور جيل، على الرغم من كونه غامضًا، كافيًا لإثارة رد فعل كبير من كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يعكس التقلبات المستمرة والاهتمام بالمضاربة المحيطة بالأسهم مثل GameStop.

دفع هذا النشاط المتجدد حول GameStop محللي السوق والمستثمرين إلى مراقبة السهم عن كثب لمزيد من التطورات.

مع استمرار ذكرى الاضطرابات السابقة الناجمة عن تداول الأسهم الميمية في الأذهان، يظل المجتمع المالي حذرًا بشأن الآثار المحتملة لهذا الاهتمام المتجدد واستقرار حركات السوق المتأثرة بوسائل التواصل الاجتماعي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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