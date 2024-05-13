لقد انسحبت SoftBank بالكامل تقريبًا من أسهم Alibaba

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تقول SoftBank إنها انسحبت بالكامل تقريبًا من Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA). لا تزال أسهم عملاق التكنولوجيا الصيني مرتفعة بنحو 4.0٪ يوم الاثنين.

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لقد استثمرت SoftBank في Arm بدلاً من ذلك

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تمثل شركة علي بابا الآن “ما يقرب من الصفر” من صافي قيمة الأصول في SoftBank – بانخفاض كبير من 48٪ في عام 2020.

وتستثمر المجموعة اليابانية الآن بقوة أكبر في الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تشكل شركة Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) 45٪ من صافي قيمة أصولها عند الكتابة. وفقًا ليوشيميتسو جوتو – المدير المالي لشركة SoftBank:

يُظهر هذا تحولًا إلى محفظة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي. يعد Arm أمرًا أساسيًا لتحولنا إلى الذكاء الاصطناعي والأصول التي نحتفظ بها نحن وصندوق SoftBank Vision Fund.

تعد SoftBank حاليًا المالك الأكبر لمصمم الرقائق البريطاني.

ستعلن شركة علي بابا عن أرباحها الفصلية غدًا

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أنهت SoftBank عامها المالي 2023 بخسائر تقييم محققة وغير محققة تبلغ حوالي 960 مليار ين تتعلق بمركزها في BABA بالدولار الأمريكي.

تصل الأخبار قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لإعلان شركة علي بابا عن نتائجها المالية للربع الرابع. الإجماع هو أن تكسب 92 سنتًا للسهم مقابل 1.15 دولارًا للسهم قبل عام.

قبل تقرير أرباحها، قام يوسف سكوالي – محلل Truist، بتخفيض السعر المستهدف لسهم Alibaba إلى 113 دولارًا. ومع ذلك، لا يزال هذا يشير إلى ارتفاع بنسبة 35٪ تقريبًا من هنا.

لاحظ أن الشركة التي يقع مقرها في مدينة هانغتشو بالصين تدفع حاليًا أيضًا عائد أرباح بنسبة 1.18٪ مما يعوض سببًا وجيهًا آخر لإضافتها إلى محفظتك الاستثمارية.

https://www.youtube.com/watch?v=CCjsbNqdq_w

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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