تشهد Tencent Music قفزة بنسبة 27.5٪ في صافي الأرباح على الرغم من انخفاض الإيرادات إلى 937 مليون دولار في الربع الأول
- وشهدت الشركة انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات بنسبة 3.4٪، لتصل إلى 937 مليون دولار.
- ومن أبرز مميزات الأداء الربع سنوي لشركة Tencent Music هو النمو الكبير في قاعدة المشتركين لديها.
- تسلط النتائج المالية المختلطة الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها Tencent Music.
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واجهت مجموعة Tencent Music Entertainment Group الصينية ( TME ) مشهدًا ماليًا مختلطًا في الربع الأول من العام المالي 2024، كما أُعلن يوم الاثنين.
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تنخفض إيرادات Tencent Music، لكن الأرباح تنموCopy link to section
وفي حين شهدت الشركة انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات بنسبة 3.4%، لتصل إلى 937 مليون دولار، فقد نجحت في تعزيز صافي أرباحها بنسبة 27.5% لتصل إلى 212 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ويؤكد هذا النمو في الربحية على التعافي الكبير والكفاءة في العمليات.
أعداد المشتركين في ارتفاعCopy link to section
كما أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة في ربحية السهم المخففة (EPS)، والتي ارتفعت بنسبة 24.7٪ على أساس سنوي إلى 0.13 دولار.
ومن أبرز معالم الأداء الربع سنوي لشركة Tencent Music النمو الكبير في قاعدة المشتركين، والتي شهدت إضافة 6.8 مليون مشترك – وهو أكبر ارتفاع ربع سنوي للشركة حتى الآن.
التسويق الاستراتيجي وتحسين العملياتCopy link to section
وأرجع الرئيس التنفيذي روس ليانغ التغييرات الإيجابية في أعداد المشتركين إلى مبادرات التسويق الإستراتيجية التي جاءت في وقت قريب من العام الصيني الجديد، مما أدى إلى نمو أعلى من المتوقع.
“بالاعتماد على خبرتنا الواسعة في الصناعة والاستفادة من موسمية السنة الصينية الجديدة، أدت حملاتنا التسويقية الفعالة إلى نمو أعلى من المتوقع في عدد مشتركي الموسيقى في الربع الأول.”
تسلط النتائج المالية المختلطة الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها Tencent Music في سوق الموسيقى الرقمية التنافسي.
في حين أن الانخفاض في الإيرادات يعكس اتجاهات الصناعة الأوسع، فإن المكاسب الكبيرة في نمو الأرباح والمشتركين تظهر قدرة الشركة على الاستفادة من مكانتها في السوق ونقاط قوتها التشغيلية بشكل فعال.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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