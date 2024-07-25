توقعات سعر سهم NatWest بعد أرباح بنك لويدز

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حقق سعر سهم NatWest (LON: NWG) أداءً جيدًا هذا العام، مما جعله واحدًا من أفضل الأسهم أداءً في مؤشر FTSE 100. وقد ارتفع بأكثر من 50%، متغلبًا على أمثال بنك لويدز، وإتش إس بي سي، وبنوك باركليز.

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أرباح بنك لويدز

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ستكون أسهم NatWest، الشركة الأم لبنك Royal Bank of Scotland وCutts وUlster Bank، في دائرة الضوء يوم الجمعة حيث تنشر نتائجها المالية الفصلية.

ستأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من نشر بنك لويدز نتائج متباينة وقبل أسبوع من صدور قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وقالت لويدز في بيانها إن أرباحها القانونية بعد الضرائب ارتفعت إلى 2.4 مليار جنيه استرليني مع انخفاض صافي دخلها بنسبة 9٪. وانخفض العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 13.5%. يعد RoTE رقمًا مهمًا ينظر إلى الأرباح التي تحققها الشركة للمستثمرين باستخدام أصولها الملموسة فقط.

وأظهرت البيانات المالية للشركة أيضًا أن القروض والسلفيات للمستهلكين ارتفعت إلى 452 مليار جنيه إسترليني بينما بلغت ودائع العملاء 474 مليار جنيه إسترليني. هذه أرقام مهمة لأن بنك لويدز هو أكبر بنك تجزئة في المملكة المتحدة.

وكانت المقاييس البارزة الأخرى هي أن نسبة CET1 ارتفعت إلى 14.1٪، وهي أعلى من هدفها البالغ 13٪. ونتيجة لذلك، قررت الشركة زيادة أرباحها بنسبة 15%. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حيث تعمل Lloyds على خفض نسبة CET1 إلى 13.5% بحلول نهاية العام و13% بحلول عام 2025.

مثل البنوك الأوروبية الأخرى، خصص لويدز على مر السنين الأموال النقدية في الاحتياطيات في أعقاب الأزمة المالية العالمية (GFC). والآن، يقوم معظمهم بتخفيض هذه الاحتياطيات لتتماشى مع نظرائهم الدوليين.

أرباح NatWest المقبلة

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سيكون سعر سهم NatWest الآن في دائرة الضوء حيث تنشر الشركة نتائجها المالية يوم الجمعة.

الإجماع بين المحللين هو أن إجمالي دخلها في الربع الثاني انخفض من 3.4 مليار جنيه إسترليني إلى 3.40 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد (NII) الذي تتم مراقبته عن كثب إلى 2.61 مليار جنيه إسترليني من 2.615 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول، مما يعني أن تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد تلاشى.

ويتوقع المحللون أيضًا أن تصل أرباح الشركة لهذه الفترة إلى 904 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يصل صافي القروض للعملاء إلى 360 مليار جنيه إسترليني ، وهو أعلى من 378 مليار جنيه إسترليني في الربع السابق.

وإجمالاً، يعتقد المحللون أن هذا العام سيكون أضعف من عام 2023 عندما استفاد البنك من أسعار الفائدة المرتفعة. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تنخفض إيرادات الشركة من 14.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 13.8 مليار جنيه إسترليني.

على عكس Lloyds، ليس لدى NatWest مجال كبير لتخفيض احتياطيات رأس المال الخاصة بها حيث من المتوقع أن تصل نسبة CET1 إلى 13.1%.

قرار بنك إنجلترا

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سيأتي المحفز المهم التالي لسعر سهم NatWest يوم الخميس من الأسبوع المقبل عندما ينشر بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة.

سيأتي هذا القرار في وقت يكون فيه الاقتصاد البريطاني في حالة جيدة. أظهر تقرير صادر عن S&P Global يوم الأربعاء أن مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات ارتفعت في يوليو. انخفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا، بينما أصبح الجنيه الاسترليني أحد أفضل العملات أداءً في العالم المتقدم.

ولذلك، فإن المحللين في حيرة بشأن ما يمكن توقعه في هذا الاجتماع. ويعتقد البعض أن البنك سيقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% بينما يتوقع البعض الآخر أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير. وكان الدافع وراء هذا الأخير هو التصريح الأخير الذي أدلى به هيو بيل، كبير الاقتصاديين في البنك. ويعتقد بيل أنه من السابق لأوانه أن يحتفل بنك إنجلترا بالتضخم.

من الناحية النظرية، يجب أن ينخفض سعر سهم NatWest إذا بدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة لأن ذلك يعني انخفاض دخل الفائدة. ومع ذلك، أعتقد أن NatWest والبنوك الأخرى ستحقق نتائج جيدة عندما يبدأ بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وهذا ما يفسر سبب تفاؤل معظم المحللين بشأن سعر سهم NWG. ومن بين أكثر المحللين تفاؤلاً محللون من دويتشه بنك وبيل هانت.

تحليل سعر سهم NatWest

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انخفض سعر سهم NatWest إلى مستوى منخفض بلغ 326 بنسًا يوم الخميس بعد أرباح Lloyds المختلطة. وكان هذا مستوى مهم لأنه يقع على طول الجانب السفلي من القناة الصاعدة الموضحة باللون الأزرق.

ثم ارتد مرة أخرى وتحرك فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 330 نقطة، وهي أعلى نقطة له في 16 مايو. لا يزال السهم فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 يومًا و100 يوم (EMA).

وقد قفز أيضًا فوق مستوى المقاومة الأول لنقاط Woodie المحورية. لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع حيث يستهدف المشترون أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 342 نقطة. ويشير الاختراق فوق الجانب العلوي من القناة إلى المزيد من المكاسب. يتماشى هذا الرأي مع توقعاتي الأخيرة لمجموعة NWG.

على الجانب الآخر، فإن التحرك أسفل الجانب السفلي من القناة سيشير إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي، وستكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 313 نقطة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.