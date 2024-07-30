تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاجتماع السياسة هذا الأسبوع، فإن ضجيج السوق يدور حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. وفي حين أنه من غير المرجح أن يتم الإعلان عن خفض أسعار الفائدة على الفور، فإن الأسواق متفائلة بأن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وهذا التوقع يجعل الآن وقتًا استراتيجيًا للاستثمار في الأسهم المستعدة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. فيما يلي أربعة أسهم يعتقد الخبراء أنها ستزدهر في بيئة خفض أسعار الفائدة القادمة.

شركة شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: CVX)

Copy link to section

تعتبر شركة شيفرون المرشح الرئيسي للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

تاريخياً، تحفز تخفيضات أسعار الفائدة النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز.

يمكن لهذا السيناريو أن يعزز ربحية شركة شيفرون ويجعل المشاريع الجديدة أكثر جدوى من الناحية المالية بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض.

انخفض سهم شيفرون حاليًا بأكثر من 15٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يوفر عائدًا صحيًا للأرباح بنسبة 4.17٪.

وهذا يجعل شيفرون خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.

ايه تي اند تي (رمزها في بورصة نيويورك: T)

Copy link to section

تبرز AT&T باعتبارها من أكبر الأسهم التي من المحتمل أن تستفيد من التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة.

يتطلب عملاق الاتصالات نفقات رأسمالية كبيرة لترقية الشبكة وتوسيعها.

يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى جعل هذه الاستثمارات ميسورة التكلفة وربما أكثر ربحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستساعد AT&T على إدارة عبء ديونها الكبير، مما يؤدي إلى تحسين التدفق النقدي.

مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 5.87%، تقدم AT&T حجة مقنعة لإدراجها في محفظتك قبل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.

شركة أوبر تكنولوجيز (رمزها في بورصة نيويورك: UBER)

Copy link to section

من المقرر أن تستفيد أوبر بشكل كبير من انخفاض تكاليف الاقتراض كشركة موجهة نحو النمو.

يمكن أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تسهيل توسيع الأعمال التجارية ودعم استراتيجيات التسعير التنافسية والتقدم التكنولوجي.

على الرغم من أن أسهم أوبر يتم تداولها عند 3.62 أضعاف مبيعاتها في العام الماضي، إلا أن وول ستريت تحافظ على تصنيف “شراء” متفق عليه بمتوسط هدف صعودي قدره 87 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة محتملة بنسبة 35٪ عن المستويات الحالية.

وهذا يجعل أوبر خيارًا استثماريًا جذابًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

شركة 3M (رمزها في بورصة نيويورك: MMM)

Copy link to section

3M هو سهم آخر يمكن أن يستفيد من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة عادة ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية لشركة 3M، بدءًا من الأوراق النقدية وحتى الشريط اللاصق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الدولار الأمريكي، والذي غالبًا ما يصاحب تخفيضات أسعار الفائدة، يمكن أن يجعل منتجات 3M أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مما قد يؤدي إلى تعزيز الصادرات.

تجاوزت شركة 3M مؤخرًا تقديرات وول ستريت للربع المالي الثاني ورفعت توجيهاتها لهامش التشغيل وأرباح السهم المعدلة للعام بأكمله، مما عزز جاذبيتها كمستفيد من خفض أسعار الفائدة.

مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، يجب على المستثمرين التفكير في وضع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من هذا التحول. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في هذه الشركات، يمكنك تحسين أداء محفظتك الاستثمارية في الأشهر المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.