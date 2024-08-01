يجب الانتباه الى Bitbot وRipple’s XRP لأن السوق “يتحرك في الاتجاه الصعودي في أغسطس”

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شهد سوق العملات المشفرة تحركات متقلبة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى 70 ألف دولار قبل الرفض الحاد لمستويات وقت النشر فوق 66 ألف دولار.

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ومع ذلك، يثق خبراء السوق في أن الثيران سيحكمون قطاع الأصول الرقمية في الجلسة القادمة ويطلقون ATHs جديدة في أغسطس.

نظرًا لأن Bitcoin تستهدف مستويات قياسية جديدة في أغسطس، فإن التطورات القانونية لشركة Ripple تشير إلى إعاقة ارتفاعات XRP.

علاوة على ذلك، يبدو أن Bitbot (BITBOT) المستند إلى Telegram جاهز للارتفاع الصاعد القادم بعد البيع المسبق الناجح.

دعنا نتعرف على سبب بقاء عملات التحويل XRP وBITBOT على رادار المستثمرين في الشهر المقبل وما بعده.

أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس

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تبدو العملات المشفرة جاهزة لتحقيق ارتفاعات قوية بعد جلسات يوليو التي تركت عملة البيتكوين مرتفعة بنسبة 8٪.

في حين أن الانخفاض اليوم بنسبة 1٪ يعكس تقلبات البيتكوين وتأثيرها الهبوطي، فقد أكد الناقد @CryptoJellNL أن السوق “يبدو جيدًا في الاتجاه الصعودي في أغسطس”.

#Bitcoin took out all the available downside liquidity, and pushed back above the key support.



17 hours until the monthly close.



Looks good for upside in August.



Let's go. pic.twitter.com/SPPYLMlv6U — Jelle (@CryptoJelleNL) July 31, 2024

وذكر أن الانخفاض الأخير في عملة البيتكوين جمع كل السيولة الهبوطية قبل تجاوز حاجز الدعم الحاسم عند منطقة 66.4 ألف دولار.

تأرجحت العملات المشفرة الرائدة أفقيًا بين 70 ألف دولار و63 ألف دولار مؤخرًا.

ستمدد هيمنة المشتري الاتجاه الصعودي اعتبارًا من منتصف يوليو وتدفع BTC إلى 72 ألف دولار.

استمرار المعنويات الصعودية سيرسل عملة البيتكوين إلى مستوى 74 ألف دولار، مما يفتح الطريق نحو أعلى مستوى قياسي بلغ 80 ألف دولار.

سيعني BTC ATH ارتفاعًا قويًا في سوق العملات البديلة.

يُظهر الوضع الحالي أن XRP وBitbot يمكنهما الاستفادة من الارتفاعات واسعة النطاق للوصول إلى قمم لم يسبق لها مثيل.

XRP صعودي بعد التحرك الأخير لهيئة الأوراق المالية والبورصة

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أثارت أخبار قيام هيئة الأوراق المالية بتعديل الدعوى القضائية ضد بورصة Binance إثارة السوق هذا الأسبوع.

مع التحديثات الجديدة، لن تضطر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى إثبات أن العملات البديلة مثل Solana وCardano وMANA هي أوراق مالية أمام المحكمة.

وفي الوقت نفسه، أعرب فريق ريبل عن خيبة أمله بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.

انتقد الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس نفاق الهيئة التنظيمية وإرباك الصناعة، ومع ذلك “يشهد الرئيس جينسلر بأن القواعد واضحة”.

More evidence of SEC hypocrisy.



Chair Gensler testifies the rules are clear, yet his SEC can't figure them out and applies them haphazardly, festering more industry confusion.



A political agenda and/or bad faith litigation tactics. Def not a “faithful allegiance to the law". https://t.co/iX8IdvaW92 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 30, 2024

ومع ذلك، شهدت XRP ارتفاعات قوية بعد تحديثات هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها الشهرية وسط اهتمام من محركات السوق.

يعتقد المتحمسون أن هيئة مراقبة الأوراق المالية قد تتبنى نهجًا أكثر تعاطفًا مع وضع XRP كأوراق مالية.

وفي الوقت نفسه، تقترب معركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من نهايتها المحتملة.

تشير الشائعات إلى أن الاجتماع السري بين الطرفين في الأول من أغسطس قد يحرر XRP من التحديات التي اجتاحتها على مر السنين.

🚨 #Ripple vs. #SEC: A secret meeting is set for August 1! This could be the breakthrough for Ripple's final settlement! 📈💼



Did you all fill your #XRP bags folks? Retweet of you are ready! pic.twitter.com/fWcdvjTWvS — Collin Brown (@CollinBrownXRP) July 30, 2024

Bitbot جاهز للظهور لأول مرة في السوق

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ينتظر روبوت التداول القائم على Telegram الدخول الكامل إلى السوق بعد نجاحه في البيع المسبق، حيث جمع أكثر من 4 ملايين دولار.

يهدف المشروع إلى الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وزيادة شعبية Telegram لتحقيق نمو هائل.

يعتقد المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي سيكون من بين العناصر التي تقود الارتفاعات القادمة على مستوى السوق.

علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الوشيك سيزيد الطلب على روبوتات التداول، مما يترجم إلى زيادة السيولة والاستقرار لـ Bitbot.

هل يجب عليك شراء BITBOT $؟

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يمكن أن يكون Bitbot بديلاً للأفراد الذين يبحثون عن العملات المشفرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمستعدة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي الرائد في مجال العملات المشفرة، فإن الأمان القوي الذي تتمتع به Bitbot يضعها في صدارة المنافسين.

يبدو أن $BITBOT يتباهى بكل ما يتطلبه الأمر لـ 100x بعد إدراجه في البورصة. يمكن للمتحمسين المطالبة برموز BITBOT والمشاركة فيها قبل الإدراج القادم في بورصات العملات المشفرة.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول Bitbot على موقعه على الويب.