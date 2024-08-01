يجب الانتباه الى Bitbot وRipple’s XRP لأن السوق “يتحرك في الاتجاه الصعودي في أغسطس”
- مهدت التطورات الحالية الطريق أمام العملات المشفرة لتتفوق في الأداء في أغسطس.
- يتوقع الخبراء ATHs الوشيكة للبيتكوين وسط تحسن المعنويات.
- تستعد XRP وBitbot للانضمام إلى ارتفاع BTC الذي طال انتظاره إلى مستويات قياسية.
تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >
شهد سوق العملات المشفرة تحركات متقلبة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى 70 ألف دولار قبل الرفض الحاد لمستويات وقت النشر فوق 66 ألف دولار.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
ومع ذلك، يثق خبراء السوق في أن الثيران سيحكمون قطاع الأصول الرقمية في الجلسة القادمة ويطلقون ATHs جديدة في أغسطس.
نظرًا لأن Bitcoin تستهدف مستويات قياسية جديدة في أغسطس، فإن التطورات القانونية لشركة Ripple تشير إلى إعاقة ارتفاعات XRP.
علاوة على ذلك، يبدو أن Bitbot (BITBOT) المستند إلى Telegram جاهز للارتفاع الصاعد القادم بعد البيع المسبق الناجح.
دعنا نتعرف على سبب بقاء عملات التحويل XRP وBITBOT على رادار المستثمرين في الشهر المقبل وما بعده.
أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطسCopy link to section
تبدو العملات المشفرة جاهزة لتحقيق ارتفاعات قوية بعد جلسات يوليو التي تركت عملة البيتكوين مرتفعة بنسبة 8٪.
في حين أن الانخفاض اليوم بنسبة 1٪ يعكس تقلبات البيتكوين وتأثيرها الهبوطي، فقد أكد الناقد @CryptoJellNL أن السوق “يبدو جيدًا في الاتجاه الصعودي في أغسطس”.
وذكر أن الانخفاض الأخير في عملة البيتكوين جمع كل السيولة الهبوطية قبل تجاوز حاجز الدعم الحاسم عند منطقة 66.4 ألف دولار.
تأرجحت العملات المشفرة الرائدة أفقيًا بين 70 ألف دولار و63 ألف دولار مؤخرًا.
ستمدد هيمنة المشتري الاتجاه الصعودي اعتبارًا من منتصف يوليو وتدفع BTC إلى 72 ألف دولار.
استمرار المعنويات الصعودية سيرسل عملة البيتكوين إلى مستوى 74 ألف دولار، مما يفتح الطريق نحو أعلى مستوى قياسي بلغ 80 ألف دولار.
سيعني BTC ATH ارتفاعًا قويًا في سوق العملات البديلة.
يُظهر الوضع الحالي أن XRP وBitbot يمكنهما الاستفادة من الارتفاعات واسعة النطاق للوصول إلى قمم لم يسبق لها مثيل.
XRP صعودي بعد التحرك الأخير لهيئة الأوراق المالية والبورصةCopy link to section
أثارت أخبار قيام هيئة الأوراق المالية بتعديل الدعوى القضائية ضد بورصة Binance إثارة السوق هذا الأسبوع.
مع التحديثات الجديدة، لن تضطر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى إثبات أن العملات البديلة مثل Solana وCardano وMANA هي أوراق مالية أمام المحكمة.
وفي الوقت نفسه، أعرب فريق ريبل عن خيبة أمله بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.
انتقد الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس نفاق الهيئة التنظيمية وإرباك الصناعة، ومع ذلك “يشهد الرئيس جينسلر بأن القواعد واضحة”.
ومع ذلك، شهدت XRP ارتفاعات قوية بعد تحديثات هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها الشهرية وسط اهتمام من محركات السوق.
يعتقد المتحمسون أن هيئة مراقبة الأوراق المالية قد تتبنى نهجًا أكثر تعاطفًا مع وضع XRP كأوراق مالية.
وفي الوقت نفسه، تقترب معركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من نهايتها المحتملة.
تشير الشائعات إلى أن الاجتماع السري بين الطرفين في الأول من أغسطس قد يحرر XRP من التحديات التي اجتاحتها على مر السنين.
Bitbot جاهز للظهور لأول مرة في السوقCopy link to section
ينتظر روبوت التداول القائم على Telegram الدخول الكامل إلى السوق بعد نجاحه في البيع المسبق، حيث جمع أكثر من 4 ملايين دولار.
يهدف المشروع إلى الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وزيادة شعبية Telegram لتحقيق نمو هائل.
يعتقد المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي سيكون من بين العناصر التي تقود الارتفاعات القادمة على مستوى السوق.
علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الوشيك سيزيد الطلب على روبوتات التداول، مما يترجم إلى زيادة السيولة والاستقرار لـ Bitbot.
هل يجب عليك شراء BITBOT $؟Copy link to section
يمكن أن يكون Bitbot بديلاً للأفراد الذين يبحثون عن العملات المشفرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمستعدة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
إلى جانب الذكاء الاصطناعي الرائد في مجال العملات المشفرة، فإن الأمان القوي الذي تتمتع به Bitbot يضعها في صدارة المنافسين.
يبدو أن $BITBOT يتباهى بكل ما يتطلبه الأمر لـ 100x بعد إدراجه في البورصة. يمكن للمتحمسين المطالبة برموز BITBOT والمشاركة فيها قبل الإدراج القادم في بورصات العملات المشفرة.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول Bitbot على موقعه على الويب.
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.