تتوسع CleanSpark في وايومنغ، وتتفوق على شركة Riot باعتبارها ثاني أكبر شركة تعدين للبيتكوين في الولايات المتحدة

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أعلنت شركة CleanSpark، شركة تعدين البيتكوين المدرجة في بورصة ناسداك، عن توسعات كبيرة في عمليات التعدين الخاصة بها من خلال مرافق رائدة في وايومنغ.

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تضع هذه الخطوة CleanSpark كثاني أكبر شركة تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، متجاوزة Riot Platforms التي تراجعت أسهمها لمدة تسعة أيام متتالية على الرغم من أن المحللين في HC Wainwrite متفائلون بشأنها. تعد Marathon Digital Holdings أكبر شركة تعدين للعملات المشفرة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية البالغة 5.8 مليار دولار.

منشأتان جديدتان لتعدين البيتكوين قادمتان إلى وايومنغ

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تقع أول منشأة لتعدين CleanSpark Bitcoin في وايومنغ في شايان، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول نهاية العام.

حصلت الشركة على 75 ميجاوات من عقود الطاقة في وايومنغ، مع 30 ميجاوات مخصصة لتشغيل الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات S21 immersion XP (ASICs).

من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة معدل تجزئة CleanSpark بمقدار 2 إكساهاش في الثانية (EH/s).

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة جاهدة للحصول على المزيد من مصادر الطاقة للموقع الجديد لتعزيز قدرات التعدين لديها.

كما تعمل شركة CleanSpark أيضًا على الاستحواذ على موقع ثانٍ في وايومنغ، والذي سيستخدم الـ 45 ميجاوات المتبقية من الطاقة المتعاقد عليها. من المتوقع أن يساهم هذا الموقع بـ 3 EH/s إضافية في معدل التجزئة الخاص بالشركة بمجرد تشغيله.

تتقدم CleanSpark في إغلاق العقارات الأساسية لهذه المنشأة الثانية، مما يؤكد التزامها بتوسيع نطاق وجودها في وايومنغ.

أعرب الرئيس التنفيذي زاك برادفورد عن حماسه للتوسع، مسلطًا الضوء على موقف وايومنغ الداعم لصناعة العملات المشفرة.

في بيان صحفي ، قال برادفورد إن CleanSpark تشعر بسعادة غامرة للتوسع في ولاية تدعم علنًا صناعة تعدين البيتكوين خاصة أنها تأتي في أعقاب إعلان جامعة وايومنغ عن إطلاق معهد أبحاث البيتكوين الخاص بها وتقديم السيناتور لوميس لقانون البيتكوين.

تتوسع CleanSpark أيضًا في ولاية تينيسي

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بالإضافة إلى مشاريعها في وايومنغ، تتوسع CleanSpark في ولاية تينيسي من خلال الاستحواذ على GRIID Infrastructure في صفقة بقيمة 155 مليون دولار ستضيف أكثر من 400 ميجاوات من القدرة على مدار العامين المقبلين.

يتضمن الاستحواذ أيضًا موقعًا مشتركًا في نيويورك، مما يؤدي إلى توسيع القاعدة التشغيلية لشركة CleanSpark.

خطت CleanSpark خطوات كبيرة في توسيع عملياتها هذا العام. وفي فبراير، أضافت الشركة منشأة جديدة في جورجيا إلى مواقعها الستة الحالية ودخلت ولاية ميسيسيبي بثلاث عمليات متكاملة.

وبحلول يونيو/حزيران، كانت قد زادت منشآتها في جورجيا إلى إجمالي 12 منشأة، مما يعكس مسار نموها السريع. خلال شهر يونيو وحده، قامت CleanSpark بتعدين 445 بيتكوين، مما ساهم في إجمالي سنوي قدره 3614 بيتكوين.

اعتبارًا من 30 يونيو، أعلنت الشركة عن امتلاكها 6,591 بيتكوين، بعد أن باعت 8.06 بيتكوين خلال الشهر.

تسلط جهود توسعة CleanSpark الضوء على نهجها الاستراتيجي لتوسيع نطاق عمليات تعدين Bitcoin، والاستفادة من البيئات التنظيمية المواتية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.

لا يؤدي هذا النمو إلى ترسيخ مكانتها في الصناعة فحسب، بل يؤكد أيضًا التزامها بقيادة الابتكار والكفاءة في مجال تعدين العملات المشفرة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.