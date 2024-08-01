توقعات زوج دولار/ين USD/JPY: “المد على الين الياباني بدأ يتحول”

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عانى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) من انعكاس ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار الاختلاف بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان (BoJ). وقد انخفض لمدة أربعة أسابيع متتالية ووصل إلى أدنى مستوى عند 149.54، منخفضًا عن أعلى مستوى له منذ عام حتى الآن عند 161.76.

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صناديق التحوط أخذت على حين غرة

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أدى استمرار زوج دولار/ين USD/JPY إلى الإضرار بصناديق التحوط والمضاربين الآخرين الذين يواصلون بيع الين الياباني. تظهر البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن المضاربين احتفظوا بمركز بيع صاف على الين منذ مارس 2021.

بالطبع، حقق هؤلاء المستثمرون ثروة حيث انخفض الين الياباني بأكثر من 47٪ من أعلى مستوى له في عام 2020. والآن، يقوم بعض هؤلاء المستثمرين بإغلاق مراكزهم مع انتعاش العملة. وانخفض صافي مراكز البيع من سالب 184000 في يونيو إلى 107000 في الأسبوع الماضي.

Complete MELTDOWN in USDJPY after the BoJ meeting!



Japan hiking -> Fed moving towards cuts.



The tide is turning and the market is still caught very long this trade. Pay attention!



More: https://t.co/gB7RbyBmGd pic.twitter.com/2VqJyRZI4e — Andreas Steno Larsen (@AndreasSteno) July 31, 2024

الاحتياطي الفيدرالي الحمائمي

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تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في المقام الأول بسبب الاختلاف المستمر بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

وفي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، قرر البنك ترك أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.50%. ولم يفاجئ هذا القرار المستثمرين لأنه يتماشى مع ما كان يتوقعه المحللون.

وأشار البنك في بيانه إلى أنه يركز الآن على جانبي التفويض المزدوج: سوق العمل والتضخم.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن هذه الأرقام كانت تتحرك في اتجاهات مختلفة. يتجه التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0٪ منذ انخفاضه لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

ومن ناحية أخرى، استمر معدل البطالة في التراجع خلال الأشهر القليلة الماضية. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن ADP أن القطاع الخاص أضاف 122 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهي أقل زيادة منذ أكثر من عام.

وفي اليوم السابق، كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عامين.

ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 140 ألف وظيفة بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2٪.

ولذلك، إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، وإذا انخفض التضخم في يوليو، فسوف يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ندوة جاكسون هول للإشارة إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن الدولار الأمريكي سيكون أكثر ليونة لفترة من الوقت.

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة

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وبالتالي فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان يتحركان في الاتجاه المعاكس. وفي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، قرر البنك تحقيق ثاني زيادة له خلال 17 عامًا.

ورفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، بعد أشهر قليلة من زيادتها بنسبة 0.10%. والأهم من ذلك هو أن البنك أشار إلى أنه قد يستمر في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا ظل التضخم ثابتًا.

ويأتي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعد أن قام البنك المركزي بتدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تزيد عن 22 مليار دولار مع انهيار الين.

ومع ذلك، فإن بنك اليابان يخاطر بالتسبب في تراجع كبير في الاقتصاد الذي يظهر بالفعل علامات التباطؤ. أظهرت بيانات بنك Au Jibun أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في البلاد انخفض من 50 في يونيو إلى 49.1 في يوليو. وكان هذا الانخفاض أقل من متوسط التقديرات البالغ 49.2. وجاء ذلك بعد يومين من نشر اليابان بيانات الإنتاج الصناعي الضعيفة.

وفي الوقت نفسه، يعد أداء الدولار الأمريكي/الين الياباني إشارة إلى أن المستثمرين يتخلصون من تجارة المناقلة الأكثر شيوعًا في السوق. تجارة المناقلة هي حالة يقترض فيها المستثمرون عملة أرخص من الين الياباني ويستثمرون في عملة ذات عائد أعلى.

لفترة طويلة، كان زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني واحدًا من أفضل أزواج التجارة المحمولة بسبب اتساع الفارق بين سعري الفائدة. والآن، مع تحرك البنكين في الاتجاه المعاكس، هناك دلائل على أن المستثمرين سيبدأون في تفكيك تداولاتهم. وقال محللو ING في مذكرة:

“ومع ذلك، فإن تفكيك تجارة المناقلة في شهر يوليو قد تسبب في حدوث مذبحة لعملات النشاط وربما بعض الأعمال غير المكتملة في تصحيح زوج دولار/ين USD/JPY قد تثني المستثمرين عن العودة إلى عملات النشاط في الوقت الحالي.”

توقعات الدولار/الين

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مخطط USD/JPY بواسطة TradingView

يتعرض زوج دولار/ين USD/JPY لخطر تراجع أعمق كما حدث مع الدولار الأمريكي مقابل الشلن الكيني هذا العام. ومن المثير للاهتمام أن هذا الانهيار يتماشى مع ما توقعته قبل بضعة أشهر، نقلاً عن نمط الرسم البياني الوتد الصاعد الذي كان يتشكل منذ ديسمبر.

تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا. لقد تحرك دون المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا بينما تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت النقطة المحايدة عند 50.

لذلك، من المرجح أن يستمر الزوج في الانخفاض حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم الرئيسي عند 145. على الجانب الآخر، فإن التحرك فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 151.91 سيبطل الرؤية الهبوطية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.