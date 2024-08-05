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جيسبر كول – المدير الخبير لمجموعة مونيكس منفتح على “البدء في شراء اليابان” بعد أن انخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي بأكثر من 12% يوم الاثنين.

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شهدت الأسهم اليابانية أسوأ يوم لها منذ “الاثنين الأسود” عام 1987، حيث سجل الين أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن عند 142.09 مقابل الدولار الأمريكي اليوم.

ربما يكون جزء من الضعف في مؤشر نيكاي 225 مرتبطًا بالصناديق العالمية التي تحركت للتخلص من مخاطر محافظها الاستثمارية وسط مخاوف من الركود الأمريكي الذي يلوح في الأفق. المؤشر الرئيسي الآن في المنطقة الحمراء لهذا العام بعد أن خسر أكثر من 20٪ في المجموع خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

ومع ذلك، لا يزال يسبر كول متفائلًا بشأن آفاق الأسهم اليابانية.

لماذا يتجه Jesper Koll نحو الصعود في الأسهم اليابانية؟

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واستشهد جيسبر كول بزيادة الاستثمارات وارتفاع أسعار العقارات والتحسينات في إدارة رأس المال بالإضافة إلى حوكمة الشركات في وجهة نظره البناءة بشأن الأسهم اليابانية على الرغم من الاضطرابات الأخيرة.

واتفق مع الرأي القائل بأن قوة الين يمكن أن تؤدي إلى مراجعات هبوطية في الأرباح، لكنه قال إن الأساسيات الاقتصادية لليابان لا تزال “أكثر صلابة بكثير”.

أشار خبير Jesper Koll إلى النمو المستمر في الإنفاق الاستثماري للشركات المحلية والانخفاض المحتمل في معدل البطالة ووصف أرض الشمس المشرقة بأنها “مقاومة للركود” في مقابلته مع CNBC اليوم.

وأضاف أن نقاط القوة هذه ستبدأ في النهاية في الانعكاس بشكل إيجابي على أسواق رأس المال في البلاد.

UBS Global Wealth لا يتفق مع جيسبر كول

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وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. كما أعلن البنك المركزي أيضًا عن خطط لخفض وتيرة شراء السندات الحكومية مما أدى إلى زيادة قوة الين.

في ظل هذه الخلفية الاقتصادية، لدى كلفن تاي – كبير مسؤولي الاستثمار الإقليمي في UBS Global Wealth وجهة نظر بشأن الأسهم اليابانية تتناقض بشكل صارخ مع وجهة نظر Jesper Koll.

وشبه الاستثمار في اليابان في الوقت الحاضر بالقبض على سكين تسقط في مقابلة منفصلة مع شبكة سي إن بي سي يوم الاثنين.

السبب الوحيد وراء ارتفاع السوق الياباني بقوة في العامين الماضيين هو أن الين الياباني كان ضعيفًا جدًا. بمجرد أن ينعكس، عليك الخروج. أعتقد أنهم جميعا سيخرجون الآن.

ارتفع الين بشكل حاد بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة من أدنى مستوى له منذ 38 عامًا عند 162 إلى أعلى مستوى عند 142 هذا الصباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.