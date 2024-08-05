حققت Poodlana (POODL) 4.9 مليون دولار في البيع المسبق على الرغم من انخفاض الكريبتو

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وانخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار لتصل إلى أدنى مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في فبراير يوم الاثنين، في حين انخفض سعر إيثريوم إلى ما يقرب من 2100 دولار.

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وجاءت الانخفاضات وسط عمليات بيع حادة للعملات المشفرة تعكس الضعف في سوق الأسهم وسط محفزات مثل التوترات بشأن أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ولكن مع انخفاض العملات الرقمية وسط حمام الدم، فإن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة يشترون الانخفاض. يجذب الاهتمام أيضًا Poodlana (POODL).

تتراجع عملات Meme مع عمليات بيع BTC و ETH

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مثل Bitcoin وEthereum وأهم العملات البديلة، واجهت العملات الميمية صعوبة في الأسبوع الماضي.

وقد تراجعت رموز Dogecoin وShiba Inu وغيرها من الرموز المميزة في النظام البيئي بشكل كبير، حيث انخفض أعلى اثنين من حيث القيمة السوقية بنسبة 35٪ و32٪ على التوالي. كما تراجعت أيضًا الشركات المتفوقة مؤخرًا مثل Dogwifat و Popcat و Cat في عالم الكلاب مع انخفاض المعنويات.

وصلت عمليات تصفية العملات المشفرة بشكل عام إلى أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي خلال 24 ساعة – أكثر من 944 مليون دولار أمريكي منها كانت لمراكز الشراء الطويلة.

ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض في WIF وPOPCAT وغيرها من العملات الميمية، فقد كان هناك جذب ملحوظ لـ Poodlana.

يصل سعر البيع المسبق لـ Poodlana إلى 4.9 مليون دولار على الرغم من عمليات البيع

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Poodlana هو مشروع تشفير تحت موضوع الكلاب. ولكن بدلاً من طرح نسخة أخرى من Dogecoin في السوق، يدمج المشروع بين ثقافة الميم والأزياء الفاخرة.

في قلب المشروع يوجد النجم الصاعد بين الكلاب – كلب البودل. محبوب في آسيا والعالم باعتباره أحد أفضل إكسسوارات الموضة، فإن الاهتمام الذي يلهمه هذا الكلب الأنيق واضح في الوتيرة التي أظهرها Solana’s Poodlana منذ إطلاق عرضه المسبق لمدة 30 يومًا.

باعتباره مشروعًا جديدًا للعملة المشفرة في مجال العملات المعدنية ذات الطابع الكلبي، أذهل Poodlana السوق الأوسع ببيعه المسبق.

منذ أن أصبح رائجًا في الأيام التي سبقت إطلاقه في 17 يوليو، حقق Poodlana إيرادات مذهلة بلغت 4.9 مليون دولار في أقل من ثلاثة أسابيع.

في أقل من عشرة أيام، ستدخل هذه العملة الميمية المستوحاة من كلب البودل مرحلة ما قبل البيع النهائية – مع إدراج DEX الفوري في 16 أغسطس.

لا يزال محللو العملات المشفرة متفائلين

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في حين عانت العملات المشفرة من عمليات تصفية ضخمة وسط انهيار عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، فإن محللي العملات المشفرة متفائلون بشأن آفاق السوق على المدى الطويل. يضيف ارتداد BTC إلى ما يزيد عن 52 ألف دولار أيضًا إلى الانقلاب المحتمل على المدى القصير.

ويشير المحللون إلى حدوث تقلب محتمل في أداء السوق في الأشهر الأخيرة من العام. ومع ذلك، سيعتمد هذا على عوامل مثل المشهد الجيوسياسي العالمي، والانتخابات الأمريكية، وسياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيكون الأمر المهم أيضًا هو ما إذا كانت العملات المشفرة ستظل أعلى من مستوى الدعم بعد آخر الأخبار حول Jump Trading. وأشار المحللون في QCP Capital إلى:

QCP: The immediate trigger in crypto seems to have been aggressive ETH selling from Jump Trading and Paradigm VC. The move was probably exacerbated by market makers scrambling to cut short gamma as front-end ETH vols spiked more than 30% to 120%. Surprisingly, forward basis and… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 5, 2024

لماذا يمكن أن يكون شراء Poodlana أمراً جيداً؟

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ما يثير اهتمام عشاق الميمات الذين يركزون على الموضة هو إمكانات Poodlana باعتبارها الأفضل في مجال عملات الميم.

بينما تصف الوثيقة التقنية POODL بأنها “Hermès of Crypto”، إلا أن هناك ما هو أكثر من ذلك في شكل رمز اقتصادي واضح وخريطة طريق.

إجمالي العرض البالغ مليار POODL لديه 500 مليون يذهب إلى المجتمع عبر البيع المسبق لمدة 30 يومًا. وفقًا لصفحة العملات الرقمية الخاصة بالمشروع، يذهب باقي العرض إلى التسويق والسيولة والمكافآت والخزينة.

بما في ذلك هدايا ما قبل البيع، سيستفيد حاملو POODL أيضًا من عمليات الإنزال الجوي. يمكن للمرء أيضًا اختيار الإضافة إلى ممتلكاته عن طريق التوقيع المساحي لكسب المكافآت.

إذا تمكن السوق من التغلب على الضغط الهبوطي، فمن المحتمل أن تكون POODL واحدة من العملات الميمية التي يجب مراقبتها في الأشهر المقبلة.

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