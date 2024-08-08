تتطلع شركة Metaplanet اليابانية إلى شراء أكثر من 100 BTC بقرض بقيمة 6.8 مليون دولار

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تستعد شركة ميتابلانت اليابانية مرة أخرى للحصول على بيتكوين حيث تستمر العملة المشفرة الرئيسية في التحرك نحو ٦٠ ألف دولار.

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وقد حصلت الشركة على قرض من أحد مساهميها بهذا الخصوص.

وجاء القرض بقيمة مليار ين ياباني، بقيمة 6.8 مليون دولار تقريبًا، من شركة MMXX Ventures، وهي أحد المساهمين في شركة الاستثمار اليابانية.

*Metaplanet secures ¥1 billion 0.1% APR loan; proceeds to fund additional purchases of $BTC* pic.twitter.com/seN6YdrnLO — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) August 8, 2024

وفقًا للتفاصيل التي شاركتها Metaplanet، فإن مدة القرض هي ستة أشهر، بدءًا من 8 أغسطس، بفائدة 0.1% سنويًا. وتخطط الشركة لسداد القرض دفعة واحدة.

بالنظر إلى السعر الحالي لعملة البيتكوين، فإن القرض سيسمح للشركة بإضافة 119.456 BTC إلى حيازاتها البالغة 245.99 BTC.

استراتيجية البيتكوين الأولى

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قبل أيام فقط، قالت الشركة إنها ستجمع 70 مليون دولار من خلال عرض حقوق الأسهم للمساعدة في ما تسميه إستراتيجيتها الخاصة بالبيتكوين أولاً. تم الكشف عن خارطة الطريق في البداية في أبريل 2024 بالشراكة مع مستثمريها، مثل Sora Ventures وUTXO Management ومارك يوسكو من Morgan Creek Capital.

ويهدف إصدار حقوق الأسهم إلى جمع 10 مليارات ين ياباني، منها 8.5 مليار ين بقيمة 58.76 مليون دولار مخصصة للاستحواذ على بيتوسين.

تهدف إصدارات حقوق الأسهم إلى السماح للشركات المدرجة في البورصة بأن تقدم لمساهميها الحق في الحصول على أسهم إضافية بسعر مخفض. على هذا النحو، سيتمكن المساهمون العاديون من الحصول على أسهم جديدة في Metaplanet في الفترة من 6 سبتمبر إلى 15 أكتوبر بسعر ممارسة قدره 555 ينًا (حوالي 4 دولارات).

منذ الإعلان عن خطط Metplanet الخاصة بالبيتكوين، قامت الشركة بعمليات شراء دورية متعددة للبيتكوين. وكان الهدف هو مساعدة الشركة على الدرع ضد الانخفاض الاقتصادي.

تم تنفيذ أول عملية شراء لبيتكوين للشركة مقابل مليار ين، أي ما يقرب من 6.59 مليون دولار في ذلك الوقت، في 23 أبريل. وفي يوليو، استحوذت على 42.5 بيتكوين من السوق مقابل 2.5 مليون دولار وانتقلت لشراء 21.88 بيتكوين أخرى مقابل 1.2 مليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. شهر.

وفي 22 يوليو، كشفت شركة Metaplanet أنها أكملت شراء 20.38 بيتكوين بمتوسط سعر 9,813,061 ين لكل بيتكوين، مما رفع ممتلكاتها من بيتكوين إلى 245.99 بيتكوين.

مع متوسط سعر شراء يبلغ 65,145 دولارًا أمريكيًا، انخفضت ممتلكات الشركة من البيتكوين حاليًا بنسبة 12.8%، لكن هذا لم يؤدي إلى تباطؤ سعر أسهمها. ارتفعت أسهم Metaplanet بنسبة 290٪ منذ أن كشفت عن طموحاتها في البيتكوين ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20.50 دولارًا في 24 يوليو.

بيتكوين في الطلب

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وفي الوقت نفسه، تتطلع MicroStrategy، أكبر شركة حاملة لعملة البيتكوين، إلى زيادة بقيمة 2 مليار دولار ، مع استخدام جزء من الأموال لشراء البيتكوين. وفي ملف بتاريخ 2 أغسطس/آب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، قالت الشركة إنها ستبيع أسهمها من الفئة “أ”.

لكن ليست الشركات فقط هي التي تستحوذ على البيتكوين في الوقت الحالي. أشارت شركة التحليلات على السلسلة Santiment إلى أن معاملات الحيتان لـ BTC وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2024.

🐳 August 5th and 6th saw the highest level of Bitcoin whale transactions since the first week of April. According to the total holdings of wallets with 10 to 1,000 BTC, they rapidly accumulated on the price dip that saw crypto's top asset fall below $50K. pic.twitter.com/wLG33tIV2k — Santiment (@santimentfeed) August 7, 2024

ومع تراجع السوق في الخامس من أغسطس وسط مخاوف من الركود الاقتصادي، فإن محافظ الحيتان التي تحتوي على ما بين 10 إلى 1000 بيتكوين “تراكمت بسرعة مع انخفاض الأسعار”، وفقًا لشركة التحليلات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.