تقترح مجموعة السياسة الأمريكية منطقة اقتصادية بيتكوين معفاة من الضرائب: هل هذا ممكن؟

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اقترحت مجموعة سياسية تم تشكيلها حديثًا في الولايات المتحدة إنشاء منطقة اقتصادية رقمية معفاة من ضرائب البيتكوين (DEZ).

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تقود مجموعة سياسة USABTC الاقتراح وتهدف إلى إنشاء ملاذ معفى من الضرائب لتداول وتجميع البيتكوين دون تكبد أي ضرائب على أرباح رأس المال. وتهدف المبادرة إلى تعزيز اقتصاد البلاد.

ووفقًا لموقع المجموعة على الإنترنت ، تحتاج الولايات المتحدة إلى “حلول جديدة” لمواجهة الدين الوطني المتزايد، ويتم الترحيب بالبيتكوين باعتبارها “فرصة” يمكنها “تأمين المستقبل المالي لأمريكا ومواطنيها”.

ومع ذلك، فإن الاقتراح لا يهدف إلى تقويض دور الدولار الأمريكي بل تعزيزه.

نهج تدريجي

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يدعو الاقتراح إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بدلاً من الشراء المباشر لعملة البيتكوين. وستسمح المنطقة الاقتصادية بإجراء معاملات بيتكوين معفاة من الضرائب، على أمل جذب المستثمرين وتسهيل توليد الثروة في بيئة منظمة.

يحث الاقتراح على إنشاء رمز مميز يسمى USABTC، والذي يعمل كنظام بيتكوين مرتبط.

سيتم تشغيله بواسطة شبكة من الطبقة الثانية، مع تسليط الضوء على المجموعة Stacks، وهي عبارة عن blockchain من الطبقة الثانية لشبكة Bitcoin، كحل ممكن.

سيتم إنشاء سياسة استرداد الضرائب عن طريق فرض ضريبة خروج على تحويل عملة البيتكوين المكتسبة إلى عملة ورقية، وبالتالي إنشاء قناة إيرادات جديدة للحكومة.

ستكون جميع عمليات الاسترداد مباشرة ولن تتضمن عمليات تبادل من طرف ثالث.

سيتم تحويل مدفوعات الضرائب مباشرة إلى المحفظة الخاضعة للرقابة عبر عقد ذكي.

تخطط USABTC لنشر DEA على مراحل، ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى في عام 2025.

وكخطوة أولى، من المتوقع أن يصدر الرئيس توجيها تنفيذيا يسمح باستخدام صندوق استقرار الصرف (ESF) لشراء وتداول البيتكوين.

صندوق الاستقرار الأوروبي هو صندوق احتياطي للطوارئ أنشأه الكونجرس في عام 1934 بموجب قانون احتياطي الذهب ويستخدم خلال فترات الضغوط الاقتصادية لتثبيت قيمة الدولار الأمريكي.

بعد ذلك، ستتضمن المرحلة التالية صياغة آراء قانونية لتصنيف بيتكوين بموجب قانون احتياطي الذهب لعام 1934، وبدء الجهود التشريعية لإنشاء منطقة DEZ، والتعاون مع مصلحة الضرائب الأمريكية لتطوير إطار المعاملة الضريبية الخاصة ومكاسب رأس المال المعفاة من الضرائب داخل البلاد. DEZ.

وتشمل المبادرات الأخرى في المراحل اللاحقة خططًا لإطلاق حملات تثقيفية عامة وتنفيذ “البنية التحتية التكنولوجية الضرورية، بما في ذلك تكامل بلوكتشين والعقود الذكية والمحافظ الآمنة”.

وتتوقع المجموعة أن يتم تشغيل منطقة DEZ بحلول عام 2026 إذا تم استيفاء جميع الموافقات التنظيمية.

ويأتي هذا الاقتراح وسط الكثير من النشاط داخل الولايات المتحدة حول البيتكوين والعملات المشفرة مؤخرًا.

ضجة البيتكوين في الولايات المتحدة

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في الأسبوع الماضي، قدمت السيناتور سينثيا لوميس قانون تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والقدرة التنافسية من خلال الاستثمار الأمثل على الصعيد الوطني (BITCOIN)، والذي يسعى إلى إنشاء صندوق احتياطي باستخدام البيتكوين.

ومع ذلك، على عكس اقتراح USABTC، يحث مشروع القانون على إنشاء “شبكة لا مركزية” من مرافق تخزين البيتكوين الآمنة للاحتفاظ بحد أقصى قدره 1,000,000 عملة بيتكوين حصلت عليها الحكومة على مدار 20 عامًا على الأقل.

تم أيضًا طرح فكرة استخدام Bitcoin لمعالجة ديون الولايات المتحدة من قبل المرشح الرئاسي دونالد ترامب خلال مؤتمر Bitcoin Nashville. وفي الوقت نفسه، أثار ابنه ترامب جونيور أيضًا إعلانًا قادمًا يتعلق بالعملات المشفرة، والذي يدعي أنه “سيهز” السوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.