كم تبلغ قيمة تيم والز، الذي اختارته كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس؟

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مع اشتداد حدة السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، تم توجيه قدر كبير من الاهتمام للخلفيات المالية للمرشحين.

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ومن بين أبرز التناقضات بين حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ، وزميل كامالا هاريس الذي أُعلن مؤخراً عن ترشيحه، وشخصيات بارزة أخرى في السباق.

ويعتبر الوضع المالي لوالز متواضعا بشكل لافت للنظر، خاصة بالمقارنة مع المرشحين الأكثر ثراء، مما يجعل جذوره المنتمية إلى الطبقة العاملة نقطة محورية في حملته.

خلفية تيم والز: حياة الخدمة

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في تجمع جماهيري في فيلادلفيا، والذي يعد أول ظهور علني له منذ اختياره نائبا لكامالا هاريس، استغل تيم والز نشأته في الطبقة العاملة ومسيرته المهنية في الخدمة العامة للتواصل مع الناخبين.

أمضى والز، وهو مدرس سابق في مدرسة حكومية وعضو سابق في الحرس الوطني، معظم حياته في الخدمة العامة.

إن بداياته المتواضعة وتفانيه في الخدمة لم تؤثر على آرائه السياسية فحسب، بل ساهمت أيضًا في إبقاء محفظته المالية متواضعة نسبيًا.

وبحسب مجلة فوربس ، فإن صافي ثروة والز تقدر بأكثر من مليون دولار بقليل، وهو ما يجعله أقرب إلى متوسط دخل المواطن الأمريكي في مثل عمره مقارنة بزملائه المرشحين.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 من قبل خبراء اقتصاديين من بنك الاحتياطي الفيدرالي وجامعة ويسكونسن، فإن متوسط صافي الثروة للأمريكيين في سن والز يبلغ حوالي 540 ألف دولار، مع الأخذ في الاعتبار المعاشات التقاعدية، ومزايا الضمان الاجتماعي، والأصول الأخرى.

تكوين ثروة والز: لمحة مالية غير عادية

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إن ما يميز والز هو تكوين ثروته. فعلى النقيض من العديد من الأميركيين، لا يبدو أن والز وزوجته جوين ـ التي عملت لفترة طويلة كمعلمة في مدرسة عامة ـ يمتلكان أي أسهم أو سندات أو مسكن.

وبعد فترة وجيزة من تولي والز منصب حاكم الولاية، قاما ببيع مسكنهما المكون من خمس غرف نوم في مانكاتو بولاية مينيسوتا.

إن الجزء الأكبر من ثرواتهم يأتي من معاشات التقاعد الحكومية التي حصلوا عليها من خلال حياتهم المهنية في الولايات والحكومة الفيدرالية والجيش.

وتقدر مجلة فوربس أن هذه المعاشات التقاعدية، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو مليون دولار، تشكل صافي ثرواتهم بالكامل تقريبا.

ويعتبر هذا الملف المالي غير عادي مقارنة بمرشحين آخرين للرئاسة ونائب الرئيس.

على سبيل المثال، تبلغ القيمة الصافية لثروة كامالا هاريس ، التي قضت أيضًا جزءًا كبيرًا من حياتها المهنية في الخدمة الحكومية، حوالي 8 ملايين دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مهنة زوجها دوج إيمهوف السابقة كمحامٍ في مجال الترفيه.

على الجانب الجمهوري، تأتي ثروة دونالد ترامب، المقدرة بنحو 4.8 مليار دولار، في معظمها من مشاريعه في القطاع الخاص.

حتى روبرت ف. كينيدي جونيور، وهو مرشح مستقل، يتمتع بثروة صافية تبلغ نحو 15 مليون دولار.

تذكرة هاريس-والز: التناقضات في الثروة والخلفية

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إن بطاقة ترشيح هاريس-والز تمثل تناقضاً صارخاً ليس فقط من حيث السياسة ولكن أيضاً من حيث الخلفية المالية.

وفي حين ساهمت الخلفية الثرية التي تتمتع بها هاريس ومسيرة زوجها في مجال القانون في تكوين محفظة مالية أكثر أهمية، فإن الوسائل المتواضعة التي يمتلكها والز تؤكد ارتباطه بالمواطن الأميركي العادي.

إن وضعه المالي يعكس وضع العديد من الناخبين، وخاصة أولئك في الغرب الأوسط والولايات المتأرجحة الأخرى، حيث تشكل الصراعات الاقتصادية مصدر قلق رئيسي.

ويتجلى التواضع المالي الذي يتمتع به والز بشكل أكبر في حقيقة أنه وزوجته لا يبدو أن لديهما أي استثمارات أو مصالح تجارية كبيرة.

ويؤكد قرارهم ببيع منزلهم والاعتماد على معاشات التقاعد الحكومية التزامهم بالخدمة العامة بدلاً من تراكم الثروة الشخصية.

ويتناقض هذا مع المرشحين الآخرين الذين جمعوا الثروة من خلال مشاريع القطاع الخاص أو المشاركات المربحة في المؤتمرات الصحفية.

الإدراك العام واستراتيجية الحملة

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ربما تكون الخلفية المالية لوالز بمثابة نقطة قوة ونقطة ضعف في الحملة.

ومن ناحية أخرى، تسمح له ثروته المتواضعة بوضع نفسه في موقع المرشح الذي يفهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأميركيين.

وتجد روايته عن الخدمة العامة والتواضع المالي صدى لدى الناخبين الذين يشعرون بالانفصال عن النخبة الأكثر ثراءً.

ومن ناحية أخرى، قد يُنظر إلى افتقاره إلى الثروة الكبيرة على أنه عيب في المشهد السياسي حيث تترجم القوة المالية في كثير من الأحيان إلى النفوذ والموارد.

ويبدو أن حملة هاريس-والز تستغل خلفية والز من الطبقة العاملة لجذب الناخبين الذين يشعرون بخيبة أمل من المرشحين الأثرياء.

في تجمع فيلادلفيا، قارن والز بين حياته في الخدمة وحياة الرئيس السابق ترامب، قائلاً: “إنه لا يعرف شيئًا عن الخدمة. ليس لديه وقت لذلك، لأنه مشغول جدًا بخدمة نفسه”.

ومن المرجح أن تلقى هذه الرسالة صدى لدى الناخبين الذين يبحثون عن مرشح يمثل مصالحهم ويفهم صراعاتهم.

الطريق إلى الأمام: الإفصاح المالي و الآفاق

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ومع اقتراب موعد الانتخابات، قد تتكشف المزيد من التفاصيل حول الوضع المالي لوالز.

وتوفر إفصاحاته المالية للكونجرس في عام 2019 بعض الرؤية حول أصوله، بما في ذلك معاشات التقاعد الحكومية وحساب توفير صغير للجامعة.

ولكن لا تزال هناك بعض الشكوك، مثل القيمة الدقيقة لمعاشاته التقاعدية وأي تغييرات محتملة في وضعه المالي منذ توليه منصب حاكم الولاية.

إذا فازت بطاقة هاريس-والز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فمن المرجح أن تتحسن الصورة المالية لوالز.

إن راتب نائب الرئيس البالغ 235 ألف دولار سيكون زيادة كبيرة عن راتبه الحالي كحاكم، كما أن معاشه التقاعدي الفيدرالي سوف ينمو في القيمة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتاح لنواب الرئيس السابقين فرص لزيادة ثرواتهم من خلال المشاركات في المؤتمرات، وصفقات الكتب، وغيرها من المشاريع المكتبية.

من نواح عديدة، يشبه الوضع المالي لوالز وضع مايك بنس عندما تم اختياره نائبا لدونالد ترامب في عام 2016.

وشهد بنس، حاكم ولاية الغرب الأوسط الذي تبلغ ثروته الصافية المتواضعة إلى حد كبير والتي تعتمد على معاشات التقاعد، تحسنا كبيرا في وضعه المالي بعد ترك منصبه.

وإذا كرر التاريخ نفسه، فقد يرى والز مسارًا مشابهًا.

ومع تقدم الانتخابات، قد يثبت تواضع والز المالي أنه يمثل ميزة وتحديًا في الوقت نفسه، حيث يتنقل في مشهد سياسي تهيمن عليه الثروة والسلطة.

وبغض النظر عن النتيجة، فإن قصته تقدم لنا رواية مقنعة عن التفاني في الخدمة العامة والالتزام بالقيم التي يتردد صداها لدى العديد من الناخبين الأميركيين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.