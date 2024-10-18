ملخص العملات المشفرة: BTC تستهدف 70 ألف دولار مع تصدر DOGE قائمة العائدات الأسبوعية

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يحوم سعر البيتكوين بالقرب من 68500 دولار حيث يسعى الثيران إلى مزيد من التعزيز نحو أعلى مستوى سابق على الإطلاق.

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في غضون ذلك، شهدت العديد من عملات الميم ارتفاعًا لائقًا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وترسيخ المشاعر الصعودية للعملات المشفرة.

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تلقي هذه التغطية المشفرة الضوء على أداء بعض العملات الرائدة وسوق الميمات.

اخبار العملات المشفرة اليوم

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ظل استئناف Ripple وSEC نقطة نقاش رئيسية حيث علق الخبراء القانونيون على التقديم “المتأخر” للنموذج C من قبل الهيئة التنظيمية. استقر سعر XRP حول 0.55 دولار مع تباطؤ رد فعل المجتمع بعد الإثارة يوم الخميس.

من ناحية أخرى، تتطلع شركة بلاك روك إلى تحقيق تقدم في سوق مشتقات العملات المشفرة من خلال شراكات تستهدف بورصات العملات المشفرة العالمية.

وذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن هدف شركة الاستثمار العملاقة هو جلب أصول الخزانة الرمزية BUIDL إلى السوق كضمان في تداول المشتقات.

صرح المستثمر ورجل الأعمال أنتوني بومبليانو على موقع X في 18 أكتوبر أن وول ستريت تفكر كثيرًا في الفرصة التي يقدمها البيتكوين.

ولكن عندما يستسلم وول ستريت، فإن عملة البيتكوين هي التي ستحصد التدفقات الداخلة.

وشهد يوم الجمعة أيضًا إعلانًا رئيسيًا من Grayscale، مدير الأصول المشفرة ومصدر GBTC، عن أن الاكتتابات الخاصة لـ 20 صندوقًا لرموز التشفير مفتوحة الآن.

تستهدف الصناديق المستثمرين المؤهلين وتشمل Avalanche وAave وXRP وThe Graph وSUI.

في مكان آخر، قامت Worldcoin بتغيير علامتها التجارية إلى “World” وقدمت العديد من التحديثات، بما في ذلك إطلاق سلسلة World Chain من الطبقة 2.

فيما يلي أداء الأسعار لعملات Bitcoin وSolana وDogecoin وStacks مع توجه سوق العملات المشفرة إلى عطلة نهاية الأسبوع.

سعر البيتكوين

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أدت المكاسب التي شهدناها على مدار الأسبوع إلى استقرار سعر البيتكوين فوق 68000 دولار.

بعد الوصول إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 68,871 دولارًا، فهذا يعني أن أعلى مستوى على الإطلاق عند 73 ألف دولار أقل من 7% من المستويات الحالية.

قد يستهدف الثيران أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر فوق 69500 دولار والمستوى النفسي 70 ألف دولار لحل الدب التالي.

إذا كان هناك تراجع وإعادة اختبار وإنشاء الدعم فوق 65 ألف دولار، فسيكون ذلك بمثابة صعود رائع.

ارتفعت قيمة BTC بنسبة 10% في الأسبوع الماضي.

سعر سول

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باعتبارها عملة بديلة، واجهت Solana صعوبات منذ انخفاضها من مستوى أعلى من 200 دولار.

ومع ذلك، أظهر سعر SOL مرونة بعد ارتفاعه من أقل من 135 دولارًا في 3 أكتوبر.

إذا تتبعت العملة البديلة مكاسب BTC وسط ارتفاع في عملات الميم، فقد تمتد إلى الأعلى لاختبار المقاومة فوق 190 دولارًا.

مع ارتفاع عدد البروتوكولات المختلفة بعد Breakpoint، قد يكون Solana من أكبر الرابحين. فقد قفز SOL بنحو 8% في الأسبوع الماضي.

سعر دوج

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يتم تداول Dogecoin عند حوالي 0.14 دولارًا، بزيادة تزيد عن 13% في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأكثر من 22% أعلى في الأسبوع الماضي.

تصدرت عملة الميم قائمة Grayscale لأفضل 10 أصول من حيث العائدات الأسبوعية.

كما أبرزنا في وقت سابق اليوم، كانت DOGE من بين عملات meme التي تفوقت على أفضل 100 عملة من حيث القيمة السوقية. تصدرت Book of Meme قائمة الرابحين الأوائل خلال ساعات التداول الآسيوية.

يقول محللو العملات المشفرة إن قصة الميم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار Shiba Inu و Floki و Pepe و dogwifhat من بين آخرين في الأشهر المقبلة.

وبناءً على ذلك، فإن عملات ميم هي أحد الرموز التي من المرجح أن يراقبها المتداولون في الأسبوع المقبل وقبل الانتخابات الأمريكية.

ستكون العملات التي ستتفوق أو تفشل في تحقيق الأداء المطلوب أيضًا موضع تركيز للمتداولين، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون عمليات فتح كبيرة.

سعر المكدسات

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ارتفع سعر سهم Stacks (STX) بنسبة 3% ليتداول عند مستوى 1.94 دولار وقت كتابة هذا التقرير. ومع وجود نمط مثلث صاعد، فمن المرجح أن يؤدي الاختراق إلى دفع سهم STX إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 3.72 دولار.

قد يكون تحديث ناكاموتو لشبكة الطبقة الثانية من Bitcoin المقرر في 29 أكتوبر بمثابة حافز إيجابي كبير.

يؤدي التحديث إلى جلب الكتل السريعة ونهائية Bitcoin إلى Stacks.