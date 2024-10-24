قد يؤدي تحديث “Verge” الخاص بـ Ethereum إلى تمكين العقد على الساعات الذكية

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يزعم فيتاليك بوتيرين أن عقد الإيثريوم قد تعمل قريبًا على الساعات الذكية وتصبح أكثر سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستثمرين الفرديين، وذلك بفضل الترقية التالية للشبكة، “The Verge”.

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تهدف The Verge إلى جعل Ethereum أكثر أمانًا وسهولة في الوصول إليها من خلال تقليل متطلبات الأجهزة الخاصة بالعقد.

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في أحدث تدوينة له، قال فيتاليك إن الترقية ستسمح للأجهزة الصغيرة مثل الهاتف الذكي أو الساعة الذكية بتشغيل عقد الإيثريوم.

جعل العقد أقل استهلاكًا للموارد

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عقد الإيثريوم هي أجهزة كمبيوتر تشارك في شبكة الإيثريوم من خلال التحقق من صحة البيانات المتعلقة بمعاملات blockchain والعقود الذكية وإثبات صحتها ومشاركتها.

تحافظ هذه العقد على نسخة من سلسلة كتل الإيثريوم، مما يضمن اللامركزية والأمان والشفافية للشبكة.

في الوقت الحالي، يتطلب تشغيل عقدة Ethereum مئات الجيجابايت من بيانات الحالة، مما يجعلها كثيفة الموارد للعديد من الأجهزة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا مع تقديم “التحقق بدون جنسية” الذي يسمح للعقد بالتحقق من الكتل دون تخزين كميات كبيرة من البيانات.

سوف يؤدي التحقق بدون جنسية إلى التخلص من الحاجة إلى قيام العقد بتخزين سلسلة الكتل بأكملها، مما يجعل التحقق الكامل من السلسلة أمرًا في متناول الجميع.

وقد يؤدي هذا إلى خفض الحواجز الفنية أمام المشاركين الفرديين وغيرهم من المهتمين بالمشاركة في الشبكة.

وفقًا لبوتيرين ، فإن هذا الترقية ستجعل تشغيل العقدة أكثر تكلفة وسهولة في الوصول إليها، مما يسمح “لكل محفظة جوال، ومحفظة متصفح، وحتى ساعة ذكية” بالتحقق من blockchain بشكل افتراضي.

في الوقت الحاضر، تسمح شبكات blockchain مثل Celo بتشغيل العقد على الهواتف الذكية، وفي الوقت نفسه، قدم المنافس المباشر لـ Ethereum ، Solana ، عقدًا خفيفة تعمل على أجهزة أقل قوة.

الجزء الرئيسي من The Verge هو تنفيذ أشجار Verkle، وهي بنية تشفيرية تعمل على تقليل أحجام الإثبات، وبالتالي تمكين التحقق بدون جنسية.

ومع ذلك، فإن أشجار Verkle تعاني من نقاط ضعف معروفة في الحوسبة الكمومية، والتي قد تصبح مشكلة في المستقبل.

وقد أقر أحد مؤسسي Ethereum بهذا الأمر، مضيفًا أنه إذا حلت أشجار Verkle محل أشجار KECCAK Merkle Patricia الحالية، فسوف تحتاج في النهاية إلى استبدالها مرة أخرى بسبب مخاطر الحوسبة الكمومية.

ولمواجهة ذلك، يستكشف مطورو Ethereum استخدام أشجار التجزئة الثنائية المستندة إلى STARK، والتي توفر خيارًا أكثر أمانًا وقابلية للتطوير.

ويعتبر هذا الحل الأفضل على المدى الطويل لمواجهة تهديدات الحوسبة الكمومية مع الحفاظ على سلامة شبكة Ethereum.

من بين التغييرات الأخرى، تسعى Verge أيضًا إلى تغيير نظام غاز Ethereum، الموضح في اقتراح تحسين Ethereum (EIP)-4762.

تركز هذه التغييرات على تعديل رسوم الغاز لعمليات التشفير التي تتطلب موارد كثيفة لضمان قابلية التوسع والأمان للشبكة.

ويزعم بوتيرين أن النهج الذي أطلق عليه “الغاز متعدد الأبعاد” من شأنه أن يفصل تكاليف الغاز لبيانات المكالمات، والحوسبة، والوصول إلى الحالة، مما يساعد على إدارة موارد إيثريوم بشكل أفضل مع تكيف الشبكة مع طرق التحقق الجديدة هذه.

معالجة مشكلة مركزية الإيثريوم

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في تدوينة سابقة ، تناول بوتيرين قضية مركزية التخزين، والتي كانت مصدر قلق متزايد بالنسبة لإيثريوم.

وأشار إلى أن المركزية هي واحدة من “أكبر المخاطر” التي تواجه الشبكة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة الرقابة وحتى أزمات الشبكة.

لتخفيف هذا الأمر، اقترح بوتيرين الحد من كمية الأثير التي يمكن للأفراد المراهنة عليها ووضع حد أقصى للعقوبات على المشاركين بنسبة 12.5٪ من المبلغ الذي راهنوا عليه.

علاوة على ذلك، اقترح نموذجًا من مستويين للتخزين.

سيقسم هذا النموذج التخزين إلى فئتين: التخزين “الحامل للمخاطر” (القابل للتخفيض) والتخزين “الخالي من المخاطر” (غير القابل للتخفيض)، والذي يعتقد بوتيرين أنه سيوازن بين المخاطر والمكافآت المرتبطة بالتخزين مع منع الكيانات الكبيرة من الهيمنة على الشبكة.

واقترح بوتيرين أيضًا إجراء تغييرات على عملية اقتراح كتلة إيثريوم، والتي قال إنها ساهمت في المركزية.

في الوقت الحالي، يكون منشئو الكتل مسؤولين عن إنشاء الكتل، والتي يتم مراجعتها بعد ذلك من قبل المقترحين الذين يختارون الكتل الأكثر ربحية، مما يؤدي إلى هيمنة عدد قليل من البناة على العملية.

ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح بوتيرين “قوائم إدراج يتم فرضها عن طريق الاختيار”، والتي من شأنها أن تحول مسؤوليات اختيار المعاملات مرة أخرى إلى المقترح، مما يترك لمنتجي الكتل التركيز على ترتيب المعاملات بدلاً من ذلك.