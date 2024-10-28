ماذا نتوقع من الأسواق الهندية قبل أسبوع ديوالي الاحتفالي

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مع اقتراب الأسبوع الاحتفالي، تظهر أسواق الأسهم الهندية علامات التعافي بعد خمسة أيام متتالية من الانخفاض.

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ارتفع مؤشر BSE Sensex يوم الاثنين بمقدار 856 نقطة (1.08%) ليصل إلى 80,258.63، في حين ارتفع مؤشر Nifty50 بمقدار 236 نقطة (0.98%) ليصل إلى 24,417 بحلول الساعة 10:40 صباحًا.

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وتوفر هذه المكاسب بعض الراحة للمستثمرين، مدفوعة في المقام الأول ببنك ICICI، الذي أعلن عن أرباح أقوى من المتوقع للربع الثالث من سبتمبر/أيلول بسبب الطلب القوي على القروض.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مؤشر Nifty50 شهد انخفاضًا بنسبة 8% تقريبًا من أعلى مستوى قياسي له في أواخر سبتمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفقات المستثمرين الأجانب المستمرة.

يقوم المستثمرون بإعادة توجيه الأموال إلى الصين، حيث أدت إجراءات التحفيز الأخيرة إلى جعل السوق أكثر جاذبية.

الأسبوع الاحتفالي: وقت حاسم لمشاعر السوق

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وقد تفاقم التراجع الأخير في الأسواق الهندية بسبب عمليات البيع الأجنبية المستمرة، حيث كان المستثمرون المؤسسيون الأجانب بائعين صافين خلال الجلسات العشرين الماضية.

ويرى المحللون أن هذا التحول يرجع إلى التركيز على التحفيز الاقتصادي الصيني، وهو ما أدى إلى جذب اهتمام المستثمرين بعيدا عن الأسهم الهندية.

وعلاوة على ذلك، أدت نتائج الشركات المخيبة للآمال إلى إضعاف معنويات السوق.

ومع اقتراب عيد ديوالي، وهو المهرجان الأكثر تبجيلا لدى الهندوس، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب المؤشرات لاحتمال حدوث انتعاش.

يؤكد ساميت تشافان، رئيس الأبحاث في شركة أنجل ون، على أهمية هذا الأسبوع الاحتفالي لقياس معنويات السوق.

ويشير إلى أنه في حين أن الرسوم البيانية اليومية قد لا تعكس المدى الكامل لتحديات السوق، فإن الاتجاهات الأسبوعية والشهرية تظهر تشوهات كبيرة، مما يشير إلى أن المزيد من التصحيحات قد تتبع ذلك.

تشمل مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها أدنى مستويات أغسطس بالقرب من 23,900، مع دعم إضافي عند 23,750 و23,400.

القطاع المصرفي يتألق وسط تقلبات السوق

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وعلى النقيض من الصراعات الأوسع التي تشهدها السوق، يقدم القطاع المصرفي بصيصاً من الأمل.

لقد تجاوز الأداء القوي لبنك ICICI توقعات الأرباح، وذلك بفضل النمو القوي في القروض. كما تعمل الأرباح القوية لبنك HDFC على تعزيز الثقة في هذا القطاع.

ويشير الدكتور في كيه فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في جيوجيت للخدمات المالية، إلى أن التوجه نحو الجودة من المرجح أن يستمر، حيث تقدم البنوك الكبرى مثل بنك ICICI وبنك HDFC سيناريو مواتٍ للمخاطرة والمكافأة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار خلال الأوقات المضطربة.

وعلى الصعيد العالمي، قد يوفر انخفاض أسعار النفط الخام بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، والتي تجنبت حقول النفط الإيرانية الرئيسية، بعض الراحة للاقتصاد الهندي.

ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة على المشاعر العالمية، مما يزيد من تعقيد آفاق السوق.

ويشير هارديك ماتاليا، محلل المشتقات المالية في شركة تشويس بروكينج، إلى أن مؤشر نيفيتي قد يجد الدعم الفوري عند مستوى 24150، مع مستويات مقاومة عند 24300 و24400 و24500. ويؤكد على الحاجة إلى اتباع نهج حذر حيث قد تستمر التقلبات.

مع توجهنا نحو أسبوع احتفالات ديوالي، سيراقب المستثمرون عن كثب تحركات السوق بحثًا عن علامات التعافي وسط تدفقات أجنبية خارجة وأرباح شركات مختلطة.

سيلعب أداء القطاع المصرفي، إلى جانب العوامل الاقتصادية العالمية، دوراً حاسماً في تشكيل مسار السوق في الأيام المقبلة.