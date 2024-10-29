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ناقش فيتاليك بوتيرين مؤخرًا ترقية “The Splurge” الخاصة بشبكة Ethereum، والتي يدعي أنها ستجعل الشبكة مقاومة لتهديدات الحوسبة الكمومية.

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في منشور على مدونته بتاريخ 29 أكتوبر، ناقش بوتيرين العمل المكثف الذي لا يزال مطلوبًا لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن مرحلة Splurge ستركز على تعزيز أمان Ethereum وكفاءة المعاملات والمرونة التشفيرية.

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وفي مقالته، أشار بوتيرين إلى أن “أجهزة الكمبيوتر الكمومية غير موجودة حتى” في شكل قوي بما يكفي لتشكل تهديدًا حقيقيًا لتشفير blockchain.

وبحسب قوله، فإن أجهزة الكمبيوتر الكمومية الحالية سواء كانت نماذج أولية مبكرة أو أجهزة “ليست حقيقية” في قدراتها، مشيرًا إلى أنها لا تستطيع حتى الآن التعامل مع الحسابات ذات المغزى التي من شأنها أن تشكل خطرًا على أمن الإيثريوم.

وأضاف بوتيرين أن الجدول الزمني الذي ستصبح فيه الحوسبة الكمومية متاحة للجماهير سيأتي بعد “عقود” من “حصول المؤسسات القوية على ما يمكنها كسر تشفير المنحنى الإهليلجي”.

يعد هذا الإسراف جزءًا من خريطة طريق Ethereum متعددة المراحل، والتي تتضمن The Merge، وThe Surge، وThe Scourge، وThe Verge، وThe Purge، وThe Splurge، وكل منها يهدف إلى تعزيز أجزاء مختلفة من blockchain.

تهدف Splurge إلى استقرار الحالة النهائية للعبة Ethereum Virtual Machine (EVM)، وإدخال “تجريد الحساب”، واستكشاف “التشفير المتقدم” لضمان أمان الشبكة على المدى الطويل.

لتعزيز مقاومة Ethereum الكمومية، ستدمج مرحلة Spkurge تدريجيًا التشفير المقاوم الكمومي من خلال تجريد الحساب والبدائيات التشفيرية المتقدمة، مثل zk-STARKs.

وتشمل التكتيكات الأخرى إضافة الدعم لخوارزميات مقاومة الكم، مثل تقنيات التشفير القائمة على التجزئة، والسماح بأمان مرن للحساب، بما في ذلك مفاتيح التشفير الدوارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات المستقبلية مثل التشفير المتجانس الكامل (FHE) والتعتيم غير القابل للتمييز – الموضح في Splurge – يمكن أن تعزز دفاعات Ethereum بشكل أكبر من خلال تمكين العمليات الحسابية الآمنة دون الكشف عن البيانات الحساسة، مما يجعل الهجمات الكمومية أكثر تحديًا.

ستعمل Splurge أيضًا على “تحسين” نموذج رسوم معاملات Ethereum من خلال مفهوم أطلق عليه Buterin اسم “الغاز متعدد الأبعاد”.

الهدف هو تحسين قابلية التوسع “مع تقليل المخاطر”.



وفقًا للمؤسس المشارك لإيثريوم، يهدف النهج إلى تقديم أسعار وحدود منفصلة للموارد المنفصلة، مما قد يقلل من استخدام الموارد “في أسوأ الحالات”، وبالتالي تقليل “الحاجة إلى تحسين الأداء من أجل دعم مثلًا أشجار ثنائية تعتمد على التجزئة STARKed”.

الحافة

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لا يعد هذا المفهوم جديدًا؛ فقد ناقشه بوتيرين سابقًا في منشور مدونة آخر، حيث تناول خطط مرحلة “The Verge” الخاصة بـ Ethereum.

في The Verge، يتركز التركيز على تحسين عمليات العقد لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد.

ومن المتوقع أن يكون التغيير الرئيسي من هذه المرحلة هو تقديم “التحقق بدون جنسية”، والذي من شأنه أن يسمح للعقد بالتحقق من صحة الكتل دون الحاجة إلى كميات هائلة من التخزين.

قد يؤدي هذا التحديث إلى جعل عمليات عقدة Ethereum أكثر سهولة في الوصول وبأسعار معقولة، مما قد يسمح للأجهزة الأخف وزناً بأداء مهام التحقق.

لتحقيق ذلك، يستكشف مطورو Ethereum استخدام أشجار التجزئة الثنائية المستندة إلى STARK، والتي توفر خيارًا أكثر مقاومة للكم وقابلية للتطوير ولكنها تتطلب أيضًا المزيد من الموارد مثل القوة الحسابية والذاكرة.

وبحسب بوتيرين، فإن تنفيذ نماذج الغاز متعددة الأبعاد يمكن أن يساعد في تقليل ضغوط الموارد من خلال تعيين تكاليف غاز محددة لأنواع مختلفة من الموارد.

الآفة

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في منشور على مدونته بتاريخ 21 أكتوبر، كشف المؤسس المشارك لشركة Ethereum عن تفاصيل مرحلة “الوباء” التي ستتناول بعض القضايا الرئيسية مثل تقليل مركزية تخزين Ethereum، والتي وفقًا لبوتيرين يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر التعرض لهجمات بنسبة 51٪ ورقابة المعاملات.

لمعالجة هذه المشكلة، اقترح بوتيرين نموذجًا من مستويين للتخزين: مستوى واحد للتخزين “الحامل للمخاطر” (القابل للتخفيض) ومستوى آخر للتخزين “الخالي من المخاطر” (غير القابل للتخفيض).

يهدف هذا الإعداد إلى تحقيق التوازن بين المكافآت والمخاطر، مما يساعد على منع عدد قليل من اللاعبين الكبار من الحصول على قدر كبير من السيطرة على الشبكة.