أرباح ماكدونالدز للربع الثالث اليوم: هل تؤثر أزمة الإشريكية القولونية على توقعات الإيرادات؟

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تستعد ماكدونالدز للكشف عن أرباح الربع الثالث يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع المحللون نتائج مختلطة في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها السلسلة.

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في ضوء تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية مؤخرًا المرتبطة ببرجر الربع باوندر ، تأثرت مبيعات ماكدونالدز بالانسحاب المؤقت في بعض المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا البصل المبشور كمسبب محتمل لتفشي المرض، على الرغم من إزالة فطائر اللحم البقري الطازجة التي تقدمها السلسلة.

وتحاول ماكدونالدز مقاومة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، والذي تفاقم بسبب الضغوط التضخمية، حيث يتوقع المحللون مكاسب متواضعة فقط في مبيعاتها المحلية.

وإليك ما يمكن أن نتوقعه من التقرير القادم لشركة الوجبات السريعة العملاقة.

توقعات المحللين لأرباح الربع الثالث

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الأرباح لكل سهم (EPS): يتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل LSEG ربحية للسهم الواحد بقيمة 3.20 دولار، وهو ما يعكس هوامش ماكدونالدز الثابتة على الرغم من تفشي المرض.

توقعات الإيرادات: من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 6.82 مليار دولار، بدعم من مبادرات نمو المبيعات، وخاصة في السوق الأمريكية.

وفي الولايات المتحدة، بدأت ماكدونالدز في نشر استراتيجيات لجذب المستهلكين المهتمين بالقيمة من خلال تقديم وجبات كومبو بقيمة 5 دولارات، والتي تم إطلاقها في يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 0.5% في السوق المحلية، وهو ما يعوض قليلاً عن انخفاض الطلب في الخارج.

وتشير تقديرات StreetAccount إلى انخفاض بنسبة 0.6% في مبيعات المتاجر نفسها بسبب ضعف الطلب الدولي، وخاصة في أوروبا وآسيا، حيث أثرت الضغوط التضخمية على الإنفاق التقديري.

آخر مستجدات تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية: إمدادات البصل تحت التدقيق

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قامت شركة ماكدونالدز بإزالة ربع باوندر مؤقتًا من المنافذ المتأثرة بعد أن ربطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تفشي البكتيريا القولونية بالبصل المبشور.

استبعدت السلطات الصحية أن تكون فطائر اللحم البقري الطازجة هي المصدر، إلا أن الحادث الذي أثر على 75 شخصًا وأسفر عن حالة وفاة واحدة، أثر سلبًا على ثقة المستهلكين والمبيعات.

أعادت شركة ماكدونالدز الآن تقديم المنتج ، ولكن بدون البصل، على أمل طمأنة المستهلكين واستعادة حركة المرور في المناطق المتضررة.

انخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 6% منذ أنباء تفشي المرض، وظلت ثابتة طوال العام وسط تحديات تشغيلية مستمرة.

مع قيمة سوقية تبلغ نحو 210 مليار دولار، يعكس أداء سلسلة الوجبات السريعة نظرة المستثمرين الحذرة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقا.

ركزت استجابة ماكدونالدز للضغوط التضخمية على العروض ذات القيمة، وخاصة في الأسواق ذات التضخم المرتفع مثل الولايات المتحدة، حيث يفضل المستهلكون الوجبات ذات الأسعار المنخفضة.

وقد تساعد مبادرة قائمة الطعام القائمة على القيمة في مواجهة ضعف الطلب على مستوى العالم، حيث يدفع التضخم المستهلكين إلى البحث عن خيارات بأسعار معقولة عند تناول الطعام خارج المنزل.