الهند تزيد وارداتها من النفط الروسي في مارس؛ ومن المرجح استبدال البراميل الفنزويلية بسهولة

ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي على أساس شهري في مارس/آذار، حتى مع تزايد التهديد بفرض الولايات المتحدة عقوبات على مشتري الخام الروسي.

وقالت إيما لي، المحللة السوقية البارزة في فورتيكسا، لموقع إنفيز إن واردات الهند من النفط الخام تقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميا لكل من شهري مارس وأبريل، وهو أقل قليلا من متوسط 1.63 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات فورتيكسا، استوردت الهند نحو 1.57 مليون برميل يوميا من النفط الخام من روسيا خلال شهر مارس/آذار، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 11%.

وفي فبراير/شباط، استوردت البلاد 1.42 مليون برميل يوميا من النفط من روسيا.

استقرت واردات النفط من روسيا بعد انخفاضها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، تراجعت واردات النفط الخام الروسية إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرا، في حين كانت الواردات ضعيفة في الشهرين التاليين أيضا مقارنة بالأرقام السابقة.

وفي يناير/كانون الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الناقلات وشركات التأمين في الأسطول الروسي الظلي، والتي كانت مسؤولة عن نقل النفط إلى دول أخرى، متجنبة العقوبات الغربية.

في البداية، كان هناك نقص في الإمدادات الروسية مع قيام دول مثل الهند والصين بزيادة مشترياتها من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا.

ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن روسيا نجحت إلى حد كبير في تهميش هذه العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

واردات الهند في مارس

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وظلت الصادرات من روسيا قوية، وبدأت واردات الهند في الارتفاع مرة أخرى.

اكتشفت روسيا والتجار طرقًا لتجاوز العقوبات الأمريكية لتسليم الشحنات إلى الموانئ الهندية.

في مارس، ظلت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند. وقد احتفظت موسكو بهذا المركز منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

Source: Vortexa

وأظهرت بيانات فورتيكسا أن واردات الهند من نيجيريا من بين دول أخرى ارتفعت بنسبة 179% على أساس شهري في مارس/آذار إلى 207,259.68 برميل يوميا.

وبالمثل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة أيضًا بأكثر من 66% إلى 243,917.26 برميلًا يوميًا في الشهر الماضي، وفقًا للبيانات.

وشحن العراق، ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، 818,040.39 برميل يوميا في مارس/آذار، بانخفاض 20% عن الشهر السابق.

وبالمثل، انخفضت واردات السعودية إلى الهند إلى 626,452.94 برميل يوميا في الشهر الماضي من 754,103.57 برميل يوميا في فبراير، وفقا للبيانات.

وانخفضت الشحنات من الإمارات العربية المتحدة بشكل طفيف إلى 408,102.59 برميل يوميا في مارس/آذار.

عقوبات النفط الخام الروسية

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وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و50% على الدول التي تشتري النفط الخام الروسي.

وتعتبر الصين والهند أكبر مشتري النفط الروسي ــ إذ تمثلان 80% من صادراتها ــ ولا يزال رد فعلهما غير مؤكد.

وقال جانيف شاه، نائب رئيس أسواق السلع الأساسية في شركة ريستاد إنرجي:

إذا نجحت ضغوط التعريفات الجمركية في مساعدة ترامب على تحقيق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، فهناك سيناريو حيث قد تكون هذه التدابير العقابية قصيرة الأجل، مع احتمال أن تكون التعريفات الجمركية صعودية للنفط الخام وهبوطية للمنتجات.

في هذه الأثناء، قال لي من شركة فورتيكسا لـ Invezz أنه إذا تم تطبيق العقوبات الروسية، فإن واردات الهند من النفط الروسي قد تتراجع إلى مستويات ما قبل عام 2022.

لكن لي قال إن هناك “علامة استفهام كبيرة” حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ مثل هذه الخطوة الجذرية.

واردات فنزويلا من النفط

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أوقفت الهند استيراد النفط الخام من فنزويلا بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط والغاز من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بحسب عدة تقارير إعلامية.

وأظهرت بيانات فورتيكسا أن الهند استوردت 62,831.74 برميل يوميا فقط من النفط الخام من فنزويلا في مارس مقارنة مع 66,073.11 برميل يوميا في فبراير.

وأضاف لي “يمكن استبدال هذه الكمية الصغيرة بسهولة”.

وأضاف لي:

ونظراً لأن درجات النفط الخام الفنزويلية ثقيلة للغاية، فإن البديل المكافئ سيكون النفط الخام الثقيل من أمريكا الشمالية/اللاتينية (الكندي أو المكسيكي) أو الشرق الأوسط (البصرة العراقية الثقيلة).

وقال شاه من ريستاد: “نظرا لحجم أحجام التداول الروسية، التي تتجاوز بكثير تلك القادمة من إيران أو فنزويلا، فإن أي إجراء من أي من البلدين قد يكون له تأثير صعودي أقوى بكثير على السوق”.