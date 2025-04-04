Nike shoes

لماذا تتحدى أسهم نايكي اتجاه السوق بارتفاع بنسبة 5٪ يوم الجمعة

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Written on Apr 4, 2025
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  • The surge came after President Trump hinted at a possible agreement with Vietnam to reduce tariffs.
  • The stock, which had fallen sharply a day earlier, was up around 5% in late-morning trading
  • Nike produces roughly 25% of its footwear in Vietnam.

ارتفعت أسهم شركة نايكي يوم الجمعة بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب اتفاقًا محتملًا مع فيتنام لخفض الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ارتفع سعر السهم بنحو 5% في أواخر تداولات الصباح، بينما انخفض سعر سهم نايكي بنحو 20% منذ بداية العام.

ويأتي هذا الانتعاش بعد أن انخفضت أسهم نايكي يوم الخميس، عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على الواردات من فيتنام.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وقد أثارت مخاوف لدى الشركات التي تربطها علاقات تصنيعية عميقة مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكانت شركة نايكي، التي تنتج نحو 25% من أحذيتها في فيتنام، من بين الشركات الأكثر تضررا.

ترامب يقول إن المفاوضات جارية

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وبدا أن الرئيس يسعى إلى تهدئة بعض هذه المخاوف من خلال منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، قال فيه إنه أجرى “مكالمة بناءة للغاية” مع تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام.

وكتب ترامب: “لقد أجريت للتو مكالمة بناءة للغاية مع تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي أخبرني أن فيتنام تريد خفض تعريفاتها الجمركية إلى الصفر إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”.

وأضاف “شكرته نيابة عن بلادنا، وقلت إنني أتطلع إلى لقاء في المستقبل القريب”.

وقد فتحت تصريحات ترامب الباب أمام مفاوضات محتملة يمكن أن تخفف من وطأة الرسوم الجمركية البالغة 46%.

ورغم عدم الإعلان عن أي اتفاق رسمي، فإن نبرة الاتصالات تشير إلى أن الجانبين قد يكونان على استعداد لاستكشاف حل وسط.

لماذا يعد هذا خبرا جيدا لشركة نايكي؟

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تواجه شركة نايكي مشاكل كبيرة حيث يهدد نظام التعريفات الجمركية الجديد الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بمزيد من الضغط على توقعات الشركة الصعبة بالفعل.

وتواجه شركة الأحذية الرياضية العملاقة والملابس الرياضية، التي تصنع نحو نصف أحذيتها في الصين وفيتنام، مع حوالي 25% قادمة من فيتنام وحدها، أيضا تعريفة جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية بالإضافة إلى 20% الحالية، مما يرفع المعدل الفعلي إلى 54%.

وكانت الشركة قد أخذت بالفعل في الاعتبار الرياح المعاكسة المتعلقة بالتعريفات الجمركية في أحدث إرشاداتها، والتي توقعت انخفاضًا بنسبة مئوية مزدوجة الرقم في المبيعات للربع الحالي.

وتضمن هذا التوقع تأثير الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين والمكسيك.

وتأتي هذه المهام الموسعة في وقت هش بالنسبة لشركة نايكي، التي تحاول تثبيت علامتها التجارية وإعادة إشعال زخم المبيعات تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد إليوت هيل، الذي تولى المنصب في الخريف الماضي.

ويواجه هيل، الذي شغل منصبا تنفيذيا في الشركة لفترة طويلة، الآن ضغوطا متزايدة فيما يتصل بالتكاليف، في الوقت الذي يحاول فيه توجيه الشركة نحو التحول.

ومن الممكن أن تساعد المفاوضات المحتملة مع فيتنام في تخفيف بعض الضغوط على عملاق الأحذية العالمي.


تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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