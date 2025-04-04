لماذا يعتقد دان آيفز من شركة Wedbush أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب قد تعيد قطاع التكنولوجيا الأمريكي إلى الوراء عقدًا من الزمن؟

وأثارت الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلنتها الولايات المتحدة ردود فعل حادة من المحللين، الذين حذروا من عواقب كبيرة على قطاع التكنولوجيا في البلاد ومكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وفي مذكرة للعملاء أصدرها يوم الجمعة، انتقد المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش للأوراق المالية هذا الاتجاه السياسي، قائلا إنه قد يؤدي إلى تراجع صناعة التكنولوجيا الأميركية لعقد من الزمان.

“إن مفهوم إعادة الولايات المتحدة إلى “أيام التصنيع” في الثمانينيات من خلال هذه التعريفات الجمركية هو تجربة علمية سيئة من شأنها أن تتسبب في نهاية المطاف في الاقتصاد من وجهة نظرنا وتسحق تجارة التكنولوجيا وموضوع ثورة الذكاء الاصطناعي والصناعة بشكل عام في هذه العملية”، كما كتب.

هل سلسلة توريد التكنولوجيا في الولايات المتحدة معرضة للخطر؟

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وتشمل التعريفات الجمركية المعنية ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الصين، و32% على تايوان، و46% على فيتنام – وهي كلها دول أساسية في سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية.

وحذر إيفز من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى قطع الوصول إلى مناطق التصنيع الحيوية، وبالتالي تعطيل العمليات لشركات التكنولوجيا الأميركية.

على سبيل المثال، أشار إلى أن إنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة بدلاً من مواقعها الحالية في الصين وفيتنام والهند من شأنه أن يزيد سعرها من حوالي 1000 دولار إلى 3500 دولار.

وتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار الإلكترونيات على نطاق أوسع بالنسبة للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 40% و50%.

وأعرب إيفز عن قلقه بشكل خاص بشأن الآثار المترتبة على قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية الحالية من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء زخم ما يسمى بثورة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وأضاف المحلل:

من الصعب وصف الألم الاقتصادي الذي ستجلبه هذه التعريفات الجمركية، ويمكن أن تعيد صناعة التكنولوجيا الأمريكية إلى الوراء عقدًا من الزمان في حين تتقدم الصين بقوة.

“ستتباطأ تجارة ثورة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بسبب هذه التعريفات الجمركية المحيرة التي يجب التفاوض عليها إلى مستويات واقعية.”

وأشار إلى أن أي محاولة لتحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة ستواجه فترات زمنية طويلة وتكاليف باهظة.

وقال إيفز في إشارة إلى مرافق تصنيع أشباه الموصلات: “إن تكلفة العمالة في الولايات المتحدة غير واقعية لإقامة مصانع أشباه الموصلات على نطاق واسع”.

وقدر أن هيكل التعريفة الجمركية الحالي قد يؤدي إلى خفض أرباح قطاع التكنولوجيا بنحو 15%.

تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية بشكل حاد

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انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 3.5% يوم الجمعة ، بعد انخفاض بنسبة 6% في اليوم السابق، حيث ظلت أسهم التكنولوجيا ذات التعرض الكبير للصين تحت الضغط.

انخفض المؤشر اليوم بأكثر من 5% ليصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 17,514.97.

وانخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 3%، وانخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 5%، وانخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 6%.

وتمتلك الشركات الثلاث عمليات كبيرة في الصين، وهي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها البلاد.

بدأ الألم الشديد يوم الخميس.

وشهدت أسهم التكنولوجيا أسوأ يوم لها منذ جائحة كوفيد-19 يوم الخميس.

وتصدرت شركة أبل الخسائر بين “السبعة الرائعين”، حيث انخفضت بأكثر من 9% في أكبر انخفاض لها منذ عام 2020.

وتصنع الشركة أجهزتها في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.

وانخفضت أسهم Meta Platforms وAmazon بنحو 9% لكل منهما، في حين انخفضت أسهم Nvidia بنحو 8%.

تنتج شركة Nvidia أحدث شرائحها في تايوان وتجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المكسيك.

وخسرت شركة تسلا أكثر من 5%، كما تراجعت أسهم مايكروسوفت وألفابت بنحو 2% و4% على التوالي.