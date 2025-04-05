توقعات زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني: هل تسمح الصين بانهيار قيمة الرنمينبي خلال الحرب التجارية؟

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني إلى 7.30 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير مع تصاعد الحرب التجارية. وارتفع بنسبة 0.87% من أدنى مستوى له هذا العام، ويتوقع بعض المحللين ارتفاعه إلى 10 يوانات في الأسابيع المقبلة.

الصين قد تخفض قيمة الرنمينبي

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انطلقت الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في أخطر نزاع تجاري منذ سنوات. أعلن دونالد ترامب، مستشهدًا بأرقام زائفة، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الصين. هذا بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي أعلن عنها في ولايته الأولى، ورسوم الـ 20% التي فرضها بعد إعادة انتخابه.

ولكي لا تتخلف الصين عن الولايات المتحدة، أعلنت أيضًا عن رسوم جمركية انتقامية وإجراءات أخرى لمعاقبتها. ستخضع جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرات بوينغ، لرسوم جمركية بنسبة 34%. كما ستقيد الصين استيراد بعض السلع الأمريكية وتضيف المزيد من الشركات إلى قائمة الكيانات المحظورة.

تعني هذه الإجراءات تصاعد الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين. ويرى المحللون أن ترامب قد يقرر التدخل بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

من المتوقع أن تبذل الصين جهودًا حثيثة لدعم اقتصادها. وقد تقرر زيادة إجراءات التحفيز ، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية. والأهم من ذلك، قد تقرر الصين خفض قيمة عملتها، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تعويض أثر الرسوم الجمركية.

الصين أكبر مُصدّر في العالم، ومعظم تجارتها تتم بالرنمينبي والدولار الأمريكي. في هذه الحالة، بينما يدفع المستوردون إلى الصين أكثر، يُقدّر المصدرون انخفاض قيمة الرنمينبي لأنه يُخفّض أسعار سلعهم.

سمحت بكين للعملة المحلية بالضعف خلال الأشهر القليلة الماضية حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني من 7 في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى 7.27 اليوم.

تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

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إن رغبة الصين في إضعاف الرنمينبي تأتي في وقت تريد فيه الولايات المتحدة أيضًا خفض قيمة الدولار قليلاً لجعل صادراتها أرخص.

قدّم ترامب ومسؤولوه اقتراحًا غير رسمي يُعرف باسم “اتفاقية مار-أ-لاغو”، يهدف إلى إجبار الدول على قبول انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وخفض أسعار الفائدة على استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية. وستحظى الدول التي تقبل بذلك بحماية الولايات المتحدة.

إحدى الطرق التي يُمكن للولايات المتحدة من خلالها خفض قيمة الدولار الأمريكي هي أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وبينما ألمح جيروم باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يُخفّض أسعار الفائدة، يعتقد المحللون أنها مسألة وقت فقط. هذه هي الرسالة التي تُرسلها عائدات السندات الأمريكية بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أشهر.

ويتوقع محللو جولدمان ساكس خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في وقت لاحق من هذا العام، وهو أعلى من الخفضين اللذين ألمح إليهما بنك الاحتياطي الفيدرالي.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني

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USD/CNY chart by TradingView

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني قد انتعش خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند 7.2176 في 12 مارس إلى 7.28 اليوم. وقد تجاوز الزوج مستوى المقاومة الرئيسي عند 7.2765 بقليل، وهو أعلى مستوى له في 24 يونيو.

شكّل المتوسطان المتحركان الأسّيان (EMA) لـ 50 و25 يومًا نمط تقاطع صعودي. كما أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الارتفاع.

شكّل الزوج نموذج رأس وكتفين معكوسًا صغيرًا، وهو مؤشر صعودي شائع. لذلك، فإن مسار المقاومة الأقل هو الصعود، مع استهداف أولي عند 7.3325، وهو أعلى مستوى له في يناير. يشير تجاوز هذا المستوى إلى مزيد من المكاسب، وربما إلى 8.