كيف يستثمر الملياردير ليون كوبرمان في الأسهم وسط التقلبات

لقد انهارت بالفعل الأسهم الأمريكية، ممثلة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، بنحو 20% بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية التي اندلعت بعد ذلك في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، لا يزال المستثمر الملياردير ليون كوبرمان غير مقتنع تماما بأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد وصل إلى القاع بعد.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمكتب عائلة أوميغا في مقابلة مع قناة CNBC اليوم: “لا أريد التنبؤ بالقاع. أريد أن أرى السوق يصل إلى القاع بمفرده”.

وقد بدأت دول أخرى، بما في ذلك الصين، بالفعل في الإعلان عن فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية، وهو ما يؤثر سلباً على الأسهم الأميركية أيضاً في وقت كتابة هذا التقرير.

كوبيرمان لا يشتري الانخفاض في الأسهم الأمريكية

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يعتقد كوبرمان أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الأصدقاء والأعداء على حد سواء هي “خطأ” فادح يمكن أن يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود قبل نهاية عام 2025.

وأضاف في مقابلة مع قناة CNBC: “من الواضح جدًا بالنسبة لي أن الرئيس قرر أن أفضل طريقة لخفض التضخم وأسعار الفائدة هي الدخول في حالة ركود”.

وأوصى الملياردير المستثمرين بالبقاء حذرين في البيئة الحالية، وحثهم على الاستفادة من أي قوة قد تتجسد في الأمد القريب للبيع.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه لا يشتري الضعف في الوقت الحالي لأنه “لا يثق حقًا بالبيئة”.

يرى كوبرمان إمكانية حدوث انخفاض آخر في مؤشر SPX

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ليون كوبرمان لا يستثمر في الأسهم الأمريكية أثناء التراجع لأنه غير مقتنع تمامًا بأننا وصلنا إلى القاع بعد.

في الواقع، ينبغي للمستثمرين أن يستعدوا لمزيد من الألم مع بقاء احتمال حدوث مزيد من الانخفاض الكبير مطروحا، كما زعم في برنامج ” Squawk Box ” على قناة CNBC يوم الاثنين.

وأضاف الملياردير أن الاستثمار في البيئة الاقتصادية الكلية الحالية هو اقتراح محفوف بالمخاطر، مضيفًا: “عليك أن تقرر مقدار المخاطرة التي تريد تحملها”.

وتختلف وجهة نظر كوبرمان عن وجهة نظر المستثمر الشهير جيم كرامر، الذي كان يحدد الأسهم التي ينبغي شراؤها في ظل التراجع الذي قاده ترامب في الأسابيع الأخيرة.

قبل أيام قليلة، أوصى مدير صندوق التحوط السابق بالالتزام بالشركات المحلية ذات القوة التسعيرية في ظل الخلفية الاقتصادية الكلية الحالية.

وجهة نظر ترامب بشأن عمليات البيع في السوق بسبب الرسوم الجمركية

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من نوفمبر/تشرين الثاني إلى فبراير/شباط، احتفلت أسواق الأسهم الأميركية بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن يفضل السياسات المؤيدة للأعمال التجارية.

لكن التطورات الأخيرة على صعيد التعريفات الجمركية تدفع الولايات المتحدة نحو ” شتاء نووي اقتصادي ” من صنعها، وفقا للمستثمر الملياردير بيل أكمان.

وكتب أكمان في منشور على موقع X يوم الاثنين أن فرض رسوم جمركية كبيرة وغير متناسبة على المنتجات المستوردة “سيدمر الثقة في بلدنا كشريك تجاري”.

لكن على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق، لا يزال الرئيس ترامب مصمما على فرض الرسوم الجمركية، قائلا: “لا أريد أن تنخفض قيمة أي شيء [الأسهم]، ولكن في بعض الأحيان يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما”.