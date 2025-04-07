انخفض سعر Notcoin (NOT) بنسبة تزيد عن 12% مع انخفاض Bitcoin إلى ما دون 77000 دولار بعد مرونة قصيرة في أعقاب التعريفات الانتقامية الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في “يوم التحرير”.

ويؤكد هذا التراجع الكبير على هشاشة العملات المشفرة الأصغر حجماً في ظل المشهد الاقتصادي المضطرب.

انخفضت عملة البيتكوين، القوة المهيمنة في سوق العملات المشفرة، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 76،693.20 دولارًا في 7 أبريل 2025، مما أدى إلى انخفاض العملات البديلة مثل الإيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، وXRP، ونوكوين (NOT) معها.

تعاني عملة نوتكوين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي تعطل سوق العملات المشفرة

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يعود المحفز للتباطؤ الاقتصادي الحالي إلى الثاني من أبريل/نيسان 2025، والذي أطلق عليه “يوم التحرير”، عندما كشف ترامب عن رسوم جمركية شاملة تستهدف ما يقرب من 200 شريك تجاري للولايات المتحدة ، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وتفرض الرسوم الجمركية، التي تشكل حجر الزاوية في أجندة ترامب الاقتصادية، رسوما أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض معدلات أعلى على دول محددة – 34% على السلع الصينية و20% على منتجات الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن هذه التدابير كانت تهدف إلى تصحيح اختلال التوازن التجاري، فإنها بدلا من ذلك أدت إلى إطلاق العنان للفوضى في الأسواق المالية.

سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضا حادا ، مع تراجع عقود ناسداك 100 بنسبة 5%، في حين حذت المؤشرات العالمية حذوها.

هبطت الأسواق الآسيوية مع انخفاض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6%، وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 4.4%.

وقد امتد هذا البيع الواسع النطاق في الأسواق التقليدية إلى العملات المشفرة، مما أدى إلى محو الاستقرار القصير الذي حققته عملة البيتكوين بعد رفع التعريفات الجمركية وجر النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة إلى حالة من الانهيار.

تحمّلت عملة نوتكوين، التي كان سعر تداولها 0.001748 دولارًا أمريكيًا في 6 أبريل 2025، وطأة هذا التقلب. يتناقض أعلى سعر لها على الإطلاق، 0.02836 دولارًا أمريكيًا، الذي بلغته في 2 يونيو 2024، تناقضًا حادًا مع أدنى سعر لها مؤخرًا، 0.001688 دولارًا أمريكيًا، في 7 أبريل 2025، بانخفاض قدره 93.9% عن ذروتها.

Notcoin price chart by CoinGecko

يسلط هذا الانخفاض الحاد الضوء على ضعف Notcoin كعملة مشفرة ذات قيمة سوقية أصغر، وعرضة لتقلبات مبالغ فيها في الأسعار عندما تتدهور معنويات السوق.

هل شتاء العملات المشفرة على الأبواب؟

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تتجاوز التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية ردود الفعل الفورية للسوق. تواجه الشركات ارتفاعًا في التكاليف، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، بينما يستعد المستهلكون لشراء سلع أعلى سعرًا.

وحذر عملاق صناديق التحوط بيل أكمان من “شتاء نووي اقتصادي” إذا استمرت هذه السياسات، مشيرا إلى الضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي قد يلحق بمصداقية الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

في ظل هذا المناخ من عدم اليقين، فر المستثمرون من الأصول الأكثر خطورة، حيث انخفض مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة إلى 17 ، مما يشير إلى “خوف شديد”.

في 6 أبريل، شهد سوق العملات المشفرة تصفية 778 مليون دولار من المراكز الطويلة في يوم واحد، وهو أكبر حدث من نوعه في ستة أسابيع.

على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم تصفية 327,264 متداول، ليصل إجمالي التصفية إلى 1.02 مليار دولار وفقًا لبيانات Coinglass.

ومن الجدير بالذكر أن تراجع البيتكوين أدى إلى تضخيم الضغوط على العملات البديلة.

وصلت عملة الإيثريوم اليوم إلى أدنى مستوى لها عند 1538 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، في حين انخفضت عملة سولانا إلى 107 دولارات.

عانت نوتكوين، التي تفتقر إلى الدعم المؤسسي القوي أو عمق السوق الذي تتمتع به بيتكوين، بشكل غير متناسب. ويعكس تراجعها بنسبة 23.6% خلال الأسبوع الماضي و25.9% خلال الشهر الماضي تراجعًا في السوق، حيث يفضل المتداولون النقد أو الملاذات الآمنة على رموز المضاربة.

يعتقد آرثر هايز أن عدم الاستقرار قد يعزز العملات المشفرة

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يزعم آرثر هايز، المؤسس المشارك لشركة BitMEX، أن عدم الاستقرار الاقتصادي المطول قد يعزز في نهاية المطاف جاذبية البيتكوين كتحوط لامركزي ضد السياسات المركزية.

ويتوقع هايز، الذي عفا عنه ترامب مؤخرا بسبب انتهاكات مالية سابقة، سيناريو يلجأ فيه المستثمرون إلى البيتكوين (BTC)، وهو ما قد يؤدي إلى رفع سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقا.

لكن في الوقت الحالي، لا يزال هذا التفاؤل بعيدًا حيث يتأرجح سعر البيتكوين بالقرب من 76000 دولار، مع تحذير محللين مثل تشارلز إدواردز من انخفاض محتمل إلى 71000 دولار إذا تعثرت مستويات الدعم.

تلوح في الأفق آثارٌ بعيدة المدى للرسوم الجمركية. فإذا أدت إلى تضخمٍ مستدام أو تباطؤٍ عالمي، فقد يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا لتعديل سياسته النقدية، وربما يتبنى موقفًا حمائميًا قد يدعم الأصول الخطرة.

وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي التوترات التجارية المستمرة إلى تعميق التباطؤ الاقتصادي، مما يبقي العملات المشفرة تحت الضغط.

تقف عملة نوتكوين، التي ترمز إلى صراعات العملات البديلة، عند مفترق طرق، حيث يرتبط مصيرها بمسار البيتكوين والسرد الاقتصادي المتكشف.