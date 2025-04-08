ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الجلسات السابقة، حيث تمنى المتداولون أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات تجارية وتخفض الرسوم الجمركية.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان مؤشر داو جونز الصناعي أعلى بنحو 836 نقطة بعد أن انخفض بأكثر من 1000 نقطة في وقت ما يوم الاثنين.

كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، وارتفع بنسبة 2% عن الإغلاق السابق.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب أيضا بأكثر من 2% عن إغلاق يوم الاثنين.

سجل مؤشر داو جونز ومؤشر راسل 2000 خسائر بنسبة 0.9% لكل منهما أمس، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وحقق مؤشر ناسداك مكاسب متواضعة.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن:

لكن هذه الأرقام تخفي حالة الذعر والفوضى التي اجتاحت الأسواق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عبر موقع “تروث سوشيال”، أنه أجرى محادثة هاتفية مثمرة مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، وأشار إلى أن الصين أيضا حريصة على التوصل إلى اتفاق.

ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في البيت الأبيض تشير إلى أن الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات تجارية مع شركائها التجاريين.

وذكرت شبكة سي إن بي سي يوم الثلاثاء أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إن نحو 70 دولة اتصلت بالولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار بيسنت إلى أنه من الممكن التوصل إلى صفقات جيدة إذا تم طرح مقترحات قوية على الطاولة، ولكن بعض التعريفات الجمركية قد تبقى كجزء من الاتفاق النهائي.

ويعتقد روبرت روجيريلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بريف إيجل لإدارة الثروات، أنه في حين أن مكاسب يوم الثلاثاء كانت مدفوعة بالتفاؤل المتزايد المحيط بمفاوضات التعريفات الجمركية، فإن المستثمرين سيحتاجون إلى سياسات تجارية أكثر اتساقًا لدعم انتعاش السوق.

قال روجيريلو لشبكة CNBC: “يجب أن تكون هناك قدرة على الاستمرار، تُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال على المدى الطويل. يجب أن تثق هذه الشركات بسياسة ثابتة”.

ارتفاع أسهم شركة آبل

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يرى المحلل في بنك أوف أميركا، وامسي موهان، أن انخفاض سعر سهم أبل يمثل “فرصة شراء محسنة للمستثمرين لامتلاك اسم عالي الجودة”.

وأوضح موهان أن أسهم أبل انخفضت بنحو 25% هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين الجيوسياسي المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وتأجيل ميزات Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، في يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 4% في إحدى المراحل.

وأبلغ المحلل العملاء في مذكرة يوم الثلاثاء أن الشركة التكنولوجية عادة ما تشهد مكاسب في الاثني عشر شهرا التالية لحدث يخفض نسبة السعر إلى الأرباح.

وأوضح موهان أن التصعيد المحتمل للتعريفات الجمركية مع الصين قد يشكل تهديدا أكبر لشركة أبل مقارنة بتقديرات وول ستريت.

يمكن لشركة أبل التخفيف من مخاطر التراجع من خلال اتخاذ تدابير مثل تحويل الإنتاج إلى الهند، وتعديل الأسعار، وتعديل وتيرة إطلاق المنتجات، وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها.

قفزات برودكوم

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وارتفعت أسهم برودكوم بنسبة 3% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن موافقة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار حتى نهاية العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم هوك تان إن هذا الإعلان “يعكس ثقة مجلس الإدارة في قوة امتيازات منتجات أشباه الموصلات والبنية التحتية المتنوعة التي تقدمها برودكوم”.

وأكد على المكانة الفريدة التي تتمتع بها الشركة في مجال برمجيات البنية التحتية المهمة ودورها في تمكين الشركات الضخمة من دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصات المشتركين المتوسعة الخاصة بها.

ارتفاع أسهم الرعاية الصحية

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أدت خطة إدارة ترامب لرفع معدلات دفع شركات التأمين الصحي إلى 5.06٪ في العام المقبل إلى ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركات التأمين الصحي الكبرى.

وشهدت شركة Humana أكبر زيادة، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 13%.

وشهدت شركتا CVS Health وUnitedHealth أيضًا مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار أسهمهما بأكثر من 7% وحوالي 6% على التوالي.

ويؤكد رد فعل السوق هذا على التأثير المالي المحتمل لزيادة معدل الدفع المقترحة، والتي تتجاوز بشكل كبير الزيادة البالغة 2.23% التي اقترحتها إدارة بايدن.

ومن المرجح أن يكون تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، الذي كشف لأول مرة عن خطة إدارة ترامب، هو المحفز الأساسي للاستجابة الإيجابية لسوق الأسهم.